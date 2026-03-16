Lý do người gầy vẫn bị gan nhiễm mỡ

Lối sống ít vận động, ăn nhiều carb tinh chế, đồ uống ngọt cùng với căng thẳng và ngủ thất thường đều có thể làm tăng nguy cơ gan nhiễm mỡ cả ở người gầy.

Gan nhiễm mỡ là tình trạng mỡ tích tụ quá 5% trọng lượng gan, ảnh hưởng đến chức năng lọc độc tố và chuyển hóa của cơ thể. Nếu kéo dài, tình trạng này có thể dẫn đến viêm, xơ hóa hoặc suy gan.

Vòng eo thon gọn và cân nặng bình thường thường được xem là dấu hiệu của sức khỏe tốt. Tuy nhiên, các bác sĩ cho biết gan nhiễm mỡ vẫn có thể xảy ra ở những người trông có vẻ gầy và khỏe mạnh. Tình trạng này được gọi là bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu (NAFLD), xảy ra khi mỡ tích tụ trong gan dù cơ thể không thừa cân. Dưới đây là một số yếu tố có thể thúc đẩy tình trạng này.

Chế độ ăn và đường

Nhiều người có vóc dáng gầy nhưng chế độ ăn lại kém lành mạnh. Các thực phẩm như đồ ăn đóng gói, nước ngọt, nước ép đóng chai, bánh mì trắng hoặc trà nhiều đường thường chứa nhiều fructose và carbohydrate tinh chế. Khi tiêu thụ thường xuyên, lượng đường dư thừa có thể được gan chuyển hóa thành mỡ và tích tụ dần theo thời gian dù cân nặng không thay đổi.

Tiêu thụ nhiều đường còn có liên quan đến các rối loạn chuyển hóa, trong đó có gan nhiễm mỡ. Kháng insulin vẫn có thể xảy ra ở người gầy khiến mỡ được chuyển trực tiếp vào gan thay vì lưu trữ dưới da.

Di truyền, hệ vi sinh đường ruột

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến gan nhiễm mỡ và các nhà nghiên cứu cho rằng di truyền có thể là một trong những yếu tố góp phần. Sức khỏe đường ruột kém cũng có thể làm tình trạng này nặng hơn. Hệ vi sinh mất cân bằng có thể gửi các tín hiệu gây hại đến gan, làm tăng viêm và tích tụ mỡ.

Stress, thiếu ngủ và ngồi quá lâu

Ngồi làm việc nhiều giờ làm chậm quá trình chuyển hóa. Căng thẳng kéo dài làm tăng cortisol, hormone thúc đẩy tích tụ mỡ trong gan. Thiếu ngủ cũng làm kháng insulin trầm trọng hơn, ngay cả ở người vẫn tập thể dục. Tất cả yếu tố này đều có thể làm tăng nguy cơ gan nhiễm mỡ ở một người.

Gan nhiễm mỡ ở người gầy có thể cải thiện, đặc biệt nếu được phát hiện sớm. Gan là cơ quan có khả năng tự phục hồi mạnh mẽ. Nên bắt đầu từ chất lượng chế độ ăn thay vì nhịn ăn, chẳng hạn tăng cường tiêu thụ ngũ cốc nguyên hạt, các loại đậu, rau xanh, các loại hạt và chất béo lành mạnh để hỗ trợ quá trình phục hồi của gan.

Tập thể dục đều đặn quan trọng hơn việc tập nặng nhưng không thường xuyên. Đi bộ sau bữa ăn cũng giúp gan xử lý đường hiệu quả hơn. Kiểm soát stress và ngủ 7-8 giờ mỗi đêm góp phần cải thiện tình trạng này.

Theo các bác sĩ, gan nhiễm mỡ thường cải thiện trước khi cân nặng thay đổi, cho thấy quá trình phục hồi đang diễn ra bên trong cơ thể. Các xét nghiệm đơn giản như xét nghiệm máu, siêu âm và tư vấn y khoa có thể giúp phát hiện gan nhiễm mỡ sớm. Nếu bỏ qua, bệnh có thể dẫn đến tiểu đường, bệnh tim hoặc xơ gan sau này.

Bảo Bảo (Theo Times of India)