Vội khám, xét nghiệm viêm gan B vì sợ lây từ đồng nghiệp

Khi biết đồng nghiệp ngồi cạnh nhập viện điều trị viêm gan B biến chứng xơ gan, Hoàng Phương, 25 tuổi, lo sẽ nhiễm bệnh.

Người đồng nghiệp với Phương mắc viêm gan B thể hoạt động từ hơn hai năm trước. Phương được phân công ngồi cạnh người này, thường sử dụng chung nhà vệ sinh và ly nước. Do đó, anh sợ lây nhiễm viêm gan B.

Nỗi lo của Phương nhân lên khi kết quả xét nghiệm định lượng kháng thể viêm gan B dưới mức bảo vệ. Dù bác sĩ khuyến cáo, tiêm đủ 3 mũi vaccine viêm gan B sẽ giúp tăng tỷ lệ phòng bệnh, song chàng trai chỉ yên tâm khi nhận kết quả "âm tính" khi xét nghiệm chuyên sâu về viêm gan B.

Việc uống chung cốc, chai nước không gây lây nhiễm viêm gan B. Ảnh minh họa: Vecteezy

Còn Thắm, 23 tuổi, cũng hoang mang khi đồng nghiệp nữ cùng phòng nhận kết quả mắc viêm gan B sau lần khám sức khỏe định kỳ. Người này không nhớ đã lây bệnh từ đâu, do gia đình không có ai mắc và luôn sử dụng biện pháp bảo vệ khi tình dục.

Do thường xuyên chia sẻ bữa ăn, trà sữa, nước uống, Thắm lo có thể bị lây bệnh từ đồng nghiệp. Lý do, chị cho rằng dù nồng độ virus viêm gan B trong nước bọt thấp, song nếu không may bị loét miệng, hoặc chảy máu chân răng vẫn có nguy cơ lây bệnh. Thắm xin nghỉ làm đi kiểm tra sức khỏe tổng thể về gan, xét nghiệm định lượng kháng thể, sau đó được khuyến cáo cần tiêm vaccine ngay.

Theo BS.CKI Tống Thị Ngọc Cầm, Phó Giám đốc Y khoa miền Bắc, Hệ thống Tiêm chủng VNVC, virus viêm gan B không lây qua đường tiếp xúc thông thường như ăn uống chung, tiếp xúc với nước bọt người bệnh, hoặc dùng chung nhà vệ sinh... Do đó, người dân không nên quá hoang mang, lo lắng.

Để phòng bệnh, mọi người nên kiểm tra sức khỏe và xét nghiệm định lượng kháng thể viêm gan B định kỳ. Nếu không có kháng thể hoặc kháng thể viêm gan B dưới mức bảo vệ, cần tiêm vaccine càng sớm càng tốt để tránh lây nhiễm bệnh.

Hiện Việt Nam có nhiều loại vaccine phòng viêm gan B loại đơn và phối hợp phòng thêm viêm gan A trong một mũi tiêm. Người lớn cần tiêm đủ ba mũi trong 6 tháng, xét nghiệm kháng thể trước khi tiêm và tiêm nhắc lại nếu kháng thể dưới mức bảo vệ. Trẻ sơ sinh cần tiêm vaccine viêm gan B trong 24 giờ sau sinh, tiếp tục theo lịch với vaccine 5 trong 1 hoặc 6 trong 1.

Nam thanh niên tiêm vaccine viêm gan B phòng bệnh tại Hệ thống Tiêm chủng VNVC. Ảnh: Diệu Thuần

Viêm gan B là bệnh do virus viêm gan B (HBV) gây ra. Bệnh diễn tiến âm thầm, khiến người mắc phát hiện và điều trị muộn. Điều này tăng nguy cơ làm lây lan mầm bệnh trong cộng đồng.

Bệnh có 3 con đường lây truyền là mẹ sang con, quan hệ tình dục và qua đường máu. Với đường máu, bệnh có nguy cơ xảy ra khi truyền máu hoặc sử dụng chung các vật dụng có xước da, chảy máu như kim tiêm, dụng cụ y tế, kềm bấm móng, nhíp, dao cạo râu, bàn chải đánh răng, dụng cụ xăm hình, xỏ khuyên...

Hoàng Minh