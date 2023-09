Lý do 'One Piece' live action gây sốt

Dàn diễn viên chính "One Piece" tự thực hiện hầu hết cảnh hành động, luyện tập võ thuật nhiều tháng trước khi ghi hình.

Phim One Piece được người hâm mộ chú ý từ trước khi ra mắt, nhờ lượng fan đông đảo của thương hiệu. Series chuyển thể từ 100 chương đầu tiên của bộ truyện cùng tên - manga bán chạy nhất mọi thời với hơn 500 triệu bản.

Trailer "One Piece" Trailer "One Piece" - phim dài tám tập, phát hành ngày 31/8. Video: Netflix

One Piece live action gây tiếng vang nhờ nắm bắt được tinh thần của nguyên tác, phá vỡ "lời nguyền" của phim chuyển thể manga. Đa số tác phẩm chuyển thể từ manga hoặc anime như Attack on Titan, Dragon Ball: Evolution (2009), Death Note (2017)... bị chê, chẳng hạn Dragon Ball: Evolution nhận 15% "cà chua thối" trên Rotten Tomatoes, 2.5 điểm trên IMDb với hơn 78 nghìn lượt đánh giá. Lý do các phim thất bại là nội dung thay đổi nhiều chi tiết, làm mất những yếu tố cốt lõi của nguyên tác.

Trái ngược điều đó, One Piece khéo léo xây dựng kịch bản và tạo hình nhân vật bám sát bản gốc, nhiều phân cảnh được tái hiện giống anime giúp phần lớn người hâm mộ hài lòng. Các chi tiết chỉ được thay đổi để nội dung phù hợp với thời lượng tám tập, không làm ảnh hưởng xấu đến mạch truyện chính cũng như hành trình phát triển của nhân vật. Loạt phim được tác giả Oda Eiichiro trực tiếp chọn dàn diễn viên và kiểm duyệt toàn bộ quá trình sản xuất, qua đó giữ vững tinh thần của manga.

Bên cạnh đó, phim có lối kể mạch lạc giúp khán giả chưa đọc truyện vẫn dễ theo dõi. Với các tác phẩm chuyển thể, việc người xem chưa biết nội dung nguyên tác sẽ khiến họ khó nắm bắt tình tiết hơn. Nhà sản xuất One Piece đã chú ý tới vấn đề này, cố gắng xây dựng thế giới phù hợp với nhiều đối tượng.

Jacob Gibson (trái) và Iñaki Godoy trong khi ghi hình "One Piece". Ảnh: Netflix

Series ghi dấu ấn nhờ được đầu tư kỹ trong mọi khâu từ quảng bá, kịch bản, bối cảnh, trang phục cho tới việc tập luyện của dàn diễn viên. Trước khi ra mắt phim, êkíp tổ chức hơn 10 sự kiện truyền thông trên thế giới tại Los Angeles, Paris, Jakarta và Tokyo. Họ cũng kết hợp với Zara, Hot Toys, U.K.'s HMV để ra mắt áo và mô hình nhân vật.

Nhóm gồm các giám đốc điều hành của Netflix Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc được thành lập nhằm phát triển tác phẩm. Mỗi tập có kinh phí khoảng 17 triệu USD, trở thành một trong những loạt phim đắt nhất từng được thực hiện. Phim chủ yếu sử dụng bối cảnh có thật để ghi hình và hạn chế dùng CGI, giúp người xem cảm giác đây là thế giới có thật.

Hậu trường "One Piece" live action Hậu trường "One Piece" live-action. Video: Netflix: Behind the Streams Để mang đến những cảnh chiến đấu chân thực, các diễn viên đã luyện tập chăm chỉ cho vai diễn, tự thực hiện hầu hết phân đoạn hành động. Hóa thân thành Luffy, Iñaki Godoy phải tham gia nhiều buổi tập huấn, tự gọi bản thân là "thần đóng thế". Điều phối viên đóng thế Franz Spilhaus cho biết êkíp cố gắng truyền tải sự vui nhộn, linh hoạt trong phong cách chiến đấu của nhân vật Luffy. Anh dành nhiều lời khen cho Godoy: "Cậu ấy xử lý vấn đề như cá gặp nước, thậm chí đứa trẻ này có thể bay". Hậu trường cảnh Taz Skylar (tóc vàng) chiến đấu cùng Arata Mackenyu trong "One Piece". Ảnh: Netflix Arata Mackenyu là fan của One Piece và nhân vật Zoro, bởi vậy anh quyết tâm chứng minh thực lực qua vai diễn. Từng học võ thuật và sử dụng kiếm, Mackenyu mang nhiều phong cách và kinh nghiệm của anh vào những trận chiến. Trong vai Sanji, Taz Skylar đã tập luyện 8-10 tiếng mỗi ngày gồm taekwondo, võ thuật tự do với chuyên gia, học nấu ăn từ đầu bếp chuyên nghiệp. Emily Rudd học karate từ nhỏ, bởi vậy êkíp tạo ra nhiều pha mạo hiểm hơn khi diễn viên vào vai Nami. Đóng Usopp, Romero đã học cách sử dụng súng cao su. Series hiện đứng đầu lượt xem trên Netflix tại 86 nước và vùng lãnh thổ, phá vỡ kỷ lục xếp hạng một ở 83 nước của Stranger Things 4 (2022) và Wednesday (2022), xoay quanh hành trình tìm kho báu vĩ đại nhất One Piece của băng hải tặc Mũ Rơm. Trên các diễn đàn phim, nhiều người hâm mộ nói tác phẩm là bản live action hay nhất cho đến nay. Theo Variety hôm 8/9, nhà sản xuất xác nhận kịch bản phần hai được hoàn thành, dự kiến phát sóng sau khi cuộc đình công ở Hollywood kết thúc 12-18 tháng. Tác giả Oda Eiichiro bắt đầu viết One Piece từ năm 1997 và đang xuất bản các chương mới, dự kiến hoàn thành vào năm 2025. Theo CBR, One Piece là một trong những thương hiệu có doanh thu cao nhất, thu về hơn 14,5 tỷ USD từ manga, anime, trò chơi điện tử và sản phẩm liên quan.

Thanh Giang