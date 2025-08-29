Leverkusen chế giễu Man Utd trước lễ bốc thăm Champions League

Leverkusen đăng thông điệp móc mỉa trận Man Utd thua đội hạng Tư Grimsby Town ở Cup Liên đoàn.

Trước thềm lễ bốc thăm Champions League 2025-2026 tại Monaco hôm 28/8, tài khoản X của Leverkusen đăng thông điệp "Chỉ mong không phải gặp Grimsby".

Bài viết lập tức gây bão, nhận hơn 200.000 lượt thích, hơn 32.000 lượt dẫn lại và hơn 10.000 bình luận.

Leverkusen nhắc đến việc Man Utd thua Grimsby Town trên loạt luân lưu ở vòng hai Cup Liên đoàn ngày 27/8. Đây là thất bại gây sốc, bởi giá trị đội hình Man Utd tới 1,03 tỷ USD, cao gấp 245 lần so với Grimsby. Theo chỉ số sức mạnh Opta, đoàn quân của Ruben Amorim đứng thứ 28 thế giới, trong khi Grimsby là 1.304 - thấp hơn cả một số CLB V-League.

Theo kết quả bốc thăm vòng bảng Champions League mùa 2025-2026, Leverkusen sẽ gặp PSG, Villarreal, PSV, Newcastle trên sân nhà và làm khách của Man City, Benfica, Olympiacos, Copenhagen. Man Utd thì lần đầu vắng mặt ở Cup châu Âu kể từ mùa 2013-2014.

Giám đốc Điều hành Fernando Carro bày tỏ phấn khích và tự hào khi được thi đấu cùng những CLB hàng đầu thế giới. "Chúng tôi rất hài lòng với các đối thủ, và đang háo hức chờ đón những đêm châu Âu tại BayArena, đặc biệt là trận đấu PSG. Với người hâm mộ, những chuyến làm khách như gặp Man City chắc chắn sẽ là trải nghiệm khó quên", ông nói.

Giám đốc Thể thao Simon Rolfes thì nhấn mạnh mục tiêu của Leverkusen là vào vòng 1/8 Champions League. "PSG và Man City rõ ràng là hai thế lực hàng đầu thế giới, nhưng những trận gặp Benfica hay Newcastle cũng hứa hẹn là những đêm bóng đá tuyệt vời, cả trên sân khách lẫn tại BayArena", ông bày tỏ.

HLV Erik ten Hag phản ứng trong trận Bayer Leverkusen thua Hoffenheim 1-2 ở vòng một Bundesliga trên sân BayArena, Leverkusen, Đức ngày 23/8/2025. Ảnh: Reuters

Leverkusen vừa trải qua mùa hè biến động. Họ chia tay HLV Xabi Alonso - người chuyển đến Real Madrid và bổ nhiệm cựu HLV Man Utd Erik ten Hag.

Đại diện Bundesliga cũng chia tay hàng loạt trụ cột, trong đó có Florian Wirtz, Jeremie Frimpong (sang Liverpool), Jonathan Tah (Bayern Munich) và Granit Xhaka (Sunderland). Chiều ngược lại, họ tuyển mộ Ibrahim Maza (Hertha Berlin), Mark Flekken (Brentford), Jarell Quansah (Liverpool), Malik Tillman (PSV), Loic Bade (Sevilla), Lucas Vazquez (tự do)

Leverkusen khởi đầu không tốt khi thua ngược Hoffenheim 1-2 ngay trên sân nhà ở vòng một Bundesliga. Thầy trò Ten Hag sẽ làm khách của Werder Bremen ở vòng hai ngày 30/8.

Hồng Duy tổng hợp