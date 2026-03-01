Loại rau củ quả ít calo dễ giảm cân

Táo, quýt, đu đủ hay các loại rau xanh ít calo, nhiều vitamin, khoáng chất có thể hỗ trợ kiểm soát cân nặng và cải thiện sức khỏe tổng thể.

Thay thế một phần thực phẩm giàu năng lượng bằng lựa chọn ít calo có thể có lợi cho người giảm cân. Dưới đây là nhóm các thực phẩm rất ít calo nên dùng thường xuyên.

Quả

Táo là loại quả ít calo và rất bổ dưỡng. Một cốc (109 g) táo thái lát cả vỏ cung cấp khoảng 62 calo và gần 3 g chất xơ. Ngoài ít calo, táo còn là nguồn cung cấp vitamin C, vitamin E và kẽm tốt cho cơ thể.

Quýt giàu vitamin C, hỗ trợ miễn dịch. Một quả quýt nặng 74 g chỉ chứa khoảng 35 calo nhưng lại cung cấp tới 40% lượng cơ thể cần hàng ngày (DV) của vitamin C.

Đu đủ là loại quả nhiệt đới giàu vitamin A, C, folate và kali. Một quả đu đủ nhỏ (157 g) chỉ chứa khoảng 68 calo.

Dâu tây không chỉ có hương vị ngọt mà còn rất đa năng trong chế biến. Thường xuyên ăn các loại quả mọng như dâu tây hỗ trợ bảo vệ não bộ phòng các bệnh như Alzheimer. Một cốc (166 g) dâu tây thái lát chỉ có 53 calo.

Cà chua giàu hợp chất thực vật lycopene, giúp bảo vệ cơ thể chống lại đột quỵ, bệnh tim và một số loại ung thư. Một cốc (149 g) cà chua bi chỉ cung cấp 27 calo.

Rau xanh

Cải xoăn có nhiều giá trị dinh dưỡng, cung cấp lượng lớn tiền chất vitamin A, C, K, mangan và đồng. Một cốc (130 g) cải xoăn nấu chín chứa 49 calo nhưng đáp ứng hơn 100% DV của vitamin C và K.

Rau bina giàu vitamin K, tiền chất vitamin A, folate và các hợp chất như lutein, zeaxanthin quan trọng cho mắt. Một cốc (30 g) rau bina chỉ chứa 7 calo.

Bông cải xanh rất bổ dưỡng, có thể giảm nguy cơ bệnh tim và ung thư. Một cốc (155 g) bông cải xanh nấu chín chỉ có 54 calo nhưng cung cấp hơn 100% lượng vitamin C cần thiết hàng ngày.

Bắp cải là nguyên liệu chính trong các món lên men như kim chi hay dưa cải bắp. Loại rau này rất ít calo, chỉ có 22 calo mỗi chén (89 g).

Các loại củ

Củ dền có màu sắc rực rỡ, cung cấp folate, mangan và các dưỡng chất thực vật như betalain giúp tăng cường sức khỏe tim mạch. Một cốc củ dền nấu chín (170 g) chứa 74 calo.

Hành tây và tỏi thuộc họ hành, có khả năng làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim và thận. Một củ hành tây cỡ vừa nấu chín (148 g) có khoảng 70 calo.

Củ cải trắng thường được thêm vào các món súp và hầm. Chúng rất giàu vitamin C và chỉ chứa 34 calo mỗi cốc (156 g) sau khi nấu chín.

Bảo Bảo (Theo Healthline)