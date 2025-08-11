Loạt xe Mitsubishi khuyến mãi 20-60 triệu đồng trong tháng 8

Các mẫu Triton, Xforce, Xpander, Attrage được hãng Nhật ưu đãi 50-100% lệ phí trước bạ, tương đương mức phí lăn bánh giảm hàng chục triệu đồng.

Khuyến mãi, giảm giá tiếp tục ngập tràn thị trường ôtô Việt Nam. Sau Toyota, Honda, Hyundai, Kia, Suzuki, đến lượt Mitsubishi kích cầu bằng hình thức hỗ trợ lệ phí trước bạ cho khách mua xe trong tháng 8.

Xpander, mẫu xe bán chạy nhất của Mitsubishi lẫn phân khúc MPV cỡ B, khuyến mãi 50% lệ phí trước bạ ở tất cả các phiên bản. Với giá bán 560-698 triệu đồng, mức giảm của Mitsubishi Xpander khoảng 28-35 triệu đồng, chưa gồm các ưu đãi khác từ đại lý.

Giống như Xpander, các đối thủ trong phân khúc như Suzuki XL7, Hyundai Stargazer, Honda BR-V cũng được hãng và đại lý khuyến mãi mức tương đương. Riêng Toyota Avanza, Veloz, mức ưu đãi là 100% lệ phí trước bạ.

Một mẫu Xforce bản Premium lăn bánh tại TP HCM. Ảnh: Phạm Trung

Ở dòng crossover cỡ B, Mitsubishi Xforce, hãng giảm giá bằng mức hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ cho bản tiêu chuẩn GLX. Mức giảm tương đương là 60 triệu đồng.

Ở các bản cao cấp hơn, Xforce có mức ưu đãi 50% lệ phí trước bạ. Chi phí lăn bánh giảm tương ứng 34-35 triệu đồng. Đối thủ chính của Xforce ở mảng xe chạy xăng là Toyota Yaris Cross có khuyến mãi tương đương.

Giống như nhiều tháng trước, dòng sedan cỡ B, Mitsubishi Attrage được hãng hỗ trợ 50-100% lệ phí trước bạ. Mức giảm khoảng 24-38 triệu đồng.

Trong khi đó, dòng xe bán tải Triton giảm giá 20-28 triệu đồng nhờ hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ từ hãng. Khuyến mãi này tương tự mẫu xe bán chạy nhất phân khúc là Ford Ranger.

Sau nửa đầu 2025, Mitsubishi bán ra 15.793 xe, tăng 8% so với cùng kỳ 2024. Hãng xếp thứ 5 trong danh sách các thương hiệu bán nhiều xe nhất, sau VinFast, Toyota, Hyundai và Ford.

Xpander và Xforce là hai sản phẩm chủ lực của hãng Nhật, đóng góp khoảng 80% tổng lượng bán ra. Cuối 2025, Mitsubishi sẽ giới thiệu Destinator đến khách Việt. Đây là mẫu CUV cỡ C nhập khẩu Indonesia và được xem như bản thay thế cho Outlander đang ở cuối vòng đời.

Mẫu xe Mức khuyến mãi (triệu đồng) Xpander 28-35 Xforce (GLX) 60 Xforce (bản cao hơn) 34-35 Attrage 24-38 Triton 20-28

Phạm Trung