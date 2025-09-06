Hàng nghìn fan giao lưu 'Anh trai vượt ngàn chông gai'

Chương trình bắt đầu khoảng 19h, nhưng fan có mặt sớm để tham dự các hoạt động chụp ảnh, giao lưu một số ''anh trai''.
Khán giả ngồi giữ chỗ để có vị trí đẹp xem đêm nhạc. Video: Ban tổ chức cung cấp
Khu vực check-in gồm hai cổng được chia thành hàng chục làn tương ứng các hạng vé, fan sẽ lấy vòng tay để vào trong. Dù đông đúc, khán giả xếp hàng trật tự.
Khâu check-in diễn ra nhanh nhờ đội ngũ nhân viên đông, hỗ trợ người xem.
Nhóm fan của Kay Trần gồm bốn khán giả Hà Nội, đến TP HCM vào tối qua. Họ xếp hàng tại điểm diễn từ 13h30 để chờ xem show.
Thanh Hằng (trái), 28 tuổi, từ Hà Nội vào TP HCM dự concert. Khán giả này cho biết đã đi sáu concert trước đó, và sẽ dự đủ concert tối 6-7/9. Về lý do "đi mãi không chán", cô nói: "Tám concert nhưng trung bình khoảng ba tháng mới diễn ra một lần. Khoảng thời gian vừa đủ để tôi 'hồi sức' sau mỗi show".
Nhóm fan hạng vé đứng có mặt từ 16h để giữ vị trí sát rào. Đây là nơi các nghệ sĩ thường đến giao lưu, bắt tay người hâm mộ.
"Biển" người trước sân khấu trước khi đêm diễn bắt đầu.
Khán giả hào hứng tham gia trò chơi cùng nghệ sĩ Liên Bỉnh Phát. Trước đó, S(TRONG) Trọng Hiếu, Thanh Duy, giao lưu fan, đưa ra nhiều câu hỏi vui để thử thách người hâm mộ.
Người hâm mộ mang theo khăn bandana in tên cùng màu sắc đặc trưng của chương trình.
Một khán giả chụp ảnh tại booth của Nhà Chín Muồi - tên nhóm các ca sĩ gồm ST Sơn Thạch, BB Trần, Bùi Công Nam, Liên Bình Phát, Thiên Minh, Kay Trần, Tăng Phúc, Neko Lê.
Hai bạn trẻ mang theo lightstick, hashtag cầm tay in hình Kay Trần.
Anh trai vượt ngàn chông gai được Việt hóa từ show truyền hình ăn khách Trung Quốc - Call Me By Fire. Show dành cho 33 gương mặt nam trên 30 tuổi, hoạt động trong showbiz. Thông qua các vòng, người chơi biểu diễn theo nhóm, 17 gương mặt được chấm điểm cao nhất hội tụ thành nhóm nhạc có tên Gia tộc toàn năng.
Nhà sản xuất chương trình đã thực hiện bốn concert tại TP HCM và Hưng Yên. Anh trai vượt ngàn chông gai cùng Anh trai say hi trở thành sự kiện văn hóa tiêu biểu của năm 2024 do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ghi nhận. Thủ tướng Phạm Minh Chính gợi ý nhân rộng mô hình hai chương trình này, góp phần thúc đẩy ngành công nghiệp văn hóa.
Hoàng Dung - Quỳnh Trần