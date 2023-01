'Lương 10 triệu nhưng uống ly trà sữa 70 nghìn đồng'

Tôi đi làm lương tháng 8,5 triệu đồng mà vẫn để dành được 4-5 triệu, trong khi nhiều bạn trẻ than thở lương 10 triệu đồng không đủ sống.

Đọc những ý kiến của nhiều người cho rằng mức lương 10 triệu đồng không đủ sống ở thành phố hiện nay, bản thân tôi cũng có đôi điều chia sẻ. Tôi sinh sống và làm việc ở Sài Gòn từ năm 2012 tới giờ, cũng đã trải qua một thời lương tháng chưa tới 10 triệu đồng, cụ thể là 8,5 triệu (giai đoạn 2013 - 2015). Khi đó, tôi chưa vợ con, bạn bè cũng chỉ có vài ba đứa, chúng tôi hai tháng mới nhậu một lần, còn lại chỉ chi tiêu cơ bản như thuê nhà trọ và ăn uống, xăng xe.

Dù lương ít ỏi là thế nhưng tôi vẫn khá dư dả để tiết kiệm. Mỗi tháng, sau khi trừ hết các chi phí, tôi vẫn dành ra được 4-5 triệu đồng để gửi về nhà. Thế nhưng, không hiểu các bạn trẻ bây giờ tiêu xài những gì mà nhiều người nói lương 10 triệu đồng một tháng cũng không đủ? Ai có gia đình thì tôi còn có thể thông cảm vì nhiều khoản phải lo, còn nếu vẫn độc thân, đi làm chỉ để nuôi thân mà tiêu xài không đủ thì hẳn là ăn nhậu hoặc shopping quá đà, chứ không thể đổ tại công ty trả lương thấp.

Tôi đồng ý là thế hệ Gen Z bây giờ cũng có những áp lực của riêng mình, tình hình vật giá cũng liên tục leo thang, cao hơn nhiều so với thế hệ trước. Nhưng cứ nghĩ đơn giản, đến tô hủ tíu có tăng giá cũng chỉ 10-15 nghìn đồng chứ đâu có bao nhiêu. Trong khi đó, thực tế, mấy bạn trẻ bây giờ tiêu xài rất hoang phí. Họ sẵn sàng chi tới 50-70 nghìn đồng để uống ly trà sữa, cửa hàng quần áo nào cũng có mặt, mua sắm không thiếu thứ gì... Như thế thì bao nhiêu cho đủ?

Đừng đổ tại lý do này kia. Hãy biết "liệu cơm gắp mắm", "khéo ăn thì no, khéo co thì ấm"... ông bà, cha mẹ tôi vẫn hay nhắn nhủ con cháu như thế. Nên gia đình tôi ai cũng tằn tiện, tiết kiệm cả. Và tôi thấy lời dạy đó rất đúng, vì chúng tôi ai cũng có đất đai, nhà cửa và có tiết kiệm kha khá.

Hiện, tôi là quản lý trong một doanh nghiệp FDI được hơn 10 năm. Tôi khẳng định thời buổi này, mấy công ty kinh doanh cũng khó khăn. Rõ ràng có nhiều công ty sẵn sàng trả lương cao cho bạn, nhưng bù lại người ta sẽ đòi hỏi bạn không ít đâu. Khi lương của tôi dưới 10 triệu đồng thì áp lực công việc sẽ rất khác so với khi lương 30 triệu đồng. Nói cách khác, đây là câu chuyện "thuận mua vừa bán", bạn muốn được trả lương cao thì phải đánh đổi vất vả, áp lực. Chứ trên đời này không có việc nhẹ lương cao bao giờ cả.

Trong quá trình đi làm, tôi cũng gặp nhiều bạn trẻ luôn đòi hỏi lương thưởng phải thật cao, chê lương thấp không đủ sống. Nhưng chúng ta phải hiểu, mỗi công ty có cái hay, cái dở riêng, và nơi nào cũng phải đặt bài toán lợi nhuận lên trên hết. Thế nên, thay vì than thở, an phận làm một chỗ thì tại sao chúng ta không mạnh dạn nhảy việc sang chỗ khác để được lương cao hơn?

