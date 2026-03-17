Những lưu ý trước VnExpress Marathon HCMC Midnight 2026

Runner cần nắm các mốc thời gian, giờ xuất phát và chuẩn bị về dinh dưỡng, trang phục, vật dụng trước khi bước vào VnExpress Marathon HCMC Midnight 2026.

Các mốc thời gian quan trọng

Theo lịch trình sự kiện, ngày 20/3 mở màn cho chuỗi hoạt động trước race. Từ 11h30 đến 13h diễn ra lễ khai mạc tại khu sân khấu chính và Expo trên đường Trần Bạch Đằng, phường An Khánh, TP Thủ Đức. 13-18h cùng ngày, runner có thể đến nhận race-kit và trải nghiệm các gian hàng triển lãm.

Sang ngày 21/3, khu Expo tiếp tục mở cửa từ 9h đến 17h. Đây cũng là ngày cuối để hoàn tất thủ tục trước race. Đến 22h30, ban tổ chức mở quầy gửi đồ cho tất cả cự ly tại khu xuất phát Công viên Tao Đàn, đường Trương Định. Runner nên đến sớm để gửi đồ, khởi động và ổn định trước giờ xuất phát.

Cũng nằm trong khuôn khổ VnExpress Marathon HCMC Midnight 2026, Kun Marathon Hồ Chí Minh 2026 là giải chạy dành cho các runner nhí. Ngày 20/3, phụ huynh có thể đến Thảo Cầm Viên (cổng số 2, đường Nguyễn Bỉnh Khiêm) để nhận race-kit cho các em nhỏ từ 8h30 đến 18h. Chương trình Kun Marathon diễn ra sáng 21/3, từ 6-12h trên đường Lê Duẩn, phía trước Thảo Cầm Viên.

Với nhiều gia đình, đây là dịp để cả nhà cùng tham gia ngày hội thể thao. Trẻ em trải nghiệm đường chạy Kun Marathon vào buổi sáng, trong khi bố mẹ chuẩn bị cho VnExpress Marathon diễn ra vào đêm cùng ngày.

Với 13.000 runner tham dự giải đấu, cả 4 cự ly sẽ xuất phát rạng sáng 22/3 tại Công viên Tao Đàn. Cự ly 10km xuất phát lúc 0h05, tiếp theo là 5km lúc 0h45, 42km lúc 1h15 và 21km lúc 2h30.

Ban tổ chức thiết lập các mốc giới hạn thời gian (COT) trên đường chạy. Cự ly 5km đóng đường lúc 2h00, 10km đóng lúc 2h05 (COT tại km 6,5 lúc 1h25). Với 21km, hai mốc kiểm soát đặt tại km 11 lúc 4h25 và km 17,6 (5h30), trước khi đóng đường lúc 6h.

Cự ly 42km có bốn mốc COT tại km 9,7 lúc 2h45, km 22 (4h35), km 34 (6h25) và km 38,8 (7h05). Đường chạy sẽ đóng hoàn toàn lúc 7h45. Runner cần lưu ý các mốc này để đảm bảo hoàn thành cuộc đua trong thời gian quy định.

Khu trả đồ sẽ mở từ 1h30 cho runner 5km và 10km, và từ 3h30 cho cự ly 21km và 42km. Quầy trả đồ đóng lúc 8h. Lễ trao giải dự kiến diễn ra 10-12h tại khu sân khấu chính của sự kiện trên đường Trần Bạch Đằng.

Trước khi đến khu xuất phát, runner nên kiểm tra kỹ race-kit và các vật dụng cá nhân để tránh thiếu sót vào phút cuối. Những vật dụng quan trọng nhất gồm bib và đôi giày đã quen thuộc trong quá trình tập luyện. Bib nên được gắn sẵn kim băng vào áo từ trước để tiết kiệm thời gian và tránh lúng túng.

Các thiết bị như đồng hồ GPS, tai nghe, điện thoại hoặc đai chạy cũng nên được chuẩn bị và sắp xếp gọn gàng. Người tham dự nên mang theo quần áo khô để thay sau khi về đích, cùng khăn nhỏ hoặc dép nhẹ để thuận tiện di chuyển sau cuộc đua. Với các cự ly dài như 21km và 42km, runner nên chuẩn bị thêm gel năng lượng hoặc muối điện giải để bổ sung năng lượng, duy trì sức bền.

Do giải đấu diễn ra vào ban đêm, kế hoạch ăn uống của runner cũng cần điều chỉnh. Thay vì ăn tối quá muộn hoặc quá no, VĐV nên hoàn thành bữa ăn chính trước giờ xuất phát khoảng ba đến bốn tiếng. Các thực phẩm quen thuộc, dễ tiêu và giàu carbohydrate như cơm, mì hoặc bánh mì là ưu tiên hàng đầu.

Trước giờ chạy khoảng 30 đến 60 phút, runner có thể bổ sung bữa nhẹ như chuối, bánh quy hoặc gel năng lượng. Nguyên tắc quan trọng là không thử món ăn mới trong ngày thi đấu, nhằm hạn chế nguy cơ rối loạn tiêu hóa.

Theo dự báo của AccuWeather, thời điểm xuất phát là lúc nền nhiệt tại TP HCM xuống mức thấp nhất trong ngày, khoảng 24 đến 25 độ C. Tuy nhiên, độ ẩm 61% khiến cơ thể vẫn dễ đổ mồ hôi khi vận động cường độ cao.

Vì vậy, runner nên ưu tiên trang phục thoáng, nhẹ và thấm hút mồ hôi tốt. Áo singlet hoặc áo chạy chất liệu kỹ thuật, quần short gọn nhẹ và tất mỏng là lựa chọn phổ biến. Các chất liệu như cotton nên tránh vì giữ mồ hôi, dễ gây nặng người và cọ xát. Việc chuẩn bị thêm mũ lưỡi trai giúp giảm cảm giác nóng khi trời bắt đầu sáng đối với cự ly dài.

Khác với các giải chạy buổi sáng, VnExpress Marathon HCMC Midnight diễn ra từ nửa đêm nên runner cần điều chỉnh lịch sinh hoạt trước đó. Thay vì thức khuya hoặc vận động quá nhiều trong ngày 21/3, người tham dự nên ưu tiên nghỉ ngơi, hạn chế đi lại và giữ cơ thể ở trạng thái thư giãn. Runner cũng nên sắp xếp thời gian ngủ bù hoặc chợp mắt trong ngày, nhất là với những người đăng ký cự ly dài.

Diễn ra ngày 22/3, VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight 2026 được định vị là giải chạy đêm lớn nhất Việt Nam. Ở lần tổ chức thứ tư, giải ghi nhận kỷ lục 13.000 runner trong và ngoài nước tham dự. Cung đường đi qua 10 biểu tượng thành phố như Dinh Độc Lập, Nhà thờ Đức Bà, bến Bạch Đằng hay cầu Ba Son, mang đến cho runner trải nghiệm khám phá diện mạo rực rỡ và nhịp sống sôi động của đô thị lớn nhất đất nước về đêm.

