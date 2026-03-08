Cung đường giải chạy đêm TP HCM đi qua 10 biểu tượng thành phố

Cung đường VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight 2026 đưa 13.000 runner qua những biểu tượng của thành phố như Dinh Độc Lập, Nhà thờ Đức Bà, bến Bạch Đằng...

Theo ban tổ chức, đường đua năm nay cơ bản không có nhiều thay đổi so với mùa trước. Từ khu trung tâm lịch sử đến đô thị hiện đại, runner sẽ được khám phá một TP HCM rực rỡ ánh đèn và tĩnh lặng theo cách rất riêng trong hành trình chạy đêm.

Công viên Tao Đàn

Công viên Tao Đàn là nơi xuất phát của cả 4 cự ly. Nằm giữa khu trung tâm thành phố, công viên nổi bật với hàng cây cổ thụ lâu năm, thảm cỏ rộng và những lối dạo bộ rợp bóng xanh. Đây là không gian công cộng lâu đời và quen thuộc, thường xuyên diễn ra các hoạt động thể thao, sinh hoạt cộng đồng của người dân thành phố, hứa hẹn tạo không khí hứng khởi ở vạch xuất phát.

Dinh Độc Lập

Trong những km đầu của đường đua, runner của cả bốn cự ly sẽ chạy ngang Dinh Độc Lập trên trục đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Công trình được xây dựng vào thập niên 1960 với kiến trúc hiện đại kết hợp các yếu tố truyền thống Việt Nam. Nơi đây gắn liền với nhiều dấu mốc quan trọng của lịch sử đất nước, hiện được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt và là một trong những công trình kiến trúc mang tính biểu tượng vượt thời gian của TP HCM.

Nhà thờ Đức Bà

Cũng ở trung tâm thành phố, runner sẽ sải bước qua Nhà thờ Đức Bà - một trong những biểu tượng kiến trúc nổi tiếng nhất Sài Gòn. Công trình được xây dựng từ cuối thế kỷ 19 với gạch đỏ đặc trưng nhập từ Pháp và hai tháp chuông vươn cao. Quảng trường phía trước nhà thờ từ lâu đã là không gian đô thị quen thuộc để người dân và du khách dạo bộ, chụp ảnh.

Nhà thờ Đức Bà rực sáng ban đêm khi nhìn từ trên cao. Ảnh: Đình Văn

Bưu điện thành phố

Nằm đối diện Nhà thờ Đức Bà, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn gây ấn tượng với mái vòm vàng đặc trưng và mặt tiền mang đậm dấu ấn kiến trúc phương Tây. Được xây dựng vào cuối thế kỷ 19, đây là một trong những công trình cổ kính nhất còn hoạt động. Không chỉ là nơi giao dịch bưu chính, bưu điện còn thu hút du khách nhờ không gian nội thất rộng lớn mang đậm tính hoài cổ.

Nhà hát Thành phố

Rời cụm Nhà thờ Đức Bà - Bưu điện Trung tâm, cung đường tiếp tục đưa runner qua trục Đồng Khởi, nơi Nhà hát Thành phố hiện ra nổi bật giữa trung tâm. Công trình mang phong cách kiến trúc cổ điển Pháp với mặt tiền trang trí cầu kỳ, đặc trưng của các nhà hát châu Âu cuối thế kỷ 19. Từ năm 1898 đến nay, đây luôn là trung tâm biểu diễn nghệ thuật lớn và là điểm check-in không thể bỏ qua tại khu trung tâm.

Bến Bạch Đằng

Từ Đồng Khởi, đường đua mở ra trục Tôn Đức Thắng với không gian lộng gió bên sông Sài Gòn. Bến Bạch Đằng nằm dọc tuyến đường này, sở hữu tầm nhìn rộng mở ra mặt nước và đường chân trời đô thị. Khu vực bến hiện là công viên ven sông nhộn nhịp nhất TP HCM, nơi VĐV có thể vừa chạy vừa tận hưởng không khí mát lành từ bờ sông thổi vào.

Bến Bạch Đằng nằm trên trục đường Tôn Đức Thắng, ven sông Sài Gòn, là không gian dạo bộ quen thuộc của người dân TP HCM. Ảnh: Quỳnh Trần

Phố đi bộ Nguyễn Huệ

Đại lộ Nguyễn Huệ xuất hiện trên cung đường của hai cự ly dài (21km và 42km) khi runner rẽ từ trục Tôn Đức Thắng vào. Với quảng trường rộng thênh thang và hai hàng cây xanh lên đèn rực rỡ, nơi đây là một trong những không gian công cộng sôi động bậc nhất, thường xuyên diễn ra các lễ hội văn hóa, góp phần tạo nên nhịp sống đặc trưng của TP HCM.

Cầu Ba Son

Cầu Ba Son là cây cầu dây văng hiện đại nối quận 1 với khu đô thị Thủ Thiêm. Với chiều cao khoảng 15m, dài gần 1,5km bắc ngang sông Sài Gòn, công trình nhanh chóng trở thành biểu tượng hạ tầng mới của thành phố với thiết kế kiến trúc đầy ấn tượng. Trong đêm thi đấu, runner cự ly 10km, 21km và 42km sẽ chinh phục cây cầu này, cảm nhận rõ không gian thoáng mở và góc nhìn toàn cảnh (skyline) rực sáng.

Khu đô thị Thủ Thiêm

Đổ dốc cầu Ba Son, VĐV tiến vào khu đô thị mới Thủ Thiêm - trung tâm tài chính và thương mại tương lai của TP HCM. Những đại lộ thênh thang và vóc dáng đô thị hiện đại tại đây tạo nên một nhịp điệu hoàn toàn khác biệt so với khu trung tâm lịch sử, thể hiện rõ sự chuyển mình mạnh mẽ của thành phố.

Cầu Thủ Thiêm dài 1,2km, nối liền đường Nguyễn Cơ Thạch với Ngô Tất Tố. Ảnh: VnExpress Marathon

Cầu Thủ Thiêm

Đây là điểm nhấn đầy thử thách ở giai đoạn gần về đích của các cự ly 10km, 21km và 42km, khi runner di chuyển từ bán đảo Thủ Thiêm trở lại trung tâm. Từ trên đỉnh cầu, VĐV một lần nữa được phóng tầm mắt ngắm nhìn sông Sài Gòn trước khi đổ dốc, hướng về khu vực Thảo Cầm Viên - nơi vạch đích đang chờ đón.

Ánh đèn rực rỡ, nhịp chuyển động của đô thị và không khí mát mẻ về khuya kết hợp cùng 10 biểu tượng kiến trúc đã tạo nên trải nghiệm độc bản của một giải marathon đêm giữa lòng TP HCM.

VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight 2026 năm nay ghi nhận kỷ lục 13.000 runner tham dự, mức cao nhất sau 4 mùa tổ chức. Mọi thông tin về lưu ý dành cho VĐV trước ngày thi đấu (22/3) sẽ được ban tổ chức cập nhật liên tục trên website và fanpage chính thức của giải.

Hải Long