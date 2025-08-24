Ten Hag thua trận đầu ở Bundesliga

ĐứcHLV Erik Ten Hag cùng Leverkusen thua ngược Hoffenheim 1-2 ngay trên sân nhà ở vòng 1 Bundesliga.

Trên sân BayArena tối 23/8, Leverkusen khởi đầu tốt hơn. Ngay phút thứ sáu, trung vệ mới gia nhập từ Liverpool, Jarell Quansah đánh đầu mở tỷ số. Tuy nhiên, đội á quân Bundesliga mùa trước sớm đánh mất thế trận vào tay đối thủ xếp thứ tư từ dưới lên. Hoffenheim liên tục ép sân bằng các pha phối hợp biến hóa và chuyển trạng thái hiệu quả.

Phút 25, sau pha chọc khe cánh trái, Fisnik Asllani sút nhằm góc gần khung thành Leverkusen. Bóng khẽ chạm chân Quansah đổi hướng, gỡ hòa cho đội khách.

HLV Ten Hag trên băng ghế chỉ đạo trận Leverkusen 1-2 Hoffenheim tối 23/8. Ảnh: AFP

Sau bàn gỡ, Hoffenheim tiếp tục lên bóng hiệu quả. Đội xếp thứ tư mùa trước chỉ kiểm soát bóng 40%, nhưng dứt điểm 10 lần và trúng đích năm lần, trong khi Leverkusen chỉ dứt điểm 7 lần và trúng đích hai lần.

Phút 52, Tim Lemperle sút chìm từ 25 m. Bóng vượt qua tầm với của thủ môn Mark Flekken, ấn định chiến thắng 2-1 cho Hoffenheim.

Ten Hag dẫn dắt Leverkusen từ tháng 7. Ông trở lại công tác huấn luyện lần đầu tiên sau khi bị Man Utd sa thải hồi đầu mùa 2024-2025. Ten Hag từng hai lần vô địch Hà Lan với Ajax, giành Cup Liên đoàn và Cup FA với Man Utd.

Hai mùa gần nhất, dưới sự dẫn dắt của Xabi Alonso, Leverkusen vô địch Bundesliga, giành Cup Đức 2023-2024, Siêu Cup Đức 2024 và về thứ hai Bundesliga 2024-2025. Alonso sang Real Madrid hồi tháng 5 để thay Carlo Ancelotti.

Thanh Quý