Loạt sản phẩm Apple sẽ ra mắt ngày 9/9

Apple được dự đoán sẽ ra mắt bốn mẫu iPhone 17, đồng hồ Apple Watch Series 11, tai nghe AirPods Pro 3 cùng loạt thiết bị phần cứng khác.

Apple đã gửi thư mời sự kiện Awe Droping ngày 9/9 (0h00 ngày 10/9 giờ Hà Nội), được tổ chức tại Steve Jobs Theater ở trụ sở Apple Park (California, Mỹ). Những tin đồn gần đây cho thấy công ty có thể ra ít nhất 8 sản phẩm mới.

Thế hệ iPhone 17

Apple dự kiến trình làng bốn mẫu iPhone mới. Tuy nhiên, năm nay hãng có thể loại bỏ phiên bản Plus để thay bằng dòng Air mỏng nhẹ hơn, gọi là iPhone 17 Air với thiết kế siêu mỏng 5,5 mm với camera dạng viên thuốc chiếm hết bề ngang, độ phân giải 48 megapixel. Model này có màn hình 6,6 inch với tấm nền OLED độ sáng cao hơn 30% so với iPhone 16, trang bị công nghệ ProMotion, tần số quét 120 Hz, tích hợp modem tùy chỉnh do Apple tự thiết kế, nhưng không hỗ trợ băng tần mmWave 5G nhanh nhất và có giá tương đương Plus với khởi điểm 800 USD.

Bốn mẫu iPhone 17. Ảnh: AppleHub

Trong khi đó, nâng cấp phần cứng tập trung vào iPhone 17 Pro và 17 Pro Max. Cả hai quay về chất liệu nhôm thay cho titan, chạy chip xử lý A19 Pro và RAM tăng lên 12 GB. Mặt sau có cụm camera rộng hơn, ba camera đều có độ phân giải 48 megapixel, ống kính tele có zoom quang 8x. Máy cũng có tản nhiệt buồng hơi, pin được nâng cấp với dung lượng lớn hơn, riêng model 17 Pro Max lần đầu vượt 5.000 mAh.

iPhone 17 tiêu chuẩn không khác nhiều so với iPhone 16, nhưng có thêm màu mới và màn hình tăng từ 6,1 lên 6,3 inch, trang bị công nghệ ProMotion tần số quét 120 Hz.

Ba Apple Watch mới

Apple Watch Series 10 năm ngoái được Apple cập nhật lớn, do đó Apple Watch Series 11 được dự đoán không có nhiều đột phá. Một số tin đồn gần đây cho thấy smartwatch mới chạy chip S11 nhanh hơn, giúp cải thiện hiệu suất và độ hiệu quả.

Theo Mark Gurman của Bloomberg, Apple Watch thế hệ mới cũng được tích hợp 5G RedCap, phiên bản 5G tiêu hao năng lượng thấp cho thiết bị đeo. Thiết kế tổng thể của model này không khác trước, nhưng màu Jet Black khả năng bị loại bỏ do vấn đề bong tróc.

Một ý tưởng về Apple Watch Ultra 3. Ảnh: 9to5mac

Trong khi đó, mẫu Apple Watch Ultra 3 được Apple tăng độ phân giải từ 410 x 502 pixel lên 422 x 514 pixel nhưng vẫn giữ nguyên tổng thể nhờ tấm nền viền mỏng hơn. Ngoài được trang bị 5G RedCap, thiết bị cũng có kết nối vệ tinh để liên lạc khi không có sóng di động.

Phiên bản Apple Watch SE 3 giá phải chăng cũng có một số thay đổi, khi được Apple loại bỏ chất liệu vỏ nhôm và thay thế bằng "nhựa cứng", qua đó hạ giá thành sản phẩm. Màn hình máy có thể sẽ tăng kích thước lên khoảng 1,6 inch hoặc thậm chí 1,8 inch tương tự Apple Watch Series 7 đến Series 9.

AirPods Pro 3

Tai nghe True Wireless của Apple có thể trình làng với một số nâng cấp quan trọng, trong đó có chip H3 thế hệ mới cho khả năng khử tiếng ồn và cải thiện chất lượng âm thanh. Sản phẩm thậm chí còn được trang bị cảm biến nhịp tim để theo dõi quá trình tập luyện, cũng như có thiết kế hộp sạc nhỏ hơn kèm nút bấm cảm ứng thay vì vật lý như hiện tại.

Minh họa AirPods Pro 3. Ảnh: MacRumors

Hồi tháng 8, Gurman cho biết AirPods Pro 3 có thể ra mắt vào tháng 9 này. AirPods Pro đời đầu trình làng tháng 10/2019, AirPods Pro 2 giới thiệu tháng 9/2022. Dựa trên chi tiết này, MacRumors dự đoán thiết bị sẽ được nâng cấp ba năm một lần và sự kiện ngày 9/9 có thể là lúc tai nghe xuất hiện.

Dù vậy, vào tháng 5, thông tin từ nhà phân tích Ming-Chi Kuo cho rằng AirPods Pro thế hệ tiếp theo "có thể không có bản cập nhật đáng kể nào đến năm 2026". Nhà phân tích Jeff Pu hồi tháng 6 cũng viết trên X rằng tai nghe sẽ có mặt tháng 3/2026.

Thiết bị khác

Hồi tháng 7, 9to5mac trích dẫn nguồn tin nói Apple có thể trình làng AirTag 2 tại "một sự kiện vào tháng 9", nhưng không đề cập cụ thể. Trong bài viết ngày 5/9, trang này cho rằng sản phẩm có thể có mặt tại sự kiện ngày 9/9.

Trước đó, Gurman của Bloomberg tiết lộ AirTag 2 sẽ có nâng cấp mạnh mẽ so với phiên bản đời đầu ra năm 2021, gồm phạm vi nhận diện rộng hơn, chip quản lý không dây thế hệ mới cũng như tập trung sâu hơn vào quyền riêng tư.

Apple AirTag thế hệ đầu tiên. Ảnh: 9to5mac

Apple cũng có thể ra Apple TV 4K mới tại sự kiện Awe Droping với chip xử lý nhanh hơn, chip Wi-Fi và Bluetooth do Apple thiết kế; HomePod mini 2 với chip mạng do Apple thiết kế, hỗ trợ Wi-Fi 6E; và có thể cả kính thông minh Apple Vision Pro mới với chip M4 hoặc M5, dây đeo đầu thoải mái hơn, Neural Engine được nâng cấp giúp Apple Intelligence hoạt động tốt hơn. Dù vậy, trang MacRumors cho rằng tỷ lệ Apple giới thiệu các sản phẩm tại sự kiện ngày 9/9 "không chắc chắn".

Về phần mềm, Apple gần như chắc chắn sẽ tung ra bản cập nhật đầu tiên của loạt phiên bản iOS 26 cho iPhone, iPadOS 26 cho iPad, watchOS 26 cho smartwatch, macOS 26 cho máy Mac, tvOS 26 cho Apple TV và visionOS 26 cho kính thông minh Vision Pro. Đây là điều hãng thường làm mỗi năm, bên cạnh ra mắt thiết bị phần cứng mới tháng 9.

Bảo Lâm tổng hợp