Real gặp Liverpool, Barca đấu PSG ở vòng bảng Champions League

MonacoReal gặp Liverpool và Man City, Barca đụng PSG và Chelsea, còn Arsenal đấu Bayern là những trận cầu đinh ở vòng bảng Champions League 2025-2026.

Kết quả chia cặp đấu tự động đưa Real gặp hai ông lớn nhiều duyên nợ ở Ngoại hạng Anh, Liverpool và Man City. Đoàn quân Xabi Alonso sẽ chơi trên sân Bernabeu gặp Man City, và đá với Liverpool ở Anfield, nơi hậu vệ Trent Alexander-Arnold tái ngộ đội bóng cũ. CLB Hoàng gia còn chạm trán Juventus, Benfica, Marseille, Olympiacos, Monaco và Kairat ở vòng bảng.

Trong 11 năm qua, Real đã gặp Liverpool 9 trận, trong đó có chung kết năm 2018 và 2022, với chiến thắng cho đại diện Tây Ban Nha. Real cũng đã gặp Man City tới 12 lần chỉ trong 9 mùa gần nhất.

Kylian Mbappe rê bóng trước Nathan Ake trong trận Real gặp Man City ở lượt về vòng play-off Champions League trên sân Bernabeu, thành phố Madrid, Tây Ban Nha tối 19/2/2025. Ảnh: AFP

Barca cũng không kém phần khó khăn khi phải đối mặt đương kim vô địch PSG, bên cạnh tân vương FIFA Club World Cup Chelsea. Bên cạnh đó, thầy trò Hansi Flick cũng gặp Frankfurt, Brugge, Olympiacos, Slavia Praha, Copenhagen và Newcastle. Lần gần nhất Barca và PSG gặp nhau, đại diện Pháp thắng chung cuộc 6-4 ở hai lượt tứ kết năm 2024.

PSG thậm chí còn gặp nhiều khó khăn hơn khi phải đấu với Bayern, Barca, Atalanta, Leverkusen, Tottenham, Sporting, Newcastle, Athletic Bilbao. Newcastle và Bilbao là những đối thủ mạnh nhất ở nhóm bốn, còn Tottenham cũng khó chơi ở nhóm ba.

Arsenal thì tái ngộ "kẻ hủy diệt" Bayern Munich, bởi "Hùm Xám" từng nhiều lần khiến họ ôm hận tại Champions League. Trong 14 lần hai đội chạm trán, "Pháo Thủ" chỉ thắng ba, hòa ba, thua tám trận. Tại giải năm nay, Arsenal còn gặp Inter, Atletico Madrid, Brugge, Olympiacos, Slavia Praha, Kairat và Athletic Bilbao.

Harry Kane với cú sút phạt đền trong trận Bayern gặp Arsenal ở lượt đi tứ kết Champions League trên sân Emirates, thành phố London, Vương quốc Anh ngày 9/4/2024. Ảnh: Reuters

Chelsea trở lại Champions League bằng việc gặp Barca, Bayern, Benfica, Atalanta, Ajax, Napoli, Pafos và Qarabag. Lần gần nhất Chelsea gặp Barca đã từ vòng 1/8 năm 2018, với chiến thắng chung cuộc 4-1 cho Lionel Messi và đồng đội. Họ cũng sẽ tái ngộ Bayern lần đầu kể từ vòng 1/8 năm 2020, khi "Hùm Xám" thắng tổng tỷ số 7-1.

Trong các CLB Anh, Tottenham được coi là dễ thở khi chỉ phải gặp Dortmund, PSG, Villarreal, Frankfurt, Slavia Praha, Bodo/Glimt, Copenhagen và Monaco. Man City thì sẽ gặp Dortmund, Real, Leverkusen, Villarreal, Napoli, Bodo/Glimt, Galatasaray, Monaco. Tottenham và Man City trùng nhau tới ba đối thủ.

Đây là mùa thứ hai Champions League áp dụng thể thức league (vòng bảng mở rộng) thay cho vòng bảng truyền thống. 36 CLB sẽ đấu tám trận với tám đối thủ khác nhau, bốn sân nhà và bốn sân khách. Máy tính đảm bảo mỗi đội gặp hai CLB từ mỗi nhóm hạt giống, tránh trùng quốc gia.

Kết thúc giai đoạn này, tám đội dẫn đầu vào thẳng vòng 1/8. Từ vị trí 9 đến 24 bước vào vòng play-off hai lượt. Đội từ thứ 25 trở xuống bị loại và không còn suất xuống Europa League như trước.

Các lượt trận league diễn ra từ tháng 9/2025 đến cuối tháng 1/2026. Lịch đấu cụ thể sẽ được UEFA công bố trước ngày 30/8. Play-off tổ chức tháng 2, vòng 1/8 diễn ra tháng 3, tứ kết trong tháng 4, bán kết đầu tháng 5. Trận chung kết ấn định ngày 30/5/2026 trên sân Puskas, Budapest, lúc 23h (giờ Hà Nội), sớm hơn ba tiếng so với thông thường.

Ibrahimovic với lá thăm của Real. Ảnh: UEFA

Buổi lễ tại Grimaldi Forum diễn ra với nhiều tiếng cười. Nhiều quan chức và cựu danh thủ như Nasser Al Khelaifi, Behdad Eghbali, Javier Zanetti hay Giorgio Chiellini góp mặt. Nhưng sân khấu chỉ thực sự nóng lên với sự xuất hiện của Zlatan Ibrahimovic. Huyền thoại Thụy Điển nhận giải thưởng Chủ tịch UEFA, không quên châm chọc thể thức mới: "Các ông mất sáu năm để nghĩ ra cái này ư? Tôi chỉ cần sáu phút thôi".

Mùa 2024-2025, Champions League lần đầu tiên áp dụng thể thức mới. Tổng cộng 189 trận diễn ra, thu hút hơn 8,3 triệu khán giả. PSG lần đầu vô địch sau khi đánh bại Inter 5-0 ở chung kết tại Allianz Arena. Đây là chiến thắng đậm nhất lịch sử chung kết Champions League.

Theo kết quả mùa trước, để đứng trong Top 8 vòng league, các đội phải giành 16 điểm trở lên, qua tám trận. Còn để tránh bị loại, mỗi đội cần giành ít nhất 11 điểm.

Chuyên trang Athletic đánh giá PSG vẫn là ứng viên số một, Barca đứng thứ hai, Real thứ ba và Liverpool thứ tư. Các chuyên gia dự đoán Arsenal tiếp tục tiến bộ, Chelsea là "ngựa ô", còn Man City không còn được đánh giá cao như những mùa trước.

Hoàng An