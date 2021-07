Léa Seydoux dương tính nCoV

PhápDiễn viên Léa Seydoux phát hiện dương tính nCov hôm 10/7, trước ngày lên đường tới Cannes.

Theo Hollywood Reporter, Léa Seydoux có kết quả xét nghiệm Covid-19 khi đang ở phim trường, dù trước đó cô đã tiêm phòng đầy đủ. Cô không có triệu chứng và đang cách ly tại nhà ở Paris. Nữ diễn viên hy vọng trong hai ngày xét nghiệm liên tiếp tới, cô có kết quả âm tính, kèm kết luận từ bác sĩ để được tham dự Liên hoan phim Cannes.

Diễn viên Léa Seydoux. Ảnh: AFP.

Năm nay, Seydoux có bốn phim là ứng viên sáng giá cho giải thưởng cao nhất ở Cannes, gồm The French Dispatch của đạo diễn Wes Anderson, Deception của Arnaud Desplechin, France của Bruno Dumont và The Story of My Wife của Ildikó Enyedi. Năm 2013, cô từng giành Cành Cọ Vàng tại Cannes với vai chính trong Blue Is The Warmest Colour.

Léa Seydoux sinh năm 1985 tại Paris, là cháu gái của Jérôme Seydoux, chủ tịch tập đoàn Pathé nổi tiếng của Pháp. Người đẹp gia nhập nghệ thuật thứ bảy từ năm 2006 với một vai trong bộ phim hài Mes copines. Các phim cô đóng gồm: La Belle personne, Belle Épine, Les Adieux à la reine, Beauty and the Beast, The Grand Budapest Hotel, 007: Spectre...

Để đảm bảo liên hoan phim diễn ra an toàn, ban tổ chức Cannes yêu cầu khách mời từ châu Âu phải xuất trình giấy xét nghiệm PCR âm tính với Covid-19. Những người đến từ các châu lục khác phải xét nghiệm nước bọt sau mỗi 48 giờ để được vào khu vực bên trong. Hiện khoảng 4.000 người được xét nghiệm ở Cannes mỗi ngày. Ông Thierry Frémaux - giám đốc nghệ thuật của liên hoan phim - cho biết tính đến ngày 10/7, không có kết quả xét nghiệm dương tính nào.

Họa Mi (theo Hollywood Reporter)