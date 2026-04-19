Lợi ích sức khỏe của omega-3

Omega-3 là nhóm axit béo thiết yếu mà cơ thể không thể tự tổng hợp, đóng vai trò quan trọng đối với tim mạch, não bộ, thị lực và làn da

Omega-3 là nhóm axit béo không bão hòa đa thiết yếu, giữ vai trò quan trọng trong cấu trúc màng tế bào và nhiều chức năng sinh lý của cơ thể. Do không thể tự tổng hợp, cơ thể cần được cung cấp omega-3 qua chế độ ăn hoặc thực phẩm bổ sung.

Nhóm này gồm ba dạng chính là ALA (từ thực vật), EPA và DHA (chủ yếu từ cá béo), trong đó EPA và DHA có tác động rõ rệt hơn đến sức khỏe. Omega-3 tập trung nhiều trong các loại cá như cá hồi, cá thu, đồng thời cũng có trong hạt lanh, hạt chia, quả óc chó và các sản phẩm như dầu cá hoặc dầu tảo.

Người trưởng thành được khuyến nghị bổ sung khoảng 250-500 mg EPA và DHA mỗi ngày. Trường hợp đang dùng thuốc chống đông máu, nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng liều cao. Dưới đây là những lợi ích của omega-3.

Hỗ trợ não bộ và sức khỏe tinh thần

Omega-3 ảnh hưởng trực tiếp đến cấu trúc và chức năng của não. DHA là thành phần quan trọng của chất xám, trong khi EPA liên quan nhiều đến việc điều hòa cảm xúc. Một số nghiên cứu cho thấy những người bổ sung đủ omega-3, đặc biệt là EPA, có thể giảm triệu chứng trầm cảm và lo âu. Một số trường hợp nhẹ còn ghi nhận hiệu quả tương đương thuốc điều trị.

Omega-3 cũng hỗ trợ ổn định tâm trạng, giảm nguy cơ rối loạn tâm thần và có thể làm chậm suy giảm nhận thức ở người lớn tuổi. Những người ăn nhiều cá thường có mật độ chất xám cao hơn, liên quan đến trí nhớ và khả năng xử lý thông tin tốt hơn.

Tốt cho phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ

Omega-3, đặc biệt là DHA, đóng vai trò thiết yếu trong sự phát triển não bộ và hệ thần kinh của thai nhi. Việc bổ sung đầy đủ trong thai kỳ có thể mang lại lợi ích lâu dài cho trẻ, từ khả năng nhận thức đến hành vi xã hội liên quan đến tự kỷ.

Ngoài ra, omega-3 còn liên quan đến giảm nguy cơ rối loạn phát triển thần kinh và hỗ trợ trẻ phát triển tốt hơn trong những năm đầu đời. Trẻ được cung cấp đủ omega-3 có thể giảm nguy cơ hen suyễn và dị ứng.

Bảo vệ tim mạch và giảm nguy cơ mắc bệnh chuyển hóa

Omega-3 có nhiều lợi ích tim mạch như giảm triglyceride trong máu, hỗ trợ tăng cholesterol tốt và cải thiện chức năng mạch máu. Tác dụng giãn mạch nhẹ cũng góp phần giúp giảm cao huyết áp.

Không chỉ vậy, omega-3 còn giúp hạn chế hình thành cục máu đông, đẩy lùi viêm trong lòng mạch, từ đó làm giảm nguy cơ đau tim và đột quỵ. Những tác động này cũng góp phần cải thiện hội chứng chuyển hóa, tình trạng liên quan đến béo bụng, kháng insulin, nguy cơ tiểu đường type 2.

Kháng viêm

Viêm là phản ứng tự nhiên của cơ thể, nhưng khi kéo dài có thể trở thành nguyên nhân của nhiều bệnh mạn tính. Omega-3 có khả năng ức chế các chất trung gian gây viêm, từ đó giúp làm dịu tình trạng viêm toàn thân.

Nhờ cơ chế này, omega-3 được ghi nhận có lợi trong việc hỗ trợ kiểm soát một số triệu chứng bệnh tự miễn như viêm khớp dạng thấp (giảm đau khớp và cứng khớp buổi sáng), lupus, viêm loét đại tràng, bệnh Crohn và vảy nến. Chúng cũng có thể giúp giảm tích tụ mỡ trong gan, cải thiện tình trạng gan nhiễm mỡ không do rượu.

Cải thiện thị lực

DHA là thành phần cấu trúc quan trọng của võng mạc. Khi thiếu hụt, chức năng thị giác có thể bị ảnh hưởng, gây mỏi mắt hoặc suy giảm thị lực theo thời gian.

Bổ sung omega-3 giúp bảo vệ các tế bào võng mạc đồng thời giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng (AMD), một trong những nguyên nhân hàng đầu gây mất thị lực ở người cao tuổi. Dưỡng chất này còn hỗ trợ giảm viêm, bảo vệ các mạch máu nhỏ trong mắt.

Tốt cho xương, khớp và giảm đau

Omega-3 góp phần cải thiện mật độ xương thông qua hỗ trợ hấp thu canxi, từ đó giúp giảm nguy cơ loãng xương khi tuổi cao. Với hệ xương khớp, đặc tính kháng viêm của nó còn giúp giảm đau, cải thiện độ linh hoạt, đặc biệt ở những người bị viêm khớp.

Ở phụ nữ, omega-3 cũng có khả năng giảm đau bụng kinh, hiệu quả có thể tương đương một số thuốc giảm đau thông thường.

Cải thiện giấc ngủ, sức khỏe làn da

Omega-3 có liên quan đến quá trình điều hòa hormone melatonin, yếu tố quan trọng giúp duy trì giấc ngủ. Khi được bổ sung đầy đủ, chất lượng giấc ngủ có thể được cải thiện, đặc biệt ở những người thường xuyên khó ngủ hoặc ngủ không sâu giấc.

Đối với làn da, nó duy trì cấu trúc tế bào, giữ độ ẩm, tăng độ đàn hồi, hỗ trợ kiểm soát dầu, giảm mụn và bảo vệ da trước tác động của tia cực tím.

Bảo Bảo (Theo Healthline)