Loại đồ uống buổi sáng tốt cho đường ruột

Hệ vi sinh đường ruột gồm hàng nghìn tỷ vi sinh vật, cả có lợi và có hại. Duy trì cân bằng lợi khuẩn giúp kiểm soát sức khỏe tổng thể, và uống một số đồ uống tốt buổi sáng thúc đẩy hệ vi sinh khỏe mạnh.

Nước lọc: Sau khi ngủ dậy, cơ thể thường bị mất nước, nên bổ sung nước vào buổi sáng giúp duy trì các chức năng thiết yếu. Thiếu nước còn có thể gây táo bón, vì chất xơ cần nước để hoạt động hiệu quả. Nước lọc là nguồn cung cấp nước chính và tốt nhất, uống nước buổi sáng còn khởi động cơ thể, hỗ trợ hệ tiêu hóa và tăng cường sức khỏe tổng thể.