Đội loại Man Utd có giá trị chưa bằng một nửa Nam Định

Giá trị các cầu thủ Grimsby Town vừa loại Man Utd khỏi Cup Liên đoàn Anh chỉ là 4,2 triệu USD, thấp hơn sáu CLB ở V-League, theo chuyên trang Transfermarkt.

CLB Nam Định có giá trị cầu thủ 11,4 triệu USD, cao gấp 2,7 lần Grimsby Town. Bên cạnh đó, còn năm đội khác tại V-League có giá cao hơn CLB hạng Tư ở Anh, là Công An Hà Nội (7,9 triệu USD), Hà Nội FC (6,8 triệu), Công An TP HCM (6,2 triệu), Thể Công (4,8 triệu) và Ninh Bình (4,4 triệu).

Giá trị trung bình của 14 CLB V-League cũng là 4,6 triệu USD, cao hơn Grimsby Town. Tuy nhiên, đội bóng này vẫn cầm hòa ông lớn Man Utd 2-2, rồi thắng 12-11 trên loạt đá luân lưu ở vòng hai Cup Liên đoàn tối 27/8.

Cầu thủ và khán giả Grimsby Town ôm nhau mừng sau trận thắng Man Utd ở vòng hai Cúp Liên đoàn trên sân Blundell Park, thị trấn Cleethorpes, hạt Lincolnshire, Vương quốc Anh tối 27/8/2025. Ảnh: PA

Đây là lần đầu Man Utd bị một đội hạng Tư loại ở đấu trường này. Giá trị cầu thủ "Quỷ Đỏ" lên tới 1,03 tỷ USD, cao gấp 245 lần so với Grimsby. Quỹ lương của Man Utd cũng ở mức 174 triệu USD, cao gấp 58 lần đối thủ.

Còn theo chỉ số sức mạnh Opta, đoàn quân Amorim đứng thứ 28 thế giới, trong khi vị trí của Grimsby là 1.304, thấp hơn cả Nam Định (996), Công An Hà Nội (1.018) và Hà Nội FC (1.268).

Grimsby Town đang đứng thứ tư ở hạng Tư (EFL League Two). Còn Man Utd đứng thứ 16 Ngoại hạng Anh (Premier League). Điều đó có nghĩa hai đội cách nhau 55 bậc theo thứ bậc bóng đá Anh.

Thủ môn Christy Pym là cầu thủ đắt giá nhất chủ nhà, với 408.000 USD. Trong khi, cầu thủ có giá thấp nhất Man Utd chơi trận này là trung vệ 20 tuổi Tyler Fredricson được định giá 3,5 triệu USD.

Mbeumo đá hỏng luân lưu khiến Man Utd bị loại khỏi Cup Liên đoàn Mbeumo đá hỏng luân lưu khiến Man Utd bị loại khỏi Cup Liên đoàn.

Trong loạt đá luân lưu, HLV David Artell thường xuyên cười nói với cầu thủ dự bị, thậm chí pha trò. Đồng nghiệp của ông, Ruben Amorim thì ngồi một góc trong khu kỹ thuật, chắp tay và cúi đầu, không một lần ngẩng lên nhìn học trò sút.

Grimsby Town thành lập năm 1878 giống như Man Utd. Nhưng lần gần nhất họ chơi ở giải vô địch Anh đã cách đây 77 năm. Trong khi đó, "Quỷ Đỏ" giàu truyền thống bậc nhất với 20 chức vô địch Anh. Grimsby thì chưa đoạt danh hiệu lớn nào trong lịch sử.

Đó là lý do hàng nghìn khán giả Grimsby tràn xuống sân Blundell Park sau cú đá hỏng luân lưu cuối cùng của Bryan Mbeumo. Chủ nhà mở hội, còn đội khách phải nhận cú sốc lớn. Man Utd bị loại khỏi Cup Liên đoàn, khi những ông lớn như Liverpool, Arsenal, Man City, Chelsea, Tottenham và Newcastle còn chưa thi đấu giải này.

Hoàng An tổng hợp