Uống nước thế nào để thận khỏe

Người trưởng thành khỏe mạnh nên bổ sung 1,5-2 lít nước mỗi ngày, kết hợp với thực phẩm nhiều nước, trà thảo mộc, nước dừa và chia nhỏ lượng uống trong ngày.

Không uống đủ nước có thể gây hại cho thận. Cơ quan này lọc chất thải từ máu, điều hòa cân bằng dịch và điện giải. Theo thời gian, uống ít nước có thể dẫn đến sỏi thận, nhiễm trùng đường tiết niệu, tổn thương thận. Nước tiểu trở nên sẫm màu hơn, độc tố tích tụ và cơ thể không hoạt động bình thường.

Mất nước hay thừa nước đều không tốt. Cơ thể có thể xử lý được lượng nước dư thừa ở một số thời điểm. Thận sẽ xử lý nước, đưa một phần trở lại cơ thể và loại bỏ phần còn lại qua nước tiểu. Lượng chất lỏng trong cơ thể quá nhiều cũng có khả năng gây ra những nguy cơ tương tự mất nước do làm quá tải thận.

Thận không chỉ hoạt động như hệ thống lọc tự nhiên của cơ thể mà còn là cơ quan điều tiết. Nó duy trì cân bằng nước, muối và khoáng chất trong cơ thể tự nhiên. Uống quá nhiều nước làm loãng nồng độ natri trong máu, gọi là hạ natri máu. Khi nồng độ natri xuống quá thấp, thận buộc phải hoạt động quá sức và gây mất cân bằng chất lỏng. Sự căng thẳng này không biểu hiện ngay lập tức mà có thể dẫn đến áp lực lâu dài lên chức năng thận.

Tình trạng dư thừa chất lỏng trong cơ thể không chỉ biểu hiện bằng việc đi vệ sinh thường xuyên. Trong những trường hợp nghiêm trọng, nó còn gây phù não, buồn nôn, lú lẫn, co giật. Ở những người bệnh thận hoặc bệnh tim, thừa nước có thể làm trầm trọng thêm tình trạng sưng tấy, huyết áp dao động và giữ nước theo những cách nguy hiểm.

Cung cấp đủ nước cho cơ thể có vai trò rất quan trọng để duy trì chức năng thận tối ưu. Đây là điều cần thiết để đảm bảo thận có thể lọc hiệu quả các chất thải và độc tố khỏi máu cũng như đào thải chúng ra khỏi cơ thể qua nước tiểu. Cung cấp đủ nước còn hỗ trợ ngăn ngừa sự hình thành sỏi thận bằng cách pha loãng nước tiểu, giảm nồng độ khoáng chất có thể kết tinh để tạo thành sỏi. Nếu sỏi thận đã hình thành, bù nước kịp thời giúp sỏi tự đào thải, giảm đau và tránh các biến chứng. Sỏi nhỏ hơn 4 mm thường tự đào thải ra ngoài nếu cơ thể được cung cấp đủ nước, trong khi sỏi lớn hơn có thể cần can thiệp y tế.

Lượng nước cần thiết cho sức khỏe thận tối ưu có thể thay đổi tùy thuộc vào các yếu tố cá nhân như tuổi tác, cân nặng, mức độ hoạt động, khí hậu, tình trạng sức khỏe tổng thể. Các bác sĩ khuyến khích người trưởng thành khỏe mạnh nên uống khoảng 1,5-2 lít nước lọc mỗi ngày. Lượng này cần tăng thêm nếu sống ở vùng khí hậu nóng hoặc hoạt động thể chất nhiều, giảm đi nếu mắc một số bệnh thận như bệnh thận giai đoạn cuối.

Bù nước không chỉ là uống nhiều nước lọc. Ăn các thực phẩm chứa nhiều nước như dưa chuột, cam, dưa hấu cũng bổ sung nước cùng với các khoáng chất khác. Trà thảo mộc, nước dừa cung cấp các chất điện giải mà nước lọc thường thiếu. Chia nhỏ lượng nước uống trong ngày, thay vì uống một lượng lớn cùng một lúc, giúp giảm gánh nặng cho thận.

