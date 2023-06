Loay hoay 'ghi quê cha và mẹ trên căn cước công dân'

Thời đại 4.0, số hoá tất cả mọi thông tin, tại sao không cập nhật thông tin lên kho dữ liệu quốc gia mà phải in cả lên căn cước.

Thảo luận về dự thảo Luật Căn cước công dân sửa đổi, nhiều đại biểu Quốc hội đề xuất ghi cả quê cha và mẹ trên thẻ căn cước công dân (thay vì quy định hiện hành quê quán mặc định là quê cha, không có quê mẹ) theo kinh nghiệm quốc tế vì đây là hai nơi mang nhiều ý nghĩa với mỗi người.

Phản biện ý kiến này, độc giả Quang Le nêu quan điểm: "Làm CCCD gắn chip mục đích chính là để rút bớt giấy tờ, quy trình và chuyển đổi số dữ liệu. Như vậy, việc để thông tin gì trên CCCD nên theo hướng tối giản chứ không nên thêm thắt và việc đó nên để những người có chuyên môn phân tích dữ liệu và đưa ra đánh giá có cần hay không, tránh những nhận định cảm tính. Có ý nghĩa hay không là cái gì đó rất chung chung, nên đưa ra tình huống và giá trị sử dụng thông tin đó khi cần để thuyết phục. Cá nhân tôi thấy thẻ hiện tại đã được phát triển trong thời gian dài và khá ổn rồi nên tập trung ngân sách và nguồn lực vào những việc cấp thiết hơn".

Đồng quan điểm, bạn đọc Nguyễn Trường Sơn phân tích: "CCCD chỉ là chìa khóa để truy xuất thông tin cá nhân của công dân, nên hiển thị càng ít thông tin càng tốt để người dân đỡ phải đi làm lại thẻ khi thay đổi thông tin (chỉ cần những thông tin như họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính là đủ rồi). Những thông tin khác như Nơi đăng ký khai sinh, quê quan không cần in lên thẻ, nơi thường trú, cư trú của công dân là thông tin không cố định, thường xuyên thay đổi càng không nên in cố định. Tất cả đều có thể cập nhật lên cơ sở dữ liệu quốc gia để khi cần có thể truy xuất".

"Muốn thu thập bao nhiêu thông tin cũng được, nhưng cần gắn vào kho cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia. Các thông tin này sẽ gắn liền với mỗi số định danh cá nhân trong cơ sở dữ liệu, khi cần có thể truy xuất. Điều quan trọng là hạ tầng an ninh truy xuất chia sẻ đồng bộ. Còn cái thẻ CCCD chỉ cần in thông tin cơ bản, quan trọng là đủ. Theo tôi, thẻ hiện tại đã đủ thông tin rồi. Quê cha, quê mẹ chẳng mấy khi dùng đến nên không cần in", độc giả Jack Nguyen nói thêm.

Lấy ví dụ từ cách làm của các nước trên thế giới, bạn đọc Hoa Nam bình luận: "Giấy chứng minh của nước khác tôi thấy chỉ có ảnh, mã số định danh, họ tên, giới tính, dân tộc, ngày tháng năm sinh, nơi cư trú (hộ khẩu) vậy mà người ta đi cả nước, lỡ mất tạm thời chỉ cần bản điện tử để đi lại. Còn ở ta cứ phải in thông tin cá nhân kín hết thẻ mà lại thay đổi tới lui. Đã là thẻ gắn chip thì cần gì in nhiều thông tin? Nếu lỡ đánh mất giấy tờ sẽ vô tình tạo cơ hội cho kẻ gian lấy hết thông tin cá nhân của người mất thẻ".

Cho rằng việc in thông tin quê cha và mẹ lên CCCD là không mang nhiều ý nghĩa, độc giả Ktoan Lee nhận định: "Trên CCCD đã ít chỗ, lại còn ghi cả hai quê là không cần thiết. Đặc biệt, rất nhiều người sinh ra và lớn lên một nơi khác nhau nhưng cứ bị gắn vào một địa danh là quê quán dù họ không sinh ra và lớn lên ở nơi đó. Thậm chí, cha mẹ họ cũng không sinh ở quê đấy mà ghi theo ông bà. Quê quán cũng không có thông tin gì về những người mấy đời không ở quê. Kỷ niệm cũng không có, thông tin quản lý cũng không có, vậy không cần thiết phải ghi. Còn trong trường hợp bắt buộc lưu thông tin quê cha hay mẹ thì công an có thể lưu trên hệ thống và truy xuất bằng chip".

Đó cũng là quan điểm của bạn đọc Nguyen Dang Khoa: "Quê cha và mẹ nếu có ý nghĩa và thiêng liêng thì tự mỗi người sẽ nhớ và tìm về, ghi thêm vào CCCD không giải quyết được bất cứ vấn đề gì, chỉ thấy tốn kém tiền của, thời gian. Tương tự tôi cũng không hiểu thông tin nơi sinh sẽ giúp ích gì khi ghi trên thẻ căn cước? Thời đại 4.0, số hoá tất cả mọi thông tin, chỉ cần xây dựng một phần mềm tiện ích để cơ quan chức năng có thể tra cứu mọi thứ thì những thông tin như đề xuất thế này không nhất thiết phải thể hiện trên thẻ căn cước".

