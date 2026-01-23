Liên Bỉnh Phát, Ngọc Kayla tay trong tay dự sự kiện

Liên Bỉnh Phát quen Ngọc Kayla, 34 tuổi - cựu thành viên nhóm Mắt Ngọc - qua những lần làm việc chung. Cả hai hạn chế chia sẻ về nhau vì không muốn dùng chuyện riêng tư để gây chú ý.

Diễn viên 35 tuổi, từng theo học ngành du lịch. Anh được biết đến qua các phim Song Lang (2018), Ngôi nhà bươm bướm (2019), Quán Kỳ Nam (2025). Nhờ tham gia Running Man Việt Nam, Anh trai vượt ngàn chông gai, Liên Bỉnh Phát có độ phủ sóng lớn, tiếp cận khán giả trẻ. Cuối tháng 10/2025, anh trở thành sao Việt đầu tiên đoạt giải Kim Chung của Đài Loan (Trung Quốc).