Lượng nước cần uống để bảo vệ thận và kiểm soát acid uric

Lượng nước lý tưởng mỗi ngày cho người trưởng thành là 2,7 lít (11,5 cốc) với phụ nữ và 3,7 lít (15,5 cốc) với nam giới.

Việc giữ cho cơ thể đủ nước là một trong những giải pháp đơn giản nhưng hiệu quả nhất để kiểm soát nồng độ acid uric, từ đó giảm nguy cơ mắc bệnh gout và sỏi thận.

Acid uric là một chất tự nhiên được cơ thể tạo ra khi phân hủy purine - chất có trong các thực phẩm hằng ngày như thịt, hải sản, rau củ, cũng như được tạo ra từ chính các tế bào của cơ thể. Thông thường, acid uric sẽ hòa tan trong máu và được thải ra ngoài qua thận.

Tuy nhiên, đôi khi acid uric tích tụ nhiều trong máu, một tình trạng y học gọi là tăng acid uric máu (hyperuricemia). Tình trạng này có thể âm thầm dẫn đến các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng như bệnh gout, sỏi thận và thậm chí là các vấn đề tim mạch theo thời gian.

Một trong những giải pháp đơn giản và hiệu quả nhất để kiểm soát acid uric là giữ cho cơ thể luôn được cung cấp đủ nước. Nước không chỉ là một thức uống trung tính mà còn tích cực giúp kiểm soát nồng độ acid uric, qua đó hỗ trợ sức khỏe thận.

Nhu cầu nước thực tế có thể thay đổi tùy thuộc vào nhiều yếu tố. Ảnh: Pexels

Vì sao việc giữ nước quan trọng để kiểm soát acid uric?

Nước hoạt động như một chất giải độc tự nhiên của cơ thể. Nó giúp pha loãng acid uric, làm cho việc thải chất này qua thận trở nên dễ dàng hơn. Khi cơ thể thiếu chất lỏng, nồng độ acid uric trong máu sẽ tăng lên, làm tăng xu hướng kết tinh thành tinh thể tại các khớp và thận.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc, bệnh nhân gout và những người tăng acid uric máu được khuyên nên uống từ 2.000 đến 3.000 ml nước mỗi ngày.

Thực tế, Tạp chí Thận học (The Journal of Nephrology) cho biết việc uống nhiều nước hơn có thể giúp ngăn ngừa sỏi thận acid uric (uric acid nephrolithiasis) bằng cách pha loãng nước tiểu để giảm sự kết tinh và đào thải các tinh thể acid uric nhỏ trước khi chúng kịp kết dính và phát triển thành sỏi lớn.

Ngay cả tình trạng mất nước nhẹ cũng có thể làm chậm hoạt động của thận đến mức cơ thể không thể loại bỏ chất thải một cách hiệu quả. Đây là một trong những lý do khiến những người tiêu thụ quá nhiều protein, rượu bia hoặc có lối sống ít vận động thường có nồng độ acid uric cao hơn - đơn giản là thận của họ bị quá tải và thiếu nước.

Tổ chức Thận Quốc gia Mỹ (National Kidney Foundation) khuyến cáo: "Giữ đủ nước là một trong những cách tốt nhất và dễ dàng nhất để kiểm soát bệnh gout. Nước giúp thận thải acid uric dư thừa, giảm khả năng tích tụ tinh thể trong khớp".

Cần uống bao nhiêu nước là đủ?

Không có công thức chung cho việc uống nước, nhưng theo Harvard Health, hầu hết mọi người cần 4-6 cốc nước mỗi ngày, và tổng nhu cầu chất lỏng (bao gồm nước từ thực phẩm và đồ uống khác) là 15,5 cốc (khoảng 3,7 lít) cho nam giới và 11,5 cốc (khoảng 2,7 lít) cho phụ nữ.

Uống như thế nào cũng quan trọng như uống bao nhiêu. Thay vì uống một lượng lớn cùng lúc, nên nhấp từng ngụm nước suốt cả ngày. Một ly nước ấm trước bữa sáng có thể khởi động ngày mới bằng cách đánh thức thận và thúc đẩy quá trình giải độc. Thêm một vài giọt chanh có thể giúp nước hơi kiềm hóa, hỗ trợ cân bằng nội môi.

Những thói quen bổ sung giúp tăng cường hydrat hóa

Nếu nước lọc không hấp dẫn, bạn có thể thử các cách sau để tăng thêm hương vị và lợi ích:

Tạo nước ngâm (Infused water): Ngâm nước với dưa chuột, bạc hà, hoặc chanh để có hương vị sảng khoái và tác dụng kiềm hóa nhẹ.

Nước dừa: Uống nước dừa để bù chất lỏng và duy trì cân bằng điện giải.

Trà thảo mộc: Uống trà thảo mộc như trà tầm ma, trà xanh, hoặc bồ công anh, vì chúng thúc đẩy thận bài tiết độc tố và cung cấp chất chống oxy hóa.

Nên tránh: Các đồ uống có đường, bao gồm nước ép đóng hộp và nước ngọt. Chúng làm tăng lượng fructose, một chất được biết là gây tăng acid uric. Rượu bia, đặc biệt là bia, có thể làm tình hình tồi tệ hơn vì chúng chứa purine và gây mất nước.

Chế độ ăn uống và lối sống giúp kiểm soát acid uric

Việc giữ nước một mình sẽ không giải quyết được vấn đề nếu chế độ ăn uống của bạn vẫn tiếp tục làm tăng acid uric. Hãy:

Hạn chế các thực phẩm giàu purine như nội tạng động vật, hải sản có vỏ, và thịt đỏ.

Tăng cường trái cây và rau củ có hàm lượng nước cao như dưa hấu, dưa chuột, cà chua, cam và rau chân vịt.

Ăn các thực phẩm giàu vitamin C như amla, ổi và trái cây họ cam quýt, giúp cơ thể bài tiết acid uric hiệu quả hơn.

Quả cherry đã được chứng minh là có khả năng giảm các đợt bùng phát bệnh gout nhờ chứa các hợp chất chống viêm và chống oxy hóa.

Hỗ trợ sức khỏe thận một cách tự nhiên

Thận khỏe mạnh chịu trách nhiệm duy trì cân bằng acid uric thông qua việc lọc khoảng 180 lít máu mỗi ngày, làm sạch máu khỏi chất thải và độc tố. Mất nước làm chậm quá trình này, cho phép acid uric tích tụ. Việc duy trì đủ nước giúp quá trình lọc hiệu quả và thận hoạt động tốt.

Hiệu quả này có thể được tăng cường bằng cách kết hợp giữ nước tốt với hoạt động thể chất nhẹ nhàng: đi bộ, tập yoga hoặc kéo giãn sẽ cải thiện lưu thông và tốc độ trao đổi chất, giúp cơ thể giải độc tốt hơn.

Nước có lẽ là công cụ bị bỏ qua nhiều nhất nhưng lại hiệu quả nhất trong việc kiểm soát nồng độ acid uric. Nó miễn phí, tự nhiên và được khoa học chứng minh là bảo vệ thận và khớp. Lượng nước cần thiết cho mỗi người sẽ khác nhau tùy thuộc vào trọng lượng cơ thể, khí hậu và lối sống, nhưng mục tiêu vẫn là: duy trì hydrat hóa nhất quán.

Hãy để thói quen đơn giản này hoạt động vì sức khỏe thận của bạn, cùng với việc hạn chế tiêu thụ rượu bia, đồ uống có đường và vận động hàng ngày, hãy đảm bảo lượng nước uống của bạn là đủ.

Mỹ Ý (Theo Times of India)