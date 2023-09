Dàn nhân vật 'One Piece' bản live action và anime

Roronoa Zoro

Zoro là thợ săn hải tặc, sử dụng ba thanh kiếm làm vũ khí chiến đấu. Anh mong muốn trở thành kiếm sĩ giỏi nhất thế giới. Dù kiệm lời và ít bày tỏ cảm xúc, Zoro là người bạn tốt. Đóng Zoro, Arata Mackenyu được khán giả yêu thích bởi vẻ đẹp trai, lạnh lùng. Tài tử hầu như tự thực hiện những cảnh hành động.

Arata Mackenyu sinh năm 1996, là diễn viên Nhật sinh ra ở Los Angeles. Anh nổi tiếng với vai hành động trong Knights of the Zodiac (2023), loạt phim Lãng khách Kenshin, Over Drive (2018), Pacific Rim (2018).