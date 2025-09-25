Lợi ích bất ngờ của việc ăn táo mỗi ngày

Táo giàu chất chống oxy hóa và dưỡng chất, hỗ trợ sức khỏe tim mạch, kiểm soát cân nặng, phòng ngừa tiểu đường, cải thiện tiêu hóa và nhiều lợi ích khác.

Táo là nguồn cung cấp dồi dào vitamin, khoáng chất, chất dinh dưỡng đa lượng và dinh dưỡng thực vật, đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng hàng ngày.

Người lớn nên ăn ít nhất hai khẩu phần trái cây mỗi ngày, và một quả táo cỡ trung bình được tính là một khẩu phần, đáp ứng nửa khuyến nghị này.

Nhờ hương vị hấp dẫn và lợi ích sức khỏe, táo trở thành một trong những loại trái cây được ưa chuộng nhất. Các nghiên cứu chỉ ra rằng táo không chỉ cải thiện sức khỏe tổng thể mà còn góp phần ngăn ngừa các bệnh mãn tính, cụ thể:

Bảo vệ chống lại tổn thương tế bào

Táo chứa nhiều chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương và tăng cường hoạt động chống oxy hóa trong cơ thể.

Các chất chống oxy hóa trong táo, bao gồm vitamin C, vitamin E, polyphenol và flavonoid, trung hòa các loại oxy phản ứng - những phân tử không ổn định gây hại tế bào. Điều này giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh như bệnh tim.

Ăn táo thường xuyên không chỉ hỗ trợ sức khỏe tim mạch mà còn góp phần ngăn ngừa các tình trạng sức khỏe mãn tính nhờ khả năng bảo vệ tế bào hiệu quả.

Giảm nguy cơ mắc bệnh tim

Nghiên cứu cho thấy polyphenol và chất xơ trong táo giúp giảm nguy cơ bệnh tim bằng cách cải thiện tổng lượng cholesterol và cholesterol LDL (xấu).

Một đánh giá khác chỉ ra táo có tác dụng chống viêm, bảo vệ tim. Chất xơ trong táo được cho là giảm viêm, nguy cơ bệnh tim và cải thiện sức khỏe hệ vi sinh vật đường ruột.

Giúp kiểm soát cân nặng

Ăn táo giúp đáp ứng khuyến nghị về lượng trái cây và rau, đồng thời liên quan đến việc kiểm soát cân nặng tốt hơn, theo nghiên cứu. Ở trẻ em, tiêu thụ táo và sản phẩm từ táo gắn với chế độ ăn cân bằng hơn và giảm tỷ lệ béo phì.

Một đánh giá chỉ ra rằng tăng ăn táo dẫn đến giảm cân trong cả thử nghiệm trên động vật và con người, đặc biệt hiệu quả hơn ở những người thừa cân.

Có thể ngăn ngừa tiểu đường

Toàn bộ quả táo, bao gồm vỏ, giúp làm chậm tiêu hóa và giảm phản ứng đường huyết nhờ giàu chất xơ và chất chống oxy hóa. Các chất chống oxy hóa trong táo được cho là ngăn ngừa tiểu đường type 2 bằng cách giảm gốc tự do và hạ lipid máu.

Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng táo làm giảm mức đường huyết ngay sau khi ăn. Đặc biệt, táo còn liên quan đến tỷ lệ tiểu đường thai kỳ thấp hơn và kiểm soát tốt hơn mức đường huyết ở phụ nữ mang thai.

Cải thiện tiêu hóa

Chất xơ là nguồn năng lượng chính cho vi khuẩn đường ruột, cần thiết cho tiêu hóa bình thường. Chất xơ và polyphenol trong táo hoạt động như chất tiền sinh học, thúc đẩy sự phát triển của vi khuẩn "tốt" trong ruột, hỗ trợ tiêu hóa.

Dù cần thêm nghiên cứu, các phát hiện ban đầu cho thấy táo làm tăng lượng vi khuẩn có lợi, góp phần cải thiện sức khỏe đường ruột.

Thúc đẩy sức khỏe xương

Kali và canxi trong táo góp phần giảm nguy cơ loãng xương bằng cách hỗ trợ duy trì khối lượng và mật độ khoáng xương.

Dù ít nghiên cứu tập trung riêng vào tác động của táo lên sức khỏe xương, việc tăng tiêu thụ trái cây nói chung được chứng minh giúp giảm nguy cơ gãy xương. Đồng thời, bổ sung nhiều trái cây và rau cũng cải thiện mật độ khoáng xương, mang lại lợi ích lâu dài cho hệ xương.

Hỗ trợ cân bằng nước

Táo chứa 80-89% nước, giúp duy trì hydrat hóa cùng với các chất điện giải như canxi, kali, magiê và natri, hỗ trợ cân bằng nước trong cơ thể.

Một quả táo cỡ trung bình cung cấp khoảng 156 g nước (tương đương 156 ml hoặc 5 ounce), góp phần vào việc hydrat hóa tổng thể. Tuy nhiên, táo không nên là nguồn nước duy nhất, và cần kết hợp với các nguồn hydrat hóa khác để đảm bảo sức khỏe.

Hỗ trợ sức khỏe làn da

Các chất dinh dưỡng trong táo, đặc biệt polyphenol, hỗ trợ sức khỏe làn da. Một nghiên cứu cho thấy phụ nữ dùng viên polyphenol táo giảm đáng kể sắc tố da do tia UV.

Ngoài ra, một số bằng chứng chỉ ra rằng táo có thể giúp ngăn ngừa đỏ da do niacin, góp phần duy trì làn da khỏe mạnh.

Tuy nhiên, cần lưu ý: táo có thể gây dị ứng, nhạy cảm ở một số người; hạt táo chứa cyanide, nên tránh; người theo chế độ ít FODMAP hoặc dùng thuốc kháng histamine, hạ huyết áp, chống hen cần thận trọng vì nước ép táo có thể giảm hiệu quả thuốc.

Mỹ Ý (Theo Verywell Health)