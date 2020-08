LHQ quan ngại vụ bắt trùm truyền thông Hong Kong

Văn phòng nhân quyền LHQ bày tỏ "quan ngại sâu sắc" về vụ bắt trùm truyền thông Hong Kong Jimmy Lai cùng những người khác theo luật an ninh mới.

"Chúng tôi kêu gọi giới chức xem xét các trường hợp này để đảm bảo rằng những vụ bắt giữ không ảnh hưởng tới các quyền được bảo vệ theo luật nhân quyền quốc tế và Luật Cơ bản của Hong Kong", Jeremy Laurence, phát ngôn viên của văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc Michelle Bachelet, nói với Reuters hôm 10/8.

Quan chức Liên Hợp Quốc cũng kêu gọi các cơ quan chức năng "xem xét hoạt động của luật an ninh Hong Kong và sửa đổi luật này nếu cần thiết", nhằm đảm bảo không xảy ra lạm dụng luật để hạn chế những quyền của người dân được quy định trong luật quốc tế và Luật Cơ bản hong Kong.

Jeremy Laurence trong một cuộc họp của Liên Hợp Quốc hôm 28/1. Ảnh: UN.

Tuyên bố của Liên Hợp Quốc được đưa ra sau khi cảnh sát Hong Kong bắt trùm truyền thông Jimmy Lai với cáo buộc thông đồng cùng các lực lượng nước ngoài theo luật an ninh mới. Lai nằm trong ít nhất 7 người bị bắt theo luật an ninh mới hom nay.

Jimmy Lai, 71 tuổi, là chủ sở hữu Apple Daily và Next Magazine, hai tờ báo có quan điểm ủng hộ dân chủ và thường xuyên chỉ trích Trung Quốc đại lục. Ông là một trong số ít doanh nhân Hong Kong thường công kích Bắc Kinh, từng bị truy tố vì chống lệnh cấm tụ tập trong cuộc biểu tình ở thành phố hồi năm ngoái.

Trùm truyền thông Hong Kong Jimmy Lai (giữa) bị cảnh sát dẫn giải sáng 10/8. Ảnh: Reuters.

Truyền thông nhà nước Trung Quốc từng mô tả Lai là "kẻ gây rối", "thủ lĩnh bè lũ 4 tên cấu kết với nước ngoài để phá hoại đất nước" và đứng sau cuộc biểu tình lớn ở Hong Kong hồi năm ngoái.

Luật an ninh Hong Kong hình sự hóa 4 loại tội phạm an ninh quốc gia gồm ly khai, lật đổ, khủng bố và thông đồng với nước ngoài hoặc các phần tử bên ngoài để gây nguy hiểm cho an ninh. Người Hong Kong vi phạm luật có thể bị kết án chung thân, quyền tố tụng và xét xử các "trường hợp nghiêm trọng" thuộc về chính quyền trung ương.

Chính phủ Trung Quốc và chính quyền Hong Kong khẳng định luật an ninh mới chỉ nhắm đến một nhóm đối tượng nhỏ, trong khi quyền lợi, tự do của người Hong Kong cũng như lợi ích các nhà đầu tư nước ngoài vẫn được đảm bảo.

Ngọc Ánh (Theo Reuters)