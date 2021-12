Những phim Barack Obama yêu thích năm 2021

“The Power of the Dog”, “West Side Story”, “The Last Duel”… là những phim ông Barack Obama yêu thích năm nay.

Trên Twitter ngày 16/12, cựu Tổng thống Mỹ liệt kê 14 phim, trong đó gần một nửa là những cái tên được giới phê bình đánh giá cao, dự kiến cạnh tranh tượng vàng tại Oscar 2022 như The Power of the Dog, West Side Story, Passing, The Tragedy of MacBeth và C’mon C’mon.

Những bộ phim kinh phí thấp, kén người xem cũng thu hút Barack Obama. Phim báo thù Pig của tài tử lập dị Nicolas Cage, tác phẩm độc lập thuộc thể loại Viễn Tây Old Henry, phim cổ trang The Last Duel của đạo diễn Ridley Scott góp mặt trong danh sách.

Barack Obama phát biểu tại một sự kiện ở California, Mỹ tháng 2/2019. Ảnh: AP

Phần còn lại dành cho các bộ phim ngoài nước Mỹ. Drive My Car là phim Nhật, sản xuất dựa trên truyện ngắn cùng tên của nhà văn nổi tiếng Haruki Murakami. The Worst Person in the World của Na Uy và Quo Vadis, Aida đến từ Bosnia & Herzegovina cũng được gọi tên. Những bom tấn thuần thương mại như phim siêu anh hùng hay Fast and Furious không được Tổng thống Mỹ thứ 44 lựa chọn.

Ông mô tả ngắn gọn về danh sách của mình: "Mỗi bộ phim ở đây đều kể một câu chuyện có tác động mạnh mẽ. Hy vọng mọi người thưởng thức chúng!".

Trailer Pig Trailer "Pig" - phim của Nicolas Cage được Obama yêu thích năm nay. Video: Neon

Barack Obama dành quan tâm lớn tới văn hóa đại chúng. Từ khi rời Nhà Trắng năm 2017, hàng năm, ông đều chia sẻ danh sách phim, sách và nhạc yêu thích trên các tài khoản mạng xã hội. Daniel Ek - CEO của Spotify - từng gọi vui Obama là "Tổng thống của những danh sách".

Danh sách phim năm 2020 của Obama cũng bao gồm những tác phẩm được giới phê bình đánh giá cao như Ma Rainey’s Black Bottom, Beanpole, Bacurau, Nomadland, Soul, Mank. Hai năm gần nhất, phim do ông lựa chọn đều giành tượng vàng Oscar ở hạng mục "Phim hay nhất" (năm 2020 là Nomadland, năm 2019 là Parasite).

Phim Barack Obama yêu thích năm 2021

Drive My Car

Summer of Soul

West Side Story

The Power of the Dog

Pig

Passing

The Card Counter

Judas and the Black Messiah

The Worst Person in the World

Old Henry

The Last Duel

The Tragedy of Macbeth

C'mon C'mon

Quo Vadis, Aida?

Đức Khánh