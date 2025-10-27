Lũ bủa vây đô thị Huế

Mưa lớn, các hồ thủy điện ở thượng nguồn sông Hương, sông Bồ phải xả lũ để đảm bảo an toàn hồ, song làm gia tăng mức độ và phạm vi ngập ở hạ du.

Tại phường Thuận Hóa, bên sông Như Ý, nước dâng nhanh khiến anh Phan Văn Hóa, 35 tuổi phải khẩn trương thu dọn bàn ghế, kê đồ đạc lên cao và trắng đêm canh lũ.