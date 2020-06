Park Seo Joon tên thật Park Yong Kyu, sinh năm 1988 tại Seoul (Hàn Quốc). Anh gia nhập làng giải trí năm 2011, ghi dấu với "Thư ký Kim", "Kill me heal me", "She was pretty", "Hwarang", "Thanh xuân vật vã".... Mái tóc húi cua của anh trong phim "Tầng lớp Itaewon" trở thành trend của nhiều thanh niên châu Á nửa đầu năm nay.