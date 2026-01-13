Lisa bị nhận xét mặc xấu ở Quả Cầu Vàng

Truyền thông, khán giả quốc tế nhận xét ca sĩ Lisa nhóm Blackpink mặc không phù hợp khi tới Quả Cầu Vàng 2026.

Lisa tạo dáng trên thảm đỏ Quả Cầu Vàng 2026 Lisa tạo dáng trên thảm đỏ Quả Cầu Vàng 2026. Video: YouTube Beeba

Hôm 11/1, Lisa lần đầu tới lễ trao giải điện ảnh thường niên của Mỹ. Cô chọn đầm làm từ voan mỏng xuyên thấu của Jacquemus, đeo vòng choker nhiều lớp bằng đá đen. Tờ DailyMail của Anh xếp cô vào danh sách những ngôi sao mặc xấu ở Quả Cầu Vàng 2026. Với phom rộng, chất liệu mềm và chi tiết thắt nút tua rua, bộ váy được cho là phù hợp với lễ hội Halloween hoặc những chuyến nghỉ dưỡng hơn là dành cho thảm đỏ trang trọng.

Trên mạng xã hội, một số khán giả bình luận: "Bộ váy khiến Lisa trông già đi", "Chẳng phải avant-garde, cũng không có gì độc đáo. Thất vọng về màn ra mắt đầu tiên của Lisa ở Quả Cầu Vàng", "Stylist hình như ghét Lisa. Không phải lần đầu cô ấy trở thành nạn nhân của thời trang ở các sự kiện lớn như thế này". Những người hâm mộ khác cho rằng dù mặc gì Lisa vẫn xinh đẹp.

Nhiều người cho rằng bộ váy của Lisa không tôn được vóc dáng của cô. Ảnh: Reuters

Năm ngoái, lần đầu tới Oscar, Lisa cũng bị nhận xét nhạt nhòa. Trên thảm đỏ, cô diện váy tuxedo để tri ân điệp viên 007. Nhiều ý kiến cho rằng trang phục của cô trông khô khan và nam tính, không hợp với khuôn mặt búp bê và kiểu tóc uốn sóng nữ tính. Trong phần biểu diễn ca khúc Live and Let Die - nhạc phim James Bond 1973, váy của cô bị nhận xét già nua, kém cuốn hút nhất nhóm.

Lisa sinh ở Thái Lan, hoạt động chủ yếu ở Hàn Quốc trong nhóm Blackpink. Ca sĩ 29 tuổi hiện là CEO của LLOUD - công ty do cô thành lập, hoạt động các lĩnh vực thời trang, điện ảnh, âm nhạc. Cô đang chuẩn bị tiếp tục chuyến lưu diễn Deadline World Tour. Bên cạnh sự nghiệp, chuyện đời tư, phong cách của cô nhận chú ý của hàng triệu fan. Người đẹp được cho hẹn hò doanh nhân Frédéric Arnault - con trai tỷ phú Bernard Arnault.

Ở Quả Cầu Vàng năm nay, ngoài Lisa, nhóm sao mắc lỗi trang phục còn có Jennifer Lopez, Kristen Bell, Charli XCX, Ginnifer Goodwin, Minnie Driver, Maura Higgins...

Jennifer Lopez (trái), Maura Higgins nằm trong nhóm sao mặc xấu ở Quả Cầu Vàng 2026. Ảnh: PA Wire

Theo Vogue, phong cách sang trọng kiểu Hollywood là xu hướng đậm nét nhất ở mùa giải lần này. Đa số là đầm dạ hội cổ điển bằng satin hoặc nhung được xử lý trên gam màu chủ đạo đen, trắng, đỏ. Bên cạnh tông trung tính, màu sắc táo bạo như vàng, xanh cobalt, hồng neon xuất hiện lác đác. Ngoài ra, trang phục xuyên thấu cũng là phong cách gây chú ý. Ở mảng làm đẹp, kiểu trang điểm "cloud lips" - môi mềm mướt như mây - và nước hoa thơm tóc là xu hướng mới.

Họa Mi (theo Pagesix, Vogue)