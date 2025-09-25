Loạt ôtô ngừng bán tại Việt Nam 2025

Những mẫu như Ford Explorer, Toyota Innova, Mazda6 ngưng bán, chờ thế hệ mới hoặc khai tử hoàn toàn.

Thị trường ôtô Việt đón nhận hàng chục mẫu xe mới trong hơn nửa năm qua. Ở chiều ngược lại, nhiều sản phẩm ngưng bán để chờ bản mới hoặc kết thúc sứ mệnh, nhường chỗ cho những mẫu xe khác.

Dưới đây là những ôtô ngưng bán tại Việt Nam, tính đến tháng 9.

Toyota Innova

Từ giữa 2025, các đại lý Toyota ngưng nhận cọc Innova bản lắp ráp trong nước, thuộc thế hệ thứ hai ra mắt hồi 2016. Hiện những mẫu xe còn tồn đang được bán nốt.

Toyota Innova ngừng bán, kết thúc hành trình gần 20 năm có mặt ở Việt Nam. Thành tích 5 năm đứng đầu doanh số toàn thị trường, 12 năm trong top 5, cho thấy sức hút và tầm ảnh hưởng lớn của mẫu xe này tạo ra. Từng có thời kỳ, nhắc đến MPV, xu hướng khách hàng chỉ nghĩ đến Innova.

Mẫu Innova số tự động lăn bánh tại Việt Nam. Ảnh: TMV

Innova là một trong những cái tên đại diện rõ nét nhất cho triết lý làm xe của Toyota ở một thị trường non trẻ, khả năng sở hữu ôtô quá tầm với số đông, giai đoạn những năm 2010. Người dùng cần chiếc xe thực dụng, dễ lái, công năng vừa đủ, phục vụ nhiều mục đích và thương hiệu mạnh, Innova đáp ứng tất cả những điều này. Điểm hạn chế của xe là về tiện nghi, an toàn và khá tốn nhiên liệu.

Sức hút của Innova bắt đầu suy thoái khi cơn sốt xe MPV cỡ nhỏ khởi phát từ 2018 với đại diện tiêu biểu nhất là Mitsubishi Xpander. Nhận thấy xu hướng tiêu dùng ở phân khúc xe đa dụng thay đổi, Toyota từng bước lên phương án thích nghi.

Khi Innova hoàn thành nhiệm vụ, vai trò doanh số ở phân khúc MPV cỡ nhỏ (hạng B) được trao lại cho Veloz và Avanza, hai mẫu xe phát triển trên nền tảng DNGA (Daihatsu). Tận dụng tài nguyên hãng con Daihatsu, Toyota vừa tiết kiệm chi phí, vừa không mất nhiều thời gian để đưa sản phẩm ra thị trường.

Hãng còn tạo ra một Innova Cross với triết lý sản phẩm hoàn toàn mới, tăng định vị lên một tầm cao hơn, giá cũng cao hơn so với Innova. Khi linh kiện lắp ráp bản cũ vẫn còn, tương tự nhiều thị trường trong Đông Nam Á, Toyota tiếp tục lắp ráp và bán Innova cho đến khi hết hàng rồi khai tử.

Mazda6

Từ quý II, các đại lý dừng nhận cọc của khách đối với Mazda6, mẫu sedan lớn và cao cấp nhất của hãng Nhật. Sau khi khai tử Mazda6, lựa chọn xe gầm thấp của Mazda tại Việt Nam còn hai mẫu là Mazda2 (cỡ B) và Mazda3 (cỡ C).

Theo các chuyên gia trong ngành, Mazda6 ngừng bán không phải là điều bất ngờ. Bởi ở nhiều thị trường trọng điểm như Nhật, Mỹ, mẫu sedan này cũng không còn được sản xuất.

Mẫu Mazda6 bản Luxury tại Việt Nam. Ảnh: Thaco

Chiến lược của hãng mẹ đẩy mạnh các dòng crossover để đáp ứng nhu cầu thị trường đang ưu tiên xe gầm cao khiến những dòng gầm thấp như Mazda6 mất dần chỗ đứng. Ở Việt Nam, nhu cầu sedan cỡ D giảm liên tiếp các năm gần đây. Trong phân khúc, cạnh tranh với Camry, mẫu xe được xem như ông vua doanh số, là thách thức quá lớn với Mazda6 hay những đối thủ khác.

Mazda6 xuất hiện thuộc hàng sớm nhất phân khúc sedan cỡ D tại Việt Nam. Hồi bán ra lần đầu năm 1996 dạng nhập khẩu (CBU), mẫu xe này có tên 626 sedan. Đây là giai đoạn Mazda mới vào Việt Nam và liên doanh với Xí nghiệp ôtô Hòa Bình (VMC). Về sau, để thống nhất tên gọi với mục tiêu gọn và dễ nhớ hơn, hãng Nhật đặt lại tên xe theo thứ tự số tăng dần tương ứng kích thước.

Phiên bản lắp ráp (CKD) của Mazda6 ra mắt khách Việt năm 2014, thời điểm Thaco là nhà phân phối. Ưu điểm mẫu sedan Mazda là nội thất rộng rãi, động cơ bền, tiện nghi vừa phải và giá bán dễ tiếp cận hơn nhiều các đối thủ đồng hương như Toyota, Honda nhờ lắp ráp trong nước. Nhưng nhiều năm không thay đổi phom dáng, tiện nghi và công nghệ an toàn ít cập nhập, Mazda6 dần mất sức hút.

Ford Explorer

Từ tháng 7, Ford thông báo lô xe các đời 2023-2024 của Explorer không còn. Hãng ngừng bán mẫu xe này cho đến khi có thông tin mới.

Explorer nhập Mỹ lăn bánh ở Hà Nội. Ảnh: FVN

Năm 2016, Ford Explorer lần đầu bán cho khách Việt bằng hình thức nhập Mỹ. Đây là động thái tiếp theo của Ford muốn đẩy mạnh số lượng sản phẩm xe gầm cao tại Việt Nam. Đến 2022, thế hệ thứ hai của mẫu xe này xuất hiện.

Trước Mustang, Explorer là mẫu CUV lớn và đắt nhất của Ford tại thị trường Việt. Xe không đảm nhận trọng trách doanh số chính nhưng là sản phẩm phô diễn công nghệ và tiện nghi với giá bán ngưỡng 2 tỷ đồng.

Sự xuất hiện của Ford Explorer cho khách hàng thêm lựa chọn ở phân khúc xe gầm cao cỡ E, nơi thời gian dài chỉ quanh quẩn với Toyota Land Cruiser. Doanh số thấp nhưng tỷ suất lợi nhuận cao khiến nhiều hãng vẫn kỳ vọng vào phân khúc này. Sau Explorer, những cái tên tiếp theo xuất hiện như Volkswagen Teramont, VinFast VF 9, Hyundai Palisade, Jeep Grand Cherokee L.

Trên các thị trường quốc tế, Explorer đã có bản nâng cấp mới. Hiện chưa rõ hãng có tiếp tục bán mẫu CUV cỡ E này trong tương lai.

Phạm Trung