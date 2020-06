Loạt tài tử Hàn ngoài 30 tuổi hút fan

Nhạc phim Hospital Playlist - Aloha Jo Jung Suk hát nhạc phim "Hospital Playlist" - bản "Aloha". Video: tvN.

Jo Jung Suk khởi nghiệp là diễn viên nhạc kịch, thành danh nhờ lấn sân đóng phim truyền hình và điện ảnh. Các tác phẩm nổi bật của anh gồm Oh my ghost, Anh tôi vô số tội, Cô dâu nổi loạn, The best Lee Soon Shin... Năm 2019, anh gây tiếng vang với E.X.I.T (Lối thoát trên không) - phim điện ảnh khai thác đề tài thảm họa khí ga qua lăng kính hài hước, đóng cặp Yoona.