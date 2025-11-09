Arsenal rơi chiến thắng ở phút bù Ngoại hạng Anh

AnhThủng lưới phút 90+4, Arsenal bị chủ nhà Sunderland cầm hòa 2-2 ở vòng 11 Ngoại hạng Anh tối 8/11.

Lần đầu tiên ở mùa này, Arsenal thủng lưới hai bàn trong một trận đấu. Bàn đầu tiên của Daniel Ballard khiến thầy trò Mikel Arteta mất chuỗi 8 trận giữ sạch lưới, còn bàn cuối trận của Brian Brobbey khiến Arsenal đứt mạch 10 trận thắng liên tiếp. "Pháo thủ" vẫn dẫn đầu với 7 điểm hơn Man City và Sunderland, nhưng có thể bị thầy trò Pep Guardiola thu ngắn cách biệt sau trận gặp Liverpool tối nay.

Brobbey *(trắng đỏ) ngả người móc bóng ấn định tỷ số hòa 2-2, trên sân The Light, Sunderland, Anh hôm 8/11. Ảnh: Reuters

Sunderland chơi tốt hơn trong hiệp một, còn Arsenal thể hiện bản lĩnh của một ứng viên vô địch khi dẫn ngược trong hiệp hai. Nhưng đội khách lại lùi quá sâu để phòng ngự ở những phút cuối và phải trả giá trước một đối thủ biết nắm bắt cơ hội.

Hậu vệ Dan Ballard của Sunderland được bầu là cầu thủ hay nhất trận, khi ghi một bàn thắng đẹp, kiến tạo bàn còn lại, và cản phá một pha dứt điểm tưởng chừng chắc chắn thành bàn ở những giây cuối cùng. Ballard xuất hiện kịp thời ở phút bù thứ bảy, ngăn Mikel Merino ghi bàn trong cơ hội mười mươi từ tình huống lộn xộn ở cấm địa.

Vy Anh