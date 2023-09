'One Piece' - khi cướp biển có trái tim nhân hậu

Bản live action "One Piece" nói về hành trình khó khăn của băng hải tặc Mũ Rơm, chinh phục khán giả vì bám nguyên tác của Oda Eiichiro.

* Bài tiết lộ nội dung phim

Trailer "One Piece" Trailer "One Piece" - dài tám tập. Video: Netflix

Series hiện đứng đầu lượt xem trên Netflix tại 84 nước và vùng lãnh thổ trong cuối tuần đầu tiên phát sóng, phá vỡ kỷ lục xếp hạng một ở 83 nước của Stranger Things 4 (2022) và Wednesday (2022).

Nội dung dựa trên 100 chương đầu tiên, xoay quanh Monkey D.Luffy (Iñaki Godoy) với ước mơ trở thành Vua Hải Tặc. Trên hành trình tìm kiếm One Piece - kho báu lớn nhất thế giới, Luffy chiêu mộ Roronoa Zoro (Arata Mackenyu), Nami (Emily Rudd), Sanji (Taz Skylar) và Usopp (Jacob Gibson) để gia nhập băng hải tặc Mũ Rơm do anh làm thuyền trưởng.

One Piece live-action thành công nhờ bám sát nguyên tác, giữ được tinh thần của bộ truyện. Đa số phim chuyển thể từ manga hoặc anime như Attack on Titan, Dragon Ball: Evolution nhận đánh giá tiêu cực bởi nhiều chi tiết khác tác phẩm gốc. One Piece khai thác giống truyện từ nội dung, tạo hình và tính cách nhân vật, chỉ thay đổi vài tình tiết. Loạt phim được tác giả Oda Eiichiro trực tiếp chọn dàn diễn viên và kiểm duyệt toàn bộ quá trình sản xuất.

Băng Mũ Rơm trong "One Piece", lần lượt từ trái qua: Sanji (Taz Skylar), Zoro (Arata Mackenyu), Luffy (Iñaki Godoy), Nami (Emily Rudd), Usopp (Jacob Gibson). Ảnh: Netflix

Nhà sản xuất Steven Maeda nói êkíp cố gắng tạo nên thế giới nơi người từng hay chưa từng đọc truyện đều dễ tiếp cận. Kịch bản khai thác khéo léo yếu tố kịch tính nhờ khắc họa những khó khăn băng Mũ Rơm trải qua trên đường tới Đại Hải Trình. Qua mỗi tập, sự nguy hiểm tăng dần khi các kẻ thù ngày càng ác và mạnh. Nhóm còn phải vượt qua sự truy đuổi của lực lượng hải quân. Các ca khúc được sử dụng phù hợp nhằm diễn tả bầu không khí của từng hoàn cảnh: Vui vẻ, hào hùng cho đến căng thẳng, bi thương.

Hình ảnh được đầu tư với kinh phí khoảng 17 triệu USD mỗi tập, khiến One Piece trở thành một trong những loạt phim đắt nhất từng được thực hiện. Tác phẩm được quay tại Cape Town, Nam Phi, chủ yếu sử dụng bối cảnh có thật để ghi hình và hạn chế dùng CGI. Nhờ vậy, thế giới trong phim trở nên chân thực hơn.

Yếu tố hành động và VFX (hiệu ứng hình ảnh) được xây dựng chỉnh chu. Ở nửa đầu, phân đoạn chiến đấu có tiết tấu hơi chậm, một bộ phận người xem nói cảnh đánh nhau chưa mãn nhãn. Nửa sau, nhịp phim được đẩy nhanh hơn, các nhân vật có cơ hội thể hiện năng lực cùng những màn đối đầu đẹp mắt, chẳng hạn khi Sanji và Zoro hợp lực để giết kẻ thù ở Arlong Park.

Hậu trường cảnh Zoro (Arata Mackenyu) ở tập một "One Piece". Ảnh: Netflix

One Piece truyền tải câu chuyện cảm động về tình bạn. Trước khi gia nhập băng Mũ Rơm, các nhân vật sống cuộc đời họ không mong muốn. Chỉ tới lúc gặp Luffy - người luôn tích cực và sẵn sàng làm mọi thứ vì thành viên trong nhóm, họ mới dần thay đổi và theo đuổi ước mơ. Từ những người xa lạ, cuối cùng tất cả yêu thương nhau và nở nụ cười tươi - điều trước đây nhiều thành viên không thể làm.

Mối quan hệ của Luffy với ông Garp (Vincent Regan) và Shanks (Peter Gadiot), Sanji và Zeff (Craig Fairbrass) cũng được khắc họa ấm áp, phản chiếu vẻ đẹp của tình cảm gia đình.

Tác phẩm tăng chiều sâu bằng cách lột tả chi tiết nội tâm nhân vật kết hợp góc quay cận mặt, qua đó khắc họa rõ cảm xúc của từng người. Mỗi thành viên trong băng Mũ Rơm đều có quá khứ tổn thương và đam mê từ nhỏ: Zoro muốn là kiếm sĩ vĩ đại nhất, Sanji tìm ra biển All Blue, Nami vẽ được bản đồ thế giới, Usopp trở thành chiến binh dũng cảm của biển. Dù có tính cách khác nhau, họ gắn kết nhờ lòng nghĩa hiệp và trái tim nhân hậu - đối lập đa phần hải tặc khác.

Dàn nhân vật phụ như phó đô đốc Garp (Vincent Regan), Koby (Morgan Davies), Shanks (Peter Gadiot), Zeff (Craig Fairbrass) cũng nhận được nhiều lời khen trong "One Piece". Ảnh: Netflix

Ngoại hình, thần thái của dàn diễn viên có nhiều nét tương đồng với nhân vật trong nguyên tác. Theo Oda Eiichiro, họ là "sự lựa chọn hoàn hảo". Khi tuyển vai, Oda sợ không thể tìm được người phù hợp để đóng nhân vật chính Luffy. Khi xem video casting của Iñaki Godoy, ông lập tức nghĩ Godoy chính là nhân vật mình vẽ trong truyện. Diễn viên thể hiện sự năng động và nhí nhảnh, tạo nên bầu không khí vui vẻ bao trùm.

Trong vai Zoro, Arata Mackenyu được khán giả yêu thích bởi vẻ đẹp trai, lạnh lùng. Emily Rudd có lối diễn nội tâm khi hóa thân Nami - cô gái có vẻ ngoài mạnh mẽ nhưng bên trong nhạy cảm, bùng nổ cảm xúc trong phân đoạn tự đâm dao vào bắp tay cuối tập bảy. Taz Skylar thể hiện sự lém lỉnh và duyên dáng của Sanji. Đóng Usopp, Jacob Gibson mang đến nhiều tiếng cười mỗi khi xuất hiện.

One Piece nhận "cơn mưa" lời khen từ giới phê bình và khán giả, với 8.5 trên IMDb và 83% ở Rotten Tomatoes. Đa phần người hâm mộ manga hài lòng với bản chuyển thể, những người chưa đọc truyện nói phim dễ xem và thú vị. Trên các diễn đàn phim, nhiều khán giả nói tác phẩm là bản live action hay nhất cho đến nay. Một bộ phận cho biết đôi lúc phim mắc lỗi về CGI.

Thanh Giang