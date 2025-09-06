Hàng nghìn fan giao lưu 'Anh trai vượt ngàn chông gai'

Thanh Hằng (trái), 28 tuổi, từ Hà Nội vào TP HCM dự concert. Khán giả này cho biết đã đi sáu concert trước đó, và sẽ dự đủ concert tối 6-7/9. Về lý do "đi mãi không chán", cô nói: "Tám concert nhưng trung bình khoảng ba tháng mới diễn ra một lần. Khoảng thời gian vừa đủ để tôi 'hồi sức' sau mỗi show".