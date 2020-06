Dàn diễn viên tài năng của 'Hospital Playlist'

Bắt đầu sự nghiệp năm 2004 với vai trò diễn viên nhạc kịch, đến nay, Jo Jung Suk là một trong những sao hàng đầu của màn ảnh xứ Hàn, theo Cine21. Các phim điện ảnh anh tham gia như "Architecture 101", "The Drug King", "My Annoying Brother", "Exit"... thành công về mặt thương mại và được giới chuyên môn đánh giá cao. Ở mảng truyền hình, anh được mệnh danh là "Ông hoàng phim hài lãng mạn" nhờ "Oh My Ghost", "Jealousy Incarnate", "Two Cops"... Theo TV Daily, tài tử sinh năm 1981 là gương mặt bảo chứng rating, doanh thu và chất lượng phim. Thù lao của anh cũng ở top đầu với 90 - 100 triệu won (khoảng 1,7 - 1,9 tỷ đồng) một tập.