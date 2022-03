Francis Ford Coppola từng đoán 'The Godfather' thất bại

Francis Ford Coppola từng từ chối đạo diễn "The Godfather" vì không thích tiểu thuyết gốc của Mario Puzo.

Coppola trả lời phỏng vấn Variety dịp nhận sao trên Đại lộ Danh vọng Hollywood ngày 21/3 và kỷ niệm 50 năm phát hành phim The Godfather: "Tôi từng nghĩ nó sẽ là một thất bại đặc biệt. Khi bạn sản xuất phim ngược lại xu thế, những tác phẩm đó rất thử thách. Bạn không làm thứ mọi người kỳ vọng muốn xem".

Đạo diễn Francis Ford Coppola nhận sao trên Đại lộ Danh vọng Hollywood nhân dịp 50 năm phát hành "The Godfather". Ảnh: AP

Đạo diễn người Mỹ cho rằng Hollywood chưa có bộ phim nào giống The Godfather trong thập niên 1970. Ông lo lắng dự án thất bại thảm hại tại phòng vé khi ra mắt. Tuy nhiên, Coppola nói vẫn sẽ yêu tác phẩm của mình dù nó thành công hay không. Ông quyết tâm thực hiện The Godfather theo mong muốn bản thân, khác xa công thức làm phim của Hollywood lúc bấy giờ.

"Bạn luôn căng thẳng khi phim ra rạp vì muốn nó bán vé tốt nhưng điều đó không nằm trong tầm kiểm soát của bạn. Điều tuyệt vời nhất là thử thách thời gian. Khi khán giả vẫn quan tâm đến tác phẩm của bạn sau 50 năm, điều đó chính là một phần thưởng đối với tôi", đạo diễn nói thêm.

Trong bài phỏng vấn, Coppola cũng tiết lộ ban đầu kém hào hứng với dự án vì không thích nguyên tác của tiểu thuyết gia Mario Puzo. "Ông ấy viết nhiều tác phẩm tuyệt vời. Tuy nhiên, Puzo viết The Godfather với mục đích kiếm tiền. Ông ấy yêu gia đình mình và muốn chăm sóc họ tử tế. Vì vậy, Puzo cho ra đời cuốn tiểu thuyết mà ông ấy nghĩ sẽ bán chạy. Tuy nhiên, nó là một tác phẩm khá thị trường".

Coppola nói Mario Puzo không phát triển nhiều chi tiết hay trong truyện mà tập trung viết theo hướng cổ điển, giống phong cách các tác phẩm của Shakespeare. Tuy nhiên, đạo diễn cho biết rất tôn trọng nhà văn. "Một trong những điều tuyệt vời nhất khi thực hiện The Godfather là được quen Puzo. Ông ấy là một người tuyệt vời. Đó là lý do tôi để tên nhà văn phía trên tên phim. Nó là The Godfather của Mario Puzo, không phải The Godfather của Francis Ford Coppola", đạo diễn nói.

Al Pacino The Godfather Trích đoạn "The Godfather". Video: Paramount Pictures

Francis Ford Coppola, sinh năm 1939, là một trong những nhà làm phim nổi tiếng nhất thế giới. Ông từng đoạt năm giải Oscar, sáu Quả Cầu Vàng, hai Cành Cọ Vàng và một BAFTA. Đạo diễn sớm gây chú ý với những tác phẩm đầu tay trong thập niên 1960. Tuy nhiên, thành công của The Godfather (1972) giúp tên tuổi của Coppola lên tầm huyền thoại của làng điện ảnh. Năm 2015, ông tuyên bố giải nghệ sau dự án Distant Vision. Tuy nhiên, đạo diễn gần đây quyết định tái xuất và đang bắt tay vào phim điện ảnh mới có nhan đề Megalopolis, dự kiến bấm máy cuối năm nay.

Mario Puzo (1920-1999) là tiểu thuyết gia Mỹ gốc Italy, thành công với các tác phẩm khai thác đề tài tội phạm. Ông có nhiều tên sách ăn khách như The Godfather, The Fourth K, Fools Die...

Đạt Phan (theo Variety)