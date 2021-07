LHQ thúc giục Trung Quốc hợp tác điều tra nguồn gốc Covid-19

LHQ kêu gọi các nước thành viên, bao gồm cả Trung Quốc, hợp tác với WHO trong cuộc điều tra nguồn gốc Covid-19 giai đoạn hai.

"Chúng tôi kêu gọi tất cả quốc gia thành viên, bao gồm cả Trung Quốc, hợp tác đầy đủ với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và nếu WHO cho rằng họ cần thêm thông tin, chúng tôi hy vọng mọi người sẽ hợp tác", phó phát ngôn viên Liên Hợp Quốc Farhan Haq nói trong cuộc họp hôm 23/7.

WHO hồi đầu tháng đề xuất cuộc điều tra nguồn gốc Covid-19 giai đoạn hai, trong đó bao gồm quá trình kiểm tra các phòng thí nghiệm và chợ ở thành phố Vũ Hán, Trung Quốc, đồng thời kêu gọi các cơ quan chức năng minh bạch.

Nhóm điều tra do WHO dẫn đầu tới Viện Virus học Vũ Hán, Trung Quốc xem xét nguồn gốc Covid19 hồi tháng 2. Ảnh: Reuters.

Phó chủ nhiệm Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) Tăng Ích Tân sau đó cho biết ông cảm thấy "sốc" vì kế hoạch này.

"Đề xuất của WHO về thúc đẩy một cuộc điều tra nguồn gốc virus nữa tại Trung Quốc, ám chỉ một vụ rò rỉ phòng thí nghiệm ở Vũ Hán, cho thấy sự ngạo mạn đối với khoa học và sự thiếu tôn trọng lẽ thường", ông Tăng nói, thêm rằng cuộc điều tra lần hai của WHO phải được tiến hành ở nhiều nơi trên khắp thế giới.

Mỹ trong khi đó cho biết họ rất ủng hộ kế hoạch điều tra nguồn gốc Covid-19 giai đoạn hai của WHO, kỳ vọng đây sẽ là cuộc điều tra dựa trên yếu tố khoa học, minh bạch, do chuyên gia dẫn dắt và không bị can thiệp.

Cuộc điều tra nguồn gốc Covid-19 của nhóm chuyên gia WHO hồi đầu năm tại Vũ Hán bị giới khoa học quốc tế và một số nước như Mỹ, Anh, Nhật Bản chỉ trích còn nhiều thiếu sót do thiếu minh bạch, độc lập với Trung Quốc. Tuy nhiên, Bắc Kinh nhiều lần phủ nhận điều này, khẳng định đã minh bạch và hoàn thành trách nhiệm hỗ trợ cuộc điều tra.

Ngọc Ánh (Theo NDTV)