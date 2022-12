'Wednesday' - sức hút từ câu chuyện trinh thám ma quái

Nữ chính tự tay khám nghiệm tử thi để tìm ra bí mật về quái vật gây chết chóc trong trường học, ở series "Wednesday".

* Bài viết tiết lộ nội dung

Phim nối tiếp cảm hứng về các nhân vật trong tác phẩm kinh điển The Addams Family, từng nhiều lần được chuyển thể thành phim điện ảnh, hoạt hình, nhạc kịch... Kịch bản xoay quanh Wednesday, con gái cả lập dị của gia tộc Addams giàu có, kỳ bí.

Cô xuất hiện với dáng vẻ cô độc, bạo lực, có xu hướng chống đối xã hội. Sau khi bị đuổi học vì trả thù những kẻ bắt nạt em trai, cô bị bố mẹ đưa đến Học viện Nevermore, nơi những học sinh dị biệt rèn luyện. Ở trường mới, cô liên tục vướng vào rắc rối, chứng kiến nhiều cái chết kỳ dị liên tiếp xảy ra. Trong quá trình đi tìm chân tướng sự thật, Wednesday dần phát hiện những bí ẩn liên quan đến dòng tộc và bản thân. Tác phẩm được đặt trong bối cảnh giả tưởng, khi con người chung sống cùng phù thủy, người cá, người sói, ma cà rồng...

Trailer "Wednesday" Trailer phim "Wednesday". Video: Netflix

Phim thành công nhờ xây dựng tính cách nhân vật Wednesday độc đáo, được thể hiện qua diễn xuất của Jenna Ortega. Tờ Hollywood Reporter đánh giá diễn viên hóa thân xuất sắc vai thiếu nữ tuổi teen điên rồ, lạnh lùng với trí tuệ và thể lực vượt xa bạn đồng trang lứa. Wednesday không bao giờ cười hay cất cao giọng, chỉ thể hiện cảm xúc chủ yếu qua đôi mắt. Khác nhiều nhân vật nữ chính, cô chưa từng để tình cảm lấn át lý trí. Các cảnh hành động như bắn cung, đấu kiếm, đấu tay đôi... của cô đều sắc bén, đẹp mắt.

Nhân vật Bianca trong phim từng nói: "Wednesday Addams không phải là cô gái trong mơ của bạn. Cô ta xuất hiện trong những cơn ác mộng". Trên mạng xã hội, nhiều khán giả nói thích cách Wednesday sống theo ý mình mà không bận tâm đến những định kiến xã hội, giống như nhân vật Enid nhận xét: "Mọi người thường tỏ ra không để ý lời người khác nói, còn cậu ấy không quan tâm thật".

Jenna Ortega (20 tuổi) đóng vai Wednesday (15 tuổi) trong phim. Ảnh: Netflix

Theo tờ CNN, đạo diễn Tim Burton đã kết hợp hài hòa yếu tố rùng rợn và hài hước trong một bộ phim đậm chất u tối. Tác phẩm có nhiều cảnh kinh dị được xử lý ở mức độ vừa phải, không quá rùng rợn nhưng đủ khiến khán giả tò mò. Bàn tay giúp việc tên Thing - được tạo ra bằng công nghệ CGI - cũng góp phần gây cười dù không có thoại.

Khác với phiên bản Wednesday nhuốm màu độc ác do Christina Ricci thể hiện trong The Addams Family (1991), vai diễn của Jenna Ortega giàu tính nhân văn hơn. Trong quá trình đi tìm hung thủ, cô dần quan tâm đến bạn bè, học được cách cảm ơn và xin lỗi, đồng thời hiểu thêm về những nỗi khổ của bố mẹ.

Dù lấy bối cảnh một ngôi trường của những sinh vật kỳ dị, tác phẩm vẫn tạo nên không khí phim học đường đặc trưng của Mỹ. Wednesday gặp rắc rối với hội những cô nàng nổi tiếng, vướng vào cuộc tình tay ba với cậu bạn học Xavier và anh chàng pha chế đồ uống Tyler Galpin - con trai của cảnh sát trưởng. Ngoài vai nữ chính, biên kịch xây dựng hệ thống nhân vật phụ nhiều màu sắc. Cô bạn người sói Enid thích màu mè, tính cách sôi nổi, trái ngược với Wednesday, làm giảm bầu không khí u ám của ngôi trường Nevermore. Wednesday và những người bạn đều gặp khó khăn tâm lý trên hành trình trưởng thành, khi họ tìm cách khẳng định bản thân trước cái bóng của bố mẹ.

Điệu nhảy của Wednesday Wednesday nhảy trên nền nhạc "Goo Goo Muck" trong vũ hội trường ở tập 4 trở thành trào lưu trên TikTok từ giữa tháng 12. Ngoài bản nhạc gốc, nhiều người dùng TikTok ghép nhạc và lời ca khúc "Bloody Mary" vào hình ảnh của Wednesday, vô tình trùng khớp. Video: Netflix

Ngoài kịch bản hấp dẫn, phim thành công nhớ yếu tố âm nhạc và thời trang. Hai nhà soạn nhạc Chris Bacon và Danny Elfman tạo ra không khí u hoài qua các bản nhạc hoài cổ như Je Ne Regrette Rien của Édith Piaf, La Llorona của Chavela Vargas, Goo Goo Muck của The Cramps; cùng một số bản nhạc không lời của Edward Elgar, Erik Satie và Rimsky-Korsakov. Hai nhà soạn nhạc từng hợp tác với Tim Burton trong The Nightmare Before Christmasmas, Batman...

Người thiết kế trang phục cho phim là Colleen Atwood, từng làm cho một số phim kỳ ảo như Alice in Wonderland, Fantastic Beasts and Where to Find Them... Cô đã thổi nét hiện đại vào các trang phục mang phong cách gothic của Wednesday, khiến nhân vật toát lên vẻ lập dị nhưng thời thượng.

Sau khi ra mắt cuối tháng 11, Wednesday lập tức phá kỷ lục trên Netflix, trở thành tựa phim được xem nhiều nhất trên nền tảng này chỉ trong một tuần, với 341,2 triệu giờ. Theo Forbes ngày 29/12, phim tiếp tục trở lại vị trí quán quân trên bảng xếp hạng của ứng dụng.

"Việc chưa có thông tin nào về Wednesday mùa hai khiến sự quan tâm của khán giả gần đây tăng đột biến. Khi mọi người đều ở nhà trong kỳ nghỉ lễ, Wednesday vượt qua Emily in Paris trở thành món ăn tinh thần phù hợp nhiều lứa tuổi. Series đã trở thành một trong những bộ phim nổi tiếng nhất thế giới, và từ đây họ có thể kể bất kỳ thứ gì mình muốn trong những phần tiếp theo", nhà báo Paul Tassi của Forbes viết.

Hà Thu