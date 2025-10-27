Lũ bủa vây đô thị Huế

Tối 26/10, Đập Đá nằm giữa sông Hương và Như Ý nước dâng cao 0,7 m, tràn vào nhà dân hai bên sông. Chính quyền cấm đường từ trưa cùng ngày.
Các tuyến đường Bà Triệu, Trường Chinh ở phường Thuận Hóa ngập 0,3-0,5 m, giao thông đi lại khó khăn.
Từ ngày 25/10 đến nay, miền Trung mưa lớn do ảnh hưởng của không khí lạnh, dải hội tụ nhiệt đới và gió đông. Tâm mưa là TP Huế, chỉ từ 19h hôm qua đến 7h hôm nay thành phố mưa phổ biến 150-200 mm, có nơi trên 500 mm như: Đỉnh Bạch Mã 899 mm, Khe Tre 678 mm, Hương Sơn 592 mm, Thường Nhật 421 mm.
Mưa lớn, các hồ thủy điện ở thượng nguồn sông Hương, sông Bồ phải xả lũ để đảm bảo an toàn hồ, song làm gia tăng mức độ và phạm vi ngập ở hạ du.
Tại phường Thuận Hóa, bên sông Như Ý, nước dâng nhanh khiến anh Phan Văn Hóa, 35 tuổi phải khẩn trương thu dọn bàn ghế, kê đồ đạc lên cao và trắng đêm canh lũ.
Nước lũ tràn vào nhà dân trong đêm, người dân phường Thuận Hóa phải khẩn trương kê dọn đồ đạc lên cao.
23h ngày 26/10, nước lũ bủa vây khu dân cư ở phường Thanh Thủy, hạ lưu sông Lợi Nông. Các khu dân cư ở khu đô thị mới An Vân Dương vốn thấp trũng, nước lũ bủa vây không thể đi lại.
Sáng 27/10, mực nước sông Hương lên xấp xỉ báo động 3 khiến di tích Nghênh Lương Đình nằm trước kinh thành Huế ngập 0,5 m.
Nước lũ đang tràn vào kinh thành Huế gây ngập một số tuyến đường Mai Thúc Loan, Lê Thánh Tôn và đường dọc sông Ngự Hà. Các tuyến đường này cách đại nội Huế hơn 100 m.
Tuyến đường Bạch Đằng, Huỳnh Thúc Kháng dọc sông Đông Ba có đoạn ngập cao tới ngực, người dân cố tìm cách lội qua vùng ngập.
Lo ngại nước lũ dâng cao, ngập lâu, người dân ở phường Thuận Hóa đi mua nhu yếu phẩm dự phòng.
Đường Nguyễn Chí Thanh đoạn qua phường Thuận Hóa ngập sâu hơn 1m. Người dân muốn di chuyển phải đi thuyền hoặc lội nước.
Cơ quan khí tượng dự báo từ hôm nay đến 28/10, TP Huế tiếp tục mưa to. Tổng lượng mưa phổ biến 250-500 mm, có nơi trên 700 mm. Mưa lớn, các hồ tiếp tục xả khiến phạm vi và mức độ ngập lụt sẽ gia tăng.
Nhiều nơi ở Huế ngập sâu. Video: Võ Thạnh
Võ Thạnh