Liên Bỉnh Phát, Ngọc Kayla tay trong tay dự sự kiện

Tối 22/1, Liên Bỉnh Phát dẫn bạn gái dự công chiếu phim Running man mùa ba: Con rối tự do mà anh là một trong bảy người chơi chính. Liên Bỉnh Phát - Ngọc Kayla yêu nhau nhiều năm, xác nhận mối quan hệ cuối năm 2025.
Cặp sao tạo dáng trước ống kính. Đây là lần hiếm hoi họ xuất hiện chung trên thảm đỏ. Video: Thịt Kho
Liên Bỉnh Phát quen Ngọc Kayla, 34 tuổi - cựu thành viên nhóm Mắt Ngọc - qua những lần làm việc chung. Cả hai hạn chế chia sẻ về nhau vì không muốn dùng chuyện riêng tư để gây chú ý.
Diễn viên 35 tuổi, từng theo học ngành du lịch. Anh được biết đến qua các phim Song Lang (2018), Ngôi nhà bươm bướm (2019), Quán Kỳ Nam (2025). Nhờ tham gia Running Man Việt Nam, Anh trai vượt ngàn chông gai, Liên Bỉnh Phát có độ phủ sóng lớn, tiếp cận khán giả trẻ. Cuối tháng 10/2025, anh trở thành sao Việt đầu tiên đoạt giải Kim Chung của Đài Loan (Trung Quốc).
Các người chơi chính của chương trình quy tụ trên sân khấu, từ trái qua gồm người dẫn chuyện Lê Nhân, diễn viên Liên Bỉnh Phát, Quang Tuấn, Anh Tú Atus, Quân A.P, Trấn Thành, Ninh Dương Lan Ngọc, Quang Trung.
Trấn Thành nói khoảng thời gian đầu quay show, anh mệt do sức khỏe sa sút. Nhưng càng quay, anh càng thấy hứng khởi, được cải thiện thể lực qua các trò vận động. "Tôi sẽ rất hối hận nếu không nhận lời tham gia mùa này", MC nói.
Ninh Dương Lan Ngọc xem chương trình là cơ duyên để gắn kết tình đồng nghiệp, khán giả.
Quân A.P nói bốn tháng tham gia show để lại cho anh nhiều kỷ niệm. Anh gọi các đồng nghiệp là "my family" (gia đình của tôi).
Diễn viên Minh Hằng (phải) và Uyển Ân - khách mời góp mặt tại các tập - dự sự kiện để chúc mừng êkíp.
Dàn sao biểu diễn ca khúc chủ đề Đừng chạy một mình do Châu Đăng Khoa sáng tác.
Với độ dài 161 phút, phim tái hiện nhìn lại chặng đường tham gia show của các người chơi. Họ hóa thân thành những chú hề, bước vào cuộc đua cuối cùng. Người chiến thắng trở thành biểu tượng giải trí của chương trình.
Phim khởi chiếu từ ngày 24/1 tại một hệ thống rạp trên toàn quốc. Theo thống kê của ban tổ chức, trong ngày ra mắt với suất chiếu đặc biệt, dự án đạt doanh thu gần sáu tỷ đồng.
Running Man Việt Nam mùa ba lên sóng từ tháng 10/2025, gây chú ý qua nhiều tập mang màu sắc vui nhộn. Các bản cắt của show hút triệu view trên các nền tảng số. Chương trình do một đơn vị sản xuất tại Việt Nam phối hợp Đài truyền hình SBS, Hàn Quốc sản xuất. Nội dung bám sát format gốc và được sản xuất theo quy trình chuẩn quốc tế.
Chương trình trên đài Hàn Quốc từng tạo tiếng vang với hơn 400 tập phát sóng từ năm 2010, giành hàng chục giải thưởng. Năm 2019 và 2021, show lần lượt được sản xuất ở Việt Nam với tên gọi Chạy đi chờ chi, Chơi là chạy.
Tân Cao
Ảnh: Thành Luân