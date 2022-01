Liên quân Mỹ đánh bại IS cố thủ trong nhà tù

Dân quân người Kurd được Mỹ yểm trợ đã chiếm lại nhà tù ở đông bắc Syria từ tay IS sau một tuần giao tranh quyết liệt.

Siyamend Ali, người đứng đầu bộ phận truyền thông thuộc Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) của dân quân người Kurd, ngày 26/1 cho biết họ đã giành quyền kiểm soát nhà tù al-Sina'a ở thành phố Al Hasakah, đông bắc Syria, sau một tuần giao tranh với các tay súng thuộc phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

"Đây là một trong những chiến dịch tấn công lớn nhất mà IS từng thực hiện. Những tù binh chúng tôi thẩm vấn cho biết vụ tấn công được chuẩn bị và lên kế hoạch trong suốt 6 tháng", Ali nói.

Thành viên lực lượng dân quân người Kurd SDF bên ngoài nhà tù al-Sina'a ở thành phố Al Hasakah, đông bắc Syria ngày 26/1. Ảnh: AFP.

Hơn 100 tay súng IS ngày 20/1 bất ngờ mở cuộc tấn công vào nhà tù al-Sina'a do SDF quản lý, bắt đầu bằng hai vụ đánh bom liều chết cùng lúc, nhằm mục đích giải thoát cho các tù nhân là thành viên IS đang bị giam ở đây.

Đợt tấn công quy mô lớn khiến lực lượng SDF bất ngờ, sau 3 năm IS gần như im hơi lặng tiếng. SDF cho biết trong lúc các tay súng IS tấn công dân quân canh gác bên ngoài, tù nhân bên trong đốt chăn và vật dụng bằng nhựa nhằm tạo ra cảnh hỗn loạn.

Phiến quân sau đó tràn vào chiếm kho vũ khí của nhà tù, giải thoát hàng trăm thành viên và cố thủ trong ba tòa nhà trong khu phức hợp al-Sina'a để chống trả lực lượng SDF.

Lầu Năm Góc ngày 25/1 điều binh sĩ Mỹ tại Syria và thiết giáp M2 Bradley hỗ trợ SDF chiếm lại nhà tù. Lực lượng Mỹ thiết lập vành đai an ninh bên ngoài, yểm trợ hỏa lực từ các vị trí chiến lược, trong lúc dân quân người Kurd giao tranh với IS bên trong nhà tù.

Liên quân do Mỹ dẫn đầu cũng sử dụng trực thăng vũ trang không kích, bố trí lính bắn tỉa từ các tòa nhà quanh đó để yểm trợ hỏa lực, tiêu diệt các tay súng IS tấn công vị trí dân quân người Kurd.

IS sau đó rút dần ra khỏi nhà tù. Giao tranh tiếp diễn đến tối 26/1 ở các địa điểm xung quanh nhà tù, cho đến khi các tay súng IS và tù nhân đầu hàng. Hiện chưa rõ số tù nhân tẩu thoát trong vụ IS phá ngục.

Một quan chức Lầu Năm Góc cho biết không lính Mỹ nào thiệt mạng trong chiến dịch. Farhad Shami, phát ngôn viên SDF, nói 30 dân quân người Kurd cùng khoảng 200 tay súng IS và tù nhân đã chết trong các cuộc đấu súng.

Đại diện Chiến dịch Nhổ tận gốc do Mỹ dẫn đầu cho biết vụ phá ngục "không gây ra mối đe dọa đáng kể cho Iraq và khu vực", đồng thời liên quân đang đánh giá nguy cơ IS tiếp tục tấn công nhà tù al-Sina'a hoặc các cơ sở khác tương tự ở Syria và Iraq.

Vị trí thành phố Al Hasakah (đánh dấu đỏ). Đồ họa: Google.

Sau khi bị đánh bại tháng 3/2019, tàn quân IS rút vào ẩn náu trong sa mạc, thỉnh thoảng tập kích lực lượng người Kurd và chính quyền Syria. Hầu hết các cuộc tấn công có quy mô nhỏ lẻ, nhằm vào các mục tiêu quân sự và cơ sở dầu khí ở những vùng hẻo lánh.

Nhiều người lo ngại vụ phá ngục ở Al Hasakah có thể đánh dấu giai đoạn mới trong tiến trình hồi sinh của IS. Tuy nhiên, thiếu tướng John W. Brennan, chỉ huy Chiến dịch Nhổ tận gốc, cho biết "năng lực của IS bị suy giảm nghiêm trọng và khả năng tồn tại trong tương lai của nhóm phụ thuộc vào những cuộc tập kích như vụ phá ngục al-Sina'a".

Nguyễn Tiến (Theo CNN)