Lợi ích khi uống nước dừa hàng tuần

Nước dừa là lựa chọn giàu dinh dưỡng để bù nước, chất điện giải đồng thời có thể mang lại lợi ích cho cả tim và thận.

Nước dừa thường được lấy từ những quả non khoảng 6-7 tháng tuổi. Một quả dừa xanh trung bình cung cấp khoảng 1/2-1 cốc nước dừa. Nước dừa bổ sung nước cho cơ thể, với 94% thành phần là nước và rất ít chất béo. Nước cốt dừa khác nước dừa, vốn được làm bằng cách thêm nước vào cùi dừa nạo đun ở nhiệt độ cao. Nước cốt dừa chứa khoảng 50% nước, khá giàu chất béo.

Nước dừa rất bổ dưỡng song điều quan trọng phải uống điều độ. Mỗi người trưởng thành khỏe mạnh chỉ nên uống khoảng một quả dừa tươi mỗi ngày, ưu tiên vào ban ngày hoặc sau khi vận động để cơ thể hấp thu tốt hơn. Người có vấn đề về thận nên tham khảo ý kiến bác sĩ.

Giàu chất dinh dưỡng

Ngoài vị ngọt tự nhiên, nước dừa còn chứa nhiều chất dinh dưỡng, điển hình là các khoáng chất quan trọng. Một cốc nước dừa (240 ml) chứa:

Calo: 60

Carbohydrate: 15 g

Đường: 8 g

Canxi: 4% giá trị cơ thể cần hàng ngày (DV)

Magiê: 4% DV

Phốt pho: 2% DV

Kali: 15% DV

Có đặc tính chống oxy hóa

Các gốc tự do là các phân tử không ổn định được tạo ra trong tế bào trong quá trình trao đổi chất. Số lượng của chúng tăng lên khi phản ứng với căng thẳng hoặc chấn thương. Khi có quá nhiều gốc tự do, cơ thể bị stress oxy hóa, có thể gây tổn hại cho các tế bào và làm tăng nguy cơ mắc bệnh. Nước dừa cung cấp chất chống oxy hóa có thể giúp biến đổi các gốc tự do để chúng không còn gây hại.

Có thể giúp hạ đường huyết

Nước dừa có thể làm giảm lượng đường trong máu ở người mắc bệnh tiểu đường. Uống nước dừa hỗ trợ giảm nồng độ hemoglobin A1c, nhờ đó giúp kiểm soát đường huyết lâu dài tốt hơn. Một lợi ích khác của nước dừa đối với lượng đường trong máu là nhờ nguồn cung cấp magie dồi dào. Bổ sung magie có thể làm tăng độ nhạy insulin và giảm lượng đường trong máu ở người mắc bệnh tiểu đường type 2, tiền tiểu đường.

Người bệnh nên uống với liều lượng hợp lý, khoảng 1-2 cốc (240-280 ml), chia làm nhiều lần trong ngày, không uống liên tục nhiều ngày hoặc thay thế nước lọc. Ưu tiên nước dừa tươi nguyên trái không đường, tránh các loại nước đóng chai hoặc lon vì có thể chứa đường bổ sung hoặc chất bảo quản.

Điều quan trọng cần lưu ý là nước dừa có chứa carbohydrate (được phân hủy thành đường trong cơ thể). Người bệnh tiểu đường hoặc tiền tiểu đường nên tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng trước khi bổ sung nước dừa vào chế độ ăn uống.

Phòng ngừa sỏi thận

Sỏi thận được hình thành khi canxi, oxalat cùng các hợp chất khác kết hợp với nhau tạo thành tinh thể trong nước tiểu. Những tinh thể này sau đó có thể hình thành nên những viên sỏi nhỏ.

Uống đủ nước rất quan trọng để phòng ngừa sỏi thận. Mặc dù nước lọc là một lựa chọn tốt nhưng bổ sung nước dừa cũng mang lại lợi ích tương tự. Uống nước dừa có thể giúp ngăn ngừa các tinh thể bám vào thận và các bộ phận khác của đường tiết niệu. Nó cũng làm giảm số lượng tinh thể hình thành trong nước tiểu.

Hỗ trợ sức khỏe tim mạch

Uống nước dừa có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Uống nước dừa thường xuyên góp phần giảm mức cholesterol và triglyceride ở người mỡ máu cao.

Nước dừa cũng có thể có lợi cho người bị huyết áp cao nhờ hàm lượng kali dồi dào (500 mg kali trong 227 ml). Kali có tác dụng hạ huyết áp ở người có huyết áp cao hoặc tiền huyết áp cao. Người cao huyết áp có thể uống khoảng 150 ml nước dừa tươi mỗi sáng để kiểm soát chỉ số.

Bổ sung nước điện giải

Nước dừa có thể là thức uống lành mạnh để phục hồi nước và bổ sung chất điện giải bị mất trong quá trình tập luyện.

Chất điện giải là các khoáng chất đóng một số vai trò quan trọng trong cơ thể bao gồm duy trì cân bằng chất lỏng. Một số chất điện giải thiết yếu bao gồm kali, magie, natri và canxi. Vì nước dừa chứa các chất điện giải như kali và magie nên đôi khi có thể có lợi hơn uống nước lọc trong việc bù nước sau khi tập luyện.

Bảo Bảo (Theo Healthline, Very Well Health)