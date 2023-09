Arata Mackenyu - nam thần Nhật gây sốt

Arata Mackenyu qua các trích đoạn trong " One Piece ". Video: One Piece Netflix

Hậu trường Mackenyu đóng Zoro "One Piece". Trước khi tham gia phim, Mackenyu đã có kinh nghiệm sử dụng kiếm. Mặc dù vậy, nhân vật Zoro đòi hỏi tài tử phải luyện tập chăm chỉ để dùng được ba thanh kiếm: Hai ở tay và một ngậm ở mồm. Video: Netflix: Behind the Streams