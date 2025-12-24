Loại đồ uống buổi sáng tốt cho đường ruột

Hệ vi sinh đường ruột gồm hàng nghìn tỷ vi sinh vật, cả có lợi và có hại. Duy trì cân bằng lợi khuẩn giúp kiểm soát sức khỏe tổng thể, và uống một số đồ uống tốt buổi sáng thúc đẩy hệ vi sinh khỏe mạnh.
Nước lọc: Sau khi ngủ dậy, cơ thể thường bị mất nước, nên bổ sung nước vào buổi sáng giúp duy trì các chức năng thiết yếu. Thiếu nước còn có thể gây táo bón, vì chất xơ cần nước để hoạt động hiệu quả. Nước lọc là nguồn cung cấp nước chính và tốt nhất, uống nước buổi sáng còn khởi động cơ thể, hỗ trợ hệ tiêu hóa và tăng cường sức khỏe tổng thể.
Cà phê: Uống một tách cà phê buổi sáng có thể giúp tiêu hóa đều đặn. Polyphenol trong cà phê hoạt động như prebiotic, nuôi dưỡng vi khuẩn có lợi, tăng đa dạng vi sinh vật và giảm viêm. Tuy nhiên, nên dùng vừa phải (khoảng 1-3 tách mỗi ngày) để tránh các tác dụng phụ như lo lắng, hồi hộp, bồn chồn, đau đầu hay tim đập nhanh.
Nước ép củ dền:Nhờ giàu nitrat, nước ép củ dền có thể tăng lưu lượng máu đến các cơ quan, bao gồm cả đường tiêu hóa, giảm táo bón và viêm ruột. Củ dền còn chứa polyphenol, chất xơ và betaine có liên quan đến cải thiện tiêu hóa và sức khỏe gan, góp phần duy trì hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh.
Trà gừng: Trà gừng hỗ trợ sức khỏe đường ruột bằng cách kích thích tiêu hóa và điều hòa nhu động ruột. Các đặc tính chống viêm, giảm đầy hơi của gừng giúp làm dịu đường tiêu hóa, giảm chướng bụng. Chỉ cần ngâm gừng tươi trong nước nóng và nhâm nhi từng ngụm để tăng hiệu quả.
Trà bạc hà: Đây là đồ uống giúp làm dịu và hỗ trợ hệ tiêu hóa rất phổ biến. Uống trà này còn có tác dụng thư giãn cơ tiêu hóa, giảm các triệu chứng như hội chứng ruột kích thích, khó tiêu và đầy hơi.
Bảo Bảo (Theo Eat This Not That, Health)
Ảnh: Bảo Bảo, AI