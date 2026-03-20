'Giải chạy đêm TP HCM là sản phẩm kinh tế du lịch đặc sắc'

TP HCMSau 4 mùa, giải chạy đêm TP HCM tăng chất lượng, số lượng, trở thành sự kiện du lịch thể thao tiêu biểu của thành phố dịp đầu năm, theo lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao.

Trưa 20/3, lễ khai mạc VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight 2026 diễn ra tại khu đô thị Thủ Thiêm, phường An Khánh. Tại đây, ông Nguyễn Nam Nhân, Phó giám đốc Sở Văn hóa Thể thao TP HCM, nhận định tầm quan trọng của sự kiện trong việc đẩy mạnh kinh tế du lịch đầu năm của thành phố.

Ông Nguyễn Nam Nhân - Phó giám đốc Sở Văn hóa Thể thao phát biểu tại lễ khai mạc. Ảnh: Đức Đồng

"Những ngày giải diễn ra, nhịp sống của thành phố như nhộn nhịp, tất bật hơn. Đây là điểm đặc sắc mà giải chạy đêm VnExpress Marathon đã tạo dựng được trong bốn năm qua", ông Nhân nói.

Cùng với giải chạy đêm Hà Nội, VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight tạo ra bữa tiệc ánh sáng kết hợp vận động thể thao quy mô lớn - một cách khám phá độc đáo những đô thị sôi động nhất Việt Nam. Runner sẽ sải bước qua những công trình biểu tượng như cầu Ba Son, Dinh Độc Lập, Nhà hát Thành phố, công viên Bạch Đằng lúc phố phường yên bình nhất.

Ông Nhân khẳng định giải thể hiện đúng tinh thần "thắp sáng đêm TP HCM", khi những bước chạy cũng là cách runner tỏa sáng, vượt qua giới hạn và chinh phục những cột mốc riêng.

Đại diện Sở Văn hóa Thể thao, Liên đoàn điền kinh, ban tổ chức chụp ảnh lưu niệm tại lễ khai mạc. Ảnh: Đức Đồng

Về mặt kinh tế, lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao đánh giá cao tác động du lịch của giải. Giải thu hút không chỉ runner mà cả bạn bè, gia đình, người thân của họ lẫn du khách quốc tế. Trong những ngày lưu lại, họ trải nghiệm ẩm thực, mua sắm, tham quan, đóng góp vào mục tiêu phát triển du lịch.

"Thời gian qua, TP HCM luôn muốn thúc đẩy các hoạt động thể thao kết hợp du lịch, quảng bá hình ảnh thành phố lẫn nâng cao sức khỏe của người dân. VnExpress Marathon là sự kiện giúp chúng tôi hiện thực hóa mục tiêu này", ông Nhân nói, đồng thời khẳng định thành phố dành nhiều nguồn lực để phối hợp ban tổ chức nhằm tạo trải nghiệm đáng nhớ cho VĐV.

VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight 2026 là giải thứ 35 được tổ chức của hệ thống. Năm nay, khu phát bib của giải, với 30 gian hàng, được đổi từ nhà thi đấu Nguyễn Du sang khu đô thị mới Thủ Thiêm với không gian rộng lớn hơn.

MC Phạm Anh hướng dẫn khách mời tham quan expo với hơn 30 gian hàng. Ảnh: Đức Đồng

Cung đường cũng được cải tiến. Những đoạn tối các năm trước như đường Bùi Thiện Ngộ đã được lắp đèn chiếu sáng để đảm bảo an toàn cho VĐV. Ban tổ chức bố trí hệ thống trạm tiếp nước cách nhau mỗi 2 km trên toàn tuyến.

Tại lễ khai mạc, ban tổ chức cũng hé lộ hai điểm đến tiếp theo trong hệ thống VnExpress Marathon. Trong đó, dịp 30/4-1/5, giải sẽ đến Cần Giờ - khu dự trữ sinh quyển thế giới với những cánh rừng xanh bạt ngàn. Một giải đấu khác cũng diễn ra tại TP HCM vào tháng 9 song địa điểm chưa tiết lộ.

Ông Nguyễn Nam Nhân cho biết chủ trương của thành phố là tiếp tục đồng hành ban tổ chức VnExpress Marathon mở rộng quy mô giải tới những vùng đất giàu tiềm năng, đánh thức du lịch thể thao, tạo diện mạo mới cho đời sống tinh thần người dân.

Hoài Phương