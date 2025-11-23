TP HCMDiễn viên Liên Bỉnh Phát tình tứ với Ngọc Kayla - cựu thành viên nhóm Mắt Ngọc - trên Kiss Cam ở liveshow của Quốc Thiên.

Liên Bỉnh Phát hôn bạn gái trên Kiss Cam Khoảnh khắc Liên Bỉnh Phát bên bạn gái trong concert "Skynote 2025 - The reflection", tối 22/11. Video: Chum Chum

Ở tiết mục Yêu em rất nhiều (sáng tác: Hoàng Tôn), khi camera lia tới hàng ghế khán giả, Liên Bỉnh Phát bật cười, quay sang hôn má bạn gái trước sự cổ vũ của Quốc Thiên và hàng nghìn người. Khoảnh khắc gây sốt mạng xã hội, thu hút hàng trăm nghìn lượt xem trên TikTok.

Trong phần giao lưu, Quốc Thiên nói xúc động khi Liên Bỉnh Phát và bạn gái đến xem anh hát. Được đàn anh "xin vía" hạnh phúc, diễn viên tặng Quốc Thiên một nhánh hoa hồng, chúc ca sĩ sớm tìm được bạn đời.

Liên Bỉnh Phát chúc Quốc Thiên sớm có người yêu trong phần giao lưu Liên Bỉnh Phát chúc Quốc Thiên sớm có người yêu trong phần giao lưu. Video: T Production

Liên Bỉnh Phát cho biết quen Ngọc Kayla - cựu thành viên nhóm Mắt Ngọc - qua những lần làm chung sự kiện trước đây, khi anh còn là MC, chưa lấn sân đóng phim. Cả hai hạn chế chia sẻ về chuyện tình, quan niệm không muốn dùng chuyện riêng tư để gây chú ý.

Ngọc Kayla nói cô và bạn trai luôn lắng nghe nhau để thấu hiểu, cùng giải quyết mâu thuẫn theo hướng nhẹ nhàng. Theo cô, mỗi người đều có tính cách, sở thích khác biệt, nhưng cố gắng tìm điểm chung để không phải lớn tiếng. Cô và Liên Bỉnh Phát chung quan điểm sống vô tư, vui vẻ, không suy nghĩ quá nhiều.

Ngọc Kayla ra sân bay chúc mừng Liên Bỉnh Phát đoạt giải Kim Chung của Đài Loan (Trung Quốc), cuối tháng 10. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Liên Bỉnh Phát, 35 tuổi, từng theo học ngành du lịch. Thời sinh viên, anh phục vụ quán cà phê, nhà hàng, đi múa trong các đội khánh tiết để mưu sinh. Để tăng vốn tiếng Anh, anh xin làm ở quán phố Bùi Viện. Cuối năm 2014, anh vào làm một công ty du lịch với mức lương bảy triệu đồng mỗi tháng.

Anh được biết đến qua Song Lang (2018) - phim lấy cảm hứng từ bộ môn cải lương, nhân vật chính là Dũng "Thiên Lôi" (Liên Bỉnh Phát đóng). Với vai này, anh nhận giải diễn viên triển vọng tại Tokyo Gemstone Award, Nhật Bản 2018. Nhờ tham gia chương trình Running Man Việt Nam và Anh trai vượt ngàn chông gai, Liên Bỉnh Phát có độ phủ sóng lớn, tiếp cận khán giả trẻ. Cuối tháng 10, anh trở thành sao Việt đầu tiên đoạt giải Kim Chung của Đài Loan (Trung Quốc).

Kiss Cam (tạm dịch là "camera hôn") là một hình thức giải trí xuất hiện từ những năm 1980, phổ biến tại các sự kiện thể thao và đêm nhạc quy mô lớn. Ban tổ chức quay ngẫu nhiên một số cặp đôi trong đám đông khán giả. Hình ảnh này được chiếu trực tiếp lên màn hình lớn trước hàng nghìn người xem, kèm theo lời cổ vũ "hãy hôn nhau" nhằm khuấy động không khí chương trình. Những năm gần đây, nhiều nghệ sĩ nổi tiếng đưa Kiss Cam vào tour diễn, như Coldplay, Adele.

