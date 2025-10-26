Chelsea thua sốc tân binh Ngoại hạng Anh

AnhNgay tại sân nhà Stamford Bridge, Chelsea thua Sunderland 1-2 ở những phút bù, tại vòng 9 Ngoại hạng Anh.

Khi trận đấu bước vào sáu phút bù giờ và Chelsea vẫn đang dồn ép, Lutsharel Geertruida cướp bóng, phất dài cho cầu thủ vào sân thay người Brian Brobbey. Anh giữ bóng, chờ đồng đội, rồi chuyền cho Chemsdine Talbi băng lên cứa lòng sệt hiểm hóc đánh bại Robert Sanchez, ấn định chiến thắng 2-1 đầy ngoạn mục cho Sunderland ngay trên sân Chelsea.

Nhiều CĐV chủ nhà rời sân ngay sau bàn thua. Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, những tiếng la ó vang lên từ khán đài. Trận thua khiến Chelsea đứt chuỗi 4 trận thắng liên tiếp trên mọi đấu trường, còn Sunderland lên nhì bảng - khởi đầu mùa giải tốt nhất trong lịch sử CLB.

Talbi mừng bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho Sunderland, trên sân Stamford Bridge, London, Anh hôm 25/10. Ảnh: Reuters

Trong vài tuần gần đây, Chelsea trụ vững dù thiếu đi Cole Palmer - cầu thủ có ảnh hưởng lớn nhất. Nhưng đội hình trẻ nhất Ngoại hạng Anh có lẽ sẽ nhớ sự sáng tạo của Palmer, khi họ thiếu phương án khoan phá hàng thủ kiên cố của Sunderland.

Mọi chuyện khởi đầu rất suôn sẻ với Chelsea, khi họ vượt lên dẫn trước ở phút thứ 4. Pedro Neto dẫn bóng phản công tốc độ từ sân nhà, bóng được chuyển sang cánh đối diện cho Garnacho, người vượt qua Nordi Mukiele rồi sút chéo góc hạ Robin Roefs. Bàn thắng đầu tiên kể từ khi Garnacho rời Man Utd với giá hơn 50 triệu USD.

Chelsea dường như sắp thu hẹp khoảng cách với đỉnh bảng Arsenal xuống còn hai điểm. Nhưng họ đã không lường trước được sự kiên cường của Sunderland.

Là đội thăng hạng ấn tượng nhất, Sunderland thi đấu quyết liệt ngay từ đầu. Họ tràn đầy năng lượng, phòng ngự có tổ chức và được hỗ trợ bởi sự linh hoạt trong sơ đồ 5-4-1. Chelsea, với tám sự thay đổi trong đội hình thắng đậm Ajax ở Champions League, gặp khó khăn trước bài toán chiến thuật của HLV Regis Le Bris.

Bàn mở tỉ số đẹp mắt của Garnacho, người muốn chứng minh bản thân sau khi bị thay ra giữa trận thắng Nottingham Forest tuần trước, không phải là dấu hiệu cho một thế trận dễ dàng. Sunderland dần bắt nhịp, với Granit Xhaka và Noah Sudiki nỗ lực ngăn chặn Moises Caicedo và Enzo Fernandez ở tuyến giữa. Chẳng ai có thể nói rằng họ may mắn khi gỡ hòa ở phút 22.

Khả năng làm tường của Wilson Isidor gây nhiều khó khăn và chính anh là người gỡ hòa 1-1. HLV Enzo Maresca tỏ ra bất lực khi Chelsea không thể xử lý một pha ném biên dài của Mukiele, để Isidor phá bẫy việt vị, dứt điểm cận thành sau cú chạm bóng của Bertrand Traore.

Garnacho (xanh) mở tỷ số cho Chelsea trên sân Stamford Bridge, London, Anh hôm 25/10. Ảnh: Reuters

Chelsea lâm vào thế giằng co. Isidor, người đang hưng phấn, suýt nữa ghi thêm bàn với cú sút chệch cột. Chelsea cần tăng tốc, và họ cũng suýt có bàn thắng khi Trai Hume phá bóng ngay trên vạch vôi sau cú dứt điểm của Garnacho. Nhưng khi hiệp một khép lại, đội chủ nhà dần trở nên chậm chạp, thiếu ý tưởng.

Chelsea thiếu sự quyết liệt cần thiết để duy trì áp lực. Trận này, họ thử nghiệm đội hình tấn công mới, với Joao Pedro đá hộ công phía sau Marc Guiu – người có trận đá chính đầu tiên ở giải quốc nội kể từ khi chuyển đến từ Barca. Nhưng sự phối hợp của cả đội rất rời rạc. Guiu gần như mất hút trước sự đeo bám của Dan Ballard và Lutsharel Geertruida.

Sang hiệp hai, Chelsea không cải thiện được nhiều. Garnacho mờ nhạt dần và hành động cuối cùng của anh trước khi rời sân nhường chỗ cho Estevao Willian là sút vọt xà.

Estevao, người thi đấu ấn tượng trước Ajax nhưng lại bị đẩy lên ghế dự bị, mang đến chút sinh khí mới ở cánh phải. Dù vậy, Sunderland vẫn phòng ngự kín kẽ, thu hẹp không gian và buộc Chelsea phải sử dụng những quả tạt sâu. Joao Pedro, người chưa ghi bàn kể từ tháng 8, tiếp tục im hơi lặng tiếng.

Bàn ấn định chiến thắng ngược ở phút bù càng cho thấy Sunderland là một sự bổ sung tuyệt vời cho Ngoại hạng Anh mùa này. 17 điểm sau 9 vòng là kết quả ấn tượng nhất của họ kể từ khi thăng hạng. Với Chelsea, thất bại khiến họ rớt xuống thứ 8, kém Man Utd và Man City hai điểm, kém nhì bảng Sunderland ba điểm cách đỉnh bảng Arsenal tới năm điểm trong bối cảnh đá hơn trận.

Vy Anh