Thủy điện miền Trung điều tiết lũ về hạ du

Hàng loạt thủy điện Đăk Mi 4, Sông Bung 2, Sông Bung 3, A Vương, Sông Tranh 2 (Đà Nẵng) và Tả Trạch (TP Huế) được lệnh vận hành điều tiết lũ về hạ du.

Ngày 26/10, TP Đà Nẵng mưa lớn diện rộng. Theo Đài Khí tượng Thủy văn Trung Bộ, tổng lượng mưa từ 7h hôm qua đến 7h hôm nay phổ biến 30-100 mm, một số nơi cao hơn như Trà My 145 mm, Tam Trà 144 mm, Trà Dơn 74 mm.

Mưa tập trung từ đêm qua đến sáng nay. Lưu lượng nước về hồ thủy điện Sông Tranh 2 (xã Trà My) đạt 1.590 m3/s, còn hồ Đăk Mi 4 lên 2.383 m3/s.

Trước lượng mưa lớn và nước đổ về hồ tăng nhanh, từ 6h15 sáng nay Công ty Cổ phần Thủy điện Đăk Mi (xã Khâm Đức) bắt đầu vận hành điều tiết hồ Đăk Mi 4 với lưu lượng xả ban đầu 50-1.000 m3/s. Đến 9h, lưu lượng xả qua tràn được nâng lên 500-2.500 m3/giây để đảm bảo an toàn công trình.

Cùng với Đăk Mi 4, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự TP Đà Nẵng yêu cầu từ 12h30 hôm nay, các công ty thủy điện vận hành đảm bảo mực nước các hồ Sông Bung 2, Sông Bung 4 không lớn hơn mực nước đón lũ thấp nhất; mực nước hồ A Vương không lớn hơn 372 m, Sông Tranh 2 không vượt quá 168 m.

"Việc tổ chức vận hành phải bảo đảm nguyên tắc tránh đột biến, thông báo đến chính quyền, nhân dân vùng hạ du", chỉ đạo nêu.

Khu vực miền núi của TP Đà Nẵng (thuộc tỉnh Quảng Nam cũ) đang bị sạt lở nhiều điểm. Ảnh: Thường Em

Tương tự tại TP Huế, mưa lớn khiến các hồ thủy điện và thủy lợi đồng loạt điều tiết nước. Hồ Tả Trạch, nằm ở thượng nguồn sông Hương, hiện mực nước lên 33,18 m, đang xả qua hai cửa sâu với lưu lượng 346 m3/s, dự kiến giảm còn khoảng 210 m3/s để đảm bảo an toàn hạ du.

Ngoài ra, các hồ thủy điện Bình Điền (thượng nguồn sông Hương) và Hương Điền (thượng nguồn sông Bồ) cũng đang theo dõi sát diễn biến mưa lũ để vận hành linh hoạt, hạn chế ngập lụt ở TP Huế và vùng hạ lưu.

Việc điều tiết các hồ thủy điện nhằm hạ thấp mức nước, đảm bảo dung tích đón lũ và an toàn hồ, nhưng cũng làm mực nước các sông ở hạ du dâng cao, có thể gây ngập lụt. Thống kê của Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bắc Trung Bộ đang có 6 hồ thủy điện vận hành điều tiết qua tràn với lưu lượng từ 100 m3/s trở lên. Duyên hải Nam Trung Bộ cũng có 6 hồ điều tiết qua tràn với lưu lượng từ 50 m3/s trở lên.

Mưa lớn đã gây một số thiệt hại. Tại xã Trà Tập, TP Đà Nẵng, quốc lộ 40D đoạn qua khu vực thác 5 tầng bị đất đá tràn xuống mặt đường, tuyến từ trụ sở công an xã Trà Tập đi xã Trà Cang (cũ) cũng bị sạt lở. Chính quyền khuyến cáo người dân không di chuyển qua các điểm nguy hiểm cho đến khi được khơi thông.

TP Huế hiện có hai điểm trên quốc lộ 49B bị tắc do mưa ngập. 9 tuyến tỉnh lộ (ĐT 1, ĐT 3, ĐT 4, ĐT 8A, ĐT 10C, ĐT 14E, ĐT 17B, ĐT 19, ĐT 25B) bị ngập, sạt lở chưa lưu thông. Các tuyến đường đô thị cơ bản đã hết ngập.

