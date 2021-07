LHP Cannes kiểm dịch chặt trước giờ khai mạc

PhápLiên hoan phim Cannes 2021 tiến hành xét nghiệm nước bọt với những khách ngoài châu Âu.

Các ngôi sao điện ảnh bắt đầu đến Cannes - Liên hoan phim (LHP) lớn nhất thế giới - từ hôm nay 6/7. Sự kiện kéo dài 10 ngày, được ví như một động thái giúp điện ảnh phục hồi sau đòn giáng của đại dịch toàn cầu. Năm ngoái, lần đầu tiên kể từ Thế chiến hai, LHP Cannes bị hủy.

Đội ngũ truyền thông của Liên hoan phim Cannes đang thử thiết bị trước tấm áp phích in hình Spike Lee - chủ tịch hội đồng giám khảo sự kiện năm nay - hôm 4/7. Sự kiện thường kéo dài 12 ngày, ngoài chiếu phim còn có những bữa tiệc khuya, họp báo, quy tụ các ngôi sao dọc bờ sông Croisette nổi tiếng. Ảnh: Reuters.

Một ngày trước khi sự kiện diễn ra, người xem đến từ châu Âu phải xuất trình giấy xét nghiệm PCR âm tính với Covid-19. Do thông tin của những người đến từ châu lục khác không nằm trong hệ thống theo dõi của Liên minh châu Âu, số này sẽ phải xét nghiệm nước bọt sau mỗi 48 giờ để vào tòa nhà Palais - nơi các đạo diễn, nhà sản xuất phim cùng các ngôi sao điện ảnh tham gia các cuộc họp báo. Họ được khuyến cáo không nên ăn, uống, hút thuốc hoặc đánh răng trong vòng 30 phút trước khi lấy mẫu.

Mỗi người được giao một hộp nhựa cùng một chiếc phễu để lấy nước bọt, nhưng không phải ai cũng nhổ trúng. Một nhân viên phòng thí nghiệm hướng dẫn về việc lấy mẫu nước bọt: "Nó phải ở dạng lỏng. Không tính bọt". Quy trình này khiến nhiều người phàn nàn và sốt ruột. Olivia Wilson - người tham dự đến từ Tennessee - đã phải lấy mẫu hơn 15 lần mới đáp ứng yêu cầu.

Thành viên ban giám khảo - diễn viên Maggie Gyllenhaal - đã có mặt ở khách sạn Martinez hôm 5/7 để chuẩn bị cho buổi khai mạc. Ảnh: Reuters.

Liên hoan phim năm nay trùng thời điểm bắt đầu mùa du lịch biển, thu hút thêm hàng nghìn du khách đến thành phố. Các nhà tổ chức và chính quyền địa phương đang nghiên cứu cách thức bảo vệ nghiêm ngặt nhằm giữ cho sự kiện không gặp sự cố trong tình hình Pháp cảnh báo có thể phải đối mặt đợt bùng phát Covid-19 lần thứ tư do ảnh hưởng biến chủng Delta. Các nhà hàng, khách sạn hoạt động trở lại, nhưng thị trưởng thành phố Cannes - David Lisnard - bác bỏ những lo ngại về nguy cơ lây lan tại lễ hội. "Trường hợp nào cũng sẽ có rủi ro, nhưng đi xem phim ở liên hoan Cannes vẫn an toàn hơn là đi mua sắm trong siêu thị", ông nói với Reuters.

Dự kiến khoảng 28.000 người tham dự sự kiện, trong khi mọi năm từ 35.000 đến 40.000 người. Theo Hollywood Reporter, mọi người thực sự hy vọng Cannes là một cuộc tái hòa nhập thế giới của toàn bộ ngành công nghiệp điện ảnh. Việc trình chiếu bom tấn Fast & Furious 9 của Hollywood khác hẳn những bộ phim tâm lý điển hình kiểu Cannes cho thấy các nhà tổ chức đang muốn thu hút, khuấy động, giúp mọi người hào hứng trở lại với điện ảnh.

Ông Thierry Frémaux - đại diện cấp cao của liên hoan - cho biết các suất chiếu sẽ hoạt động 100% công suất. Sự kiện trở lại với phiên bản đầy đủ, gồm hạng mục Competition (tranh giải chính), Un Certain Regard (Góc nhìn độc đáo) và các buổi trình chiếu ở nhiều hạng mục như: Opening Night Film (buổi chiếu tối khai mạc), Special Screenings (các suất chiếu đặc biệt), Midnight Screenings (các suất chiếu khuya), Out of Competition (nhóm chiếu nhưng không tranh giải), Cannes Premiere (ra mắt ở Cannes).

Minh tinh Jodie Foster sẽ được trao Cành Cọ Vàng danh dự tại sự kiện lần 74. Foster cũng là khách mời danh dự tại lễ khai mạc. Bà lần đầu tham gia Cannes vào năm 13 tuổi, cùng đạo diễn Martin Scorsese với Taxi Driver - tác phẩm đoạt Cành Cọ Vàng.

Họa Mi (theo Reuters)