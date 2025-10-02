Trấn Thành: 'Sức khỏe tôi sa sút'

TP HCMDiễn viên Trấn Thành, 38 tuổi, cho biết bị thoát vị đĩa đệm, gai đốt sống cổ nhưng vẫn nỗ lực tham gia game show thực tế vì yêu thích.

Ngày 1/10, Trấn Thành cùng Ninh Dương Lan Ngọc, Liên Bỉnh Phát, Anh Tú Atus, Quang Trung, Quân A.P, Quang Tuấn - dàn người chơi của Running Man mùa ba - ra mắt khán giả. Anh trở lại chương trình sau sáu năm kể từ lần tham gia mùa đầu tiên hồi năm 2019.

Trấn Thành nói về tinh trạng sức khỏe tại sự kiện.

Trấn Thành nói vài năm trở lại đây hạn chế tham gia các chương trình yêu cầu vận động mạnh do vấn đề sức khỏe. MC tự nhận ở tuổi 38, thể lực và độ dẻo dai của cơ thể không còn như trước, thậm chí sa sút đáng kể.

"Mới sáu năm trôi qua, tôi cảm giác tuổi già như ập đến. Hồi xưa, tôi chạy không biết mệt, còn giờ chỉ cần vận động một lúc là 'thở như bò'. Tôi không dám nhận biệt danh 'Khủng Long' mà mọi người đặt cho trước đây", diễn viên nói.

MC Trấn Thành năng động tại buổi gặp gỡ fan.

Anh cho biết bị thoát vị đĩa đệm, gai đốt sống cổ, đang trong quá trình điều trị. Dù thế, khi nhà sản xuất gửi lời mời rồi tìm cách thuyết phục, anh "xiêu lòng". Lúc xem kịch bản và nội dung mùa mới, anh thấy vừa sức. Cùng đó, Trấn Thành nói quyết định nhận lời trở lại bởi tính cách thích khám phá, ưa trải nghiệm. "Khi đã chơi, tôi không ngại mà sẽ hết mình để cuộc vui trở nên trọn vẹn", anh nói thêm.

Quá trình ghi hình, anh cẩn trọng với hoạt động ngoài trời, khởi động kỹ càng, chú ý lúc tương tác đồng nghiệp để không xảy ra tai nạn. Ban tổ chức cũng trang bị cho các người chơi dụng cụ bảo hộ nhằm đảm bảo an toàn.

Trấn Thành và dàn sao hát nhảy ca khúc chủ đề Chơi là chạy do nhạc sĩ Châu Đăng Khoa sáng tác tại sự kiện.

Lan Ngọc, Liên Bỉnh Phát nhận xét Trấn Thành là điểm nhấn khiến show có thêm sức hút. Hồi tháng 6, êkíp công bố MC góp mặt trong show, nhận sự quan tâm, thảo luận của khán giả. Qua 16 tập, họ thích cách Trấn Thành chơi lăn xả, hết mình, đồng thời tạo sự kết nối giữa các thành viên.

Theo Trấn Thành, hiện anh làm nhiều việc gồm làm host cho các chương trình âm nhạc, thực hiện phim điện ảnh Thỏ ơi dự kiến ra rạp vào Tết 2026. Để cân bằng sức khỏe và tinh thần, anh chú trọng việc ăn uống và chạy bộ mỗi tuần cùng nhóm bạn.

Trấn Thành tên đầy đủ Huỳnh Trấn Thành, 38 tuổi, là diễn viên, người dẫn chương trình, nhà làm phim. Năm 2021, anh gây tiếng vang khi làm phim điện ảnh đầu tay Bố già, đoạt nhiều giải thưởng trong nước như Bông Sen Vàng, Cánh Diều Vàng. Năm 2023, anh phát hành Nhà bà Nữ - tác phẩm đầu tiên tự đạo diễn, đạt doanh thu cao nhất mọi thời tại phòng vé trong nước khi đó. Đầu năm 2024, phim Mai lập thành tích ấn tượng với 520 tỷ đồng. Tháng 7/2024, anh đoạt giải Đạo diễn xuất sắc tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ hai.

Running Man Vietnam mùa ba do một đơn vị sản xuất tại Việt Nam phối hợp Đài truyền hình SBS, Hàn Quốc sản xuất. Theo đại diện ban tổ chức, nội dung show bám sát format gốc và được sản xuất theo quy trình chuẩn quốc tế, lên sóng từ ngày 4/10.

Chương trình trên đài Hàn Quốc từng tạo tiếng vang với hơn 400 tập phát sóng từ năm 2010, giành hàng chục giải thưởng. Năm 2019, show được sản xuất ở Việt Nam với tên gọi Chạy đi chờ chi, có các gương mặt như Ninh Dương Lan Ngọc, Ngô Kiến Huy, Jun Phạm, Trấn Thành, BB Trần. Mùa tiếp theo sản xuất năm 2021 với tên gọi Chơi là chạy.

