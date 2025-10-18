Liên Bỉnh Phát đoạt giải Kim Chung

Đài LoanLiên Bỉnh Phát, 35 tuổi, trở thành diễn viên Việt đầu tiên thắng giải thị đế - "Nam diễn viên chính xuất sắc" - ở lễ trao giải Kim Chung, tối 18/10.

Anh chiến thắng nhờ vai bác sĩ trong series phim The Outlaw Doctor (Hóa ngoại chi y). Mặc áo dài bước lên sân khấu, Liên Bỉnh Phát xúc động cho biết giải thưởng này "vượt xa trí tưởng tượng" của anh. Diễn viên tri ân ban tổ chức đã giúp anh có được vinh dự này.

Trên trang cá nhân của Liên Bỉnh Phát, nhiều đồng nghiệp, bạn bè như diễn viên Hồng Anh, đạo diễn Phan Gia Nhật Linh bày tỏ niềm vui khi lần đầu một diễn viên Việt được xướng tên ở giải thưởng danh giá.

Liên Bỉnh Phát nhận giải "Best Actor" của giải thưởng Kim Chung, tối 18/10. Ảnh: Golden Bell Awards

Tác phẩm lấy bối cảnh cuộc sống của người nhập cư tại nơi đất khách, Liên Bỉnh Phát đóng cùng Trương Quân Ninh - mỹ nhân Như Ý truyện. Nội dung xoay quanh Phạm Văn Ninh (Liên Bỉnh Phát) - bác sĩ có tiếng tại Việt Nam, gác lại mọi dự án đến Đài Loan chăm sóc mẹ bệnh nặng. Không thể hành nghề y nơi xứ người, một mặt Ninh chấp nhận công việc tạp vụ ở bệnh viện, mặt khác làm bác sĩ "chui", tích góp từng đồng.

Chàng trai Việt và bác sĩ gốc Hoa Trịnh Uyển Bình (Trương Quân Ninh) chạm mặt trong những tình huống cấp bách, đồng hành cô cứu người. Hai người đơn độc xích lại gần nhau nhờ đồng quan điểm sống, nhiệt huyết với nghề.

Dự án hợp tác giữa Việt Nam và Đài Loan có chủ đề hiện thực xã hội, tội phạm, ghi hình ở cả hai nước. Năm 2023, khi phim bấm máy, Liên Bỉnh Phát cho biết tác phẩm sẽ là cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của anh. Để tham gia dự án, anh từng phải từ chối lời mời từ một đơn vị khác.

Liên Bỉnh Phát và Trương Quân Ninh kết hợp ăn ý trong "Bác sĩ tha hương". Ảnh: Ms.Potato's Channel

Liên Bỉnh Phát sinh năm 1990, được biết đến qua phim Song Lang, Ngôi nhà bươm bướm, Quý cô thừa kế, từng nhận giải diễn viên triển vọng tại giải Tokyo Gemstone Award. Tháng 12/2019, anh được vinh danh "Ngôi sao châu Á mới" tại Asian Stars Up Next Award.

Năm 2021, anh đóng phim Come and go do Lim Kah Wai đạo diễn, phát hành tại Nhật Bản. Nhờ tham gia chương trình Running Man Việt Nam hai mùa liên tiếp 2020, 2021, Liên Bỉnh Phát có thêm fan. Gần đây, anh tham gia phim Quán Kỳ Nam - lấy bối cảnh TP HCM thập niên 1980, do Leon Lê đạo diễn, đóng cùng Đỗ Thị Hải Yến.

Teaser trailer 'Quán Kỳ Nam' Teaser phim "Quán Kỳ Nam". Video: Đoàn phim cung cấp

Giải Kim Chung (Golden Bell Awards) bắt đầu năm 1965, là một trong ba giải thưởng danh giá nhất của ngành giải trí Đài Loan, bên cạnh Golden Melody Awards (cho âm nhạc) và Golden Horse Awards (cho điện ảnh). Kim Chung được tổ chức bởi Cục Phát triển công nghiệp âm thanh và truyền hình Đài Loan, vinh danh những tác phẩm và cá nhân xuất sắc trong lĩnh vực truyền hình và phát thanh.

Tam Kỳ