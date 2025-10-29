Lũ sông Hương lên, hai tàu chở đá quay lại trấn giữ cầu đường sắt

Lúc 18h ngày 29/10, ngành đường sắt lại điều hai đoàn tàu chở đá để gia tải, chống trôi cầu đường sắt Bạch Hổ và Dã Viên do nước lũ sông Hương dâng cao trở lại.

Sau hơn một ngày xuống chậm, trưa nay mực nước sông Hương lên nhanh do mưa lớn ở thượng nguồn. Lúc 18h, nước sông Hương cách dầm cầu Bạch Hổ và cầu Dã Viên chỉ 4 m. Sóng đánh vào dầm và trụ, đe dọa an toàn của hai cầu.

Vì thế Công ty CP Đường sắt Bình Trị Thiên lại điều hai đoàn tàu chở đá với khối lượng hơn 1.100 tấn từ ga Huế để gia tải cho hai cầu. Sau khi xếp tải trên cầu và hãm toa xe, đầu máy được đưa về ga Huế.

Đến 20h, nước sông Hương đã mấp mé dầm cầu Bạch Hổ và Dã Viên, chỉ cách dầm khoảng một cm và có nguy cơ dâng cao.

Tàu hàng được kéo ra án ngữ trên cầu Bạch Hổ. Ảnh: VNR

Như vậy, chỉ sau 8 tiếng rút đi, hai đoàn tàu chở đá phải quay lại trấn giữ cầu đường sắt bắc qua sông Hương. Hai ngày qua, ngành đã bố trí hai đoàn tàu hàng chở hơn 1.150 tấn đá từ các công trường xây dựng ở Đồng Hới (Quảng Trị) và Hương Thủy (TP Huế) lên cầu Bạch Hổ và Dã Viên để giữ ổn định cho cầu.

Hai cầu đường sắt nằm trên tuyến huyết mạch Bắc Nam, được người Pháp xây dựng từ năm 1908. Đoạn phía bắc dài hơn 300 m, được gọi cầu Bạch Hổ, đoạn phía nam dài hơn 102 m là cầu Giã Viên, đoạn giữa đi trên cồn Dã Viên.

Đoàn Loan