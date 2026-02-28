Lãnh đạo Malaysia lạc quan sau 12 tiếng điều trần ở CAS

Giám đốc Điều hành của đội tuyển Malaysia Rob Friend cảm nhận được sự tích cực sau phiên điều trần tại Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) về vụ 7 cầu thủ gian lận nhập tịch.

Rob Friend cho biết phiên điều trần diễn ra trong 12 tiếng, từ tối 26/2 đến rạng sáng 27/2 (giờ Hà Nội). Ông đưa ra một số cập nhật, thay vì tiết lộ chi tiết diễn biến.

"FIFA có luật sư của họ. Chúng tôi cũng có luật sư riêng, cùng với các cầu thủ và đại diện Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp quốc tế FIFPro", Rob Friend nói với báo Malaysia New Straits Times. "Xét tình hình hiện tại, chúng tôi lạc quan, sau một tuần làm việc hiệu quả".

Giám đốc điều hành đội tuyển Malaysia Rob Friend. Ảnh: MalaysiaNT

Vị giám đốc này cảm thấy tự tin vì đã trình bày được lập luận trước CAS. Tòa kết phiên làm việc mà không đưa ra phán quyết ngay lập tức. Phát ngôn viên CAS Vanessa Tracey cho biết cơ quan này cần thêm thời gian thảo luận và xem xét, rồi ra phát quyết trong tuần tới, hoặc chậm hơn.

"Quá trình này có thể kéo dài từ vài ngày đến một tuần, thậm chí ba tuần", Friend cho hay. "Họ không đưa ra mốc thời gian cụ thể, nhưng chắc chắn không thể hoàn thành trong một sớm một chiều. Giờ chúng tôi chờ đợi thôi".

Friend là đại diện đầu tiên của Malaysia lên tiếng sau phiên điều trần thu hút nhiều sự chú ý. Trước đó, Tổng thư ký LĐBĐ Malaysia (FAM) Datuk Noor Azman Rahman cho rằng một tuyên bố về diễn biến sự việc sẽ được đưa vào cuối ngày 27/2, nhưng đến giờ, liên đoàn này vẫn chưa có động thái cụ thể.

Trong khi đó, luật sư thể thao người Malaysia Hairul Othman đánh giá việc CAS hoãn công bố phán quyết cuối cho thấy quá trình pháp lý còn một số thủ tục khác, bao gồm khả năng triệu tập nhân chứng. "FAM và FIFA có thể triệu tập những người liên quan, bao gồm các thành viên gia đình của cầu thủ nếu cần chứng minh tính hợp lệ của các tài liệu", Hairul cho biết.

7 cầu thủ Malaysia gốc nước bị FIFA cấm thi đấu một năm vì gian lận nhập tịch.

Vụ việc giữa FAM và FIFA đã bước sang tháng thứ sáu, kể từ khi Ủy ban Kỷ luật FIFA (FDC) xác định Malaysia sử dụng tài liệu hộ tịch bị làm giả hoặc không hợp lệ trong hồ sơ đăng ký thi đấu cho 7 cầu thủ, vi phạm nghiêm trọng các nguyên tắc của bóng đá quốc tế. Nhóm này gồm Joao Figueiredo (gốc Brazil), Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Facundo Garces (Argentina), Jon Irazabal, Gabriel Palmero (Tây Ban Nha), và Hector Hevel (Hà Lan).

Hệ quả, FAM bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (hơn 11 tỷ đồng). Mỗi cầu thủ liên quan bị cấm thi đấu 12 tháng và phạt bổ sung 2.000 franc (65 triệu đồng). Machuca, Holgado và Palmero sau đó đã bị các CLB chủ quản cắt hợp đồng.

Đến tháng 12/2025, FIFA tiếp tục xử Malaysia thua 0-3 các trận giao hữu với Cape Verde, Singapore và Palestine, do sử dụng nhóm cầu thủ nhập tịch vi phạm kể trên. Đây là các trận đấu thuộc thẩm quyền quản lý của FIFA.

Trong khi đó, các trận Malaysia thắng Nepal 2-0 và Việt Nam 4-0 trong năm 2025 ở vòng loại cuối Asian Cup 2027 thuộc quản lý của LĐBĐ châu Á (AFC). Hiện, Liên đoàn vẫn giữ quan điểm chờ kết quả kháng cáo của FAM lên CAS, trước khi ra quyết định cuối cùng. Trận cuối vòng loại giữa Việt Nam và Malaysia diễn ra vào ngày 31/3/2026 trên sân Thiên Trường, tỉnh Ninh Bình (Nam Định cũ).

Diễn biến chính vụ FIFA phạt Malaysia - 19/3/2025: Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) gửi yêu cầu đến FIFA để xác minh tư cách thi đấu của Hector Hevel, kèm giấy khai sinh ghi ông nội của cầu thủ này sinh tại Melaka, Malaysia. - 20/3/2025: FAM tiếp tục gửi yêu cầu xác minh đối với Gabriel Palmero, với giấy khai sinh cho thấy bà nội anh sinh tại Melaka, Malaysia. - 24/3/2025: FIFA phản hồi FAM, cho biết dựa trên hồ sơ đã nhận, Hector Hevel "có vẻ đủ điều kiện" thi đấu cho tuyển Malaysia. - 6/6/2025: FAM nộp thêm hồ sơ cho 5 cầu thủ khác, gồm Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo và Jon Irazabal. Mỗi hồ sơ đều kèm theo giấy khai sinh của ông hoặc bà, ghi sinh tại một bang thuộc Malaysia (Penang, George Town, Johor hoặc Sarawak). - 6 và 9/6/2025: FIFA gửi thư phản hồi, xác nhận rằng theo các giấy tờ FAM cung cấp, 5 cầu thủ còn lại "có vẻ đủ điều kiện". - 10/6/2025: Cả 7 cầu thủ nhập tịch ra sân trong trận vòng loại Asian Cup 2027 gặp Việt Nam trên sân Bukit Jalil. Malaysia thắng 4-0, trong đó Figueiredo và Holgado ghi bàn. - 11/6/2025: FIFA nhận được đơn khiếu nại chính thức từ một liên đoàn thành viên, nghi ngờ tính hợp lệ của hồ sơ nhập tịch các cầu thủ, đặc biệt là thời gian hoàn tất và ra mắt quá nhanh. - 22 và 28/8/2025: Sau cuộc điều tra, Ủy ban Kỷ luật FIFA (FDC) chính thức mở thủ tục kỷ luật đối với FAM và bảy cầu thủ, khi xác định các giấy khai sinh gốc cho thấy ông/bà của họ sinh ngoài Malaysia, vi phạm Điều 22 của Bộ luật Kỷ luật FIFA. - 22/8/2025: Chủ tịch FAM Joehari Ayub nộp đơn từ chức, lấy lý do sức khỏe. - 22/9/2025: FAM và các cầu thủ gửi phản hồi chính thức, cho rằng họ hành động thiện chí, dựa trên giấy tờ được cơ quan Malaysia xác nhận. - 25/9/2025: Phó Chủ tịch Ủy ban Kỷ luật FIFA, Jorge Palacio, ban hành phán quyết cuối cùng của vụ việc. - 26/9/2025: Quyết định và mức phạt được gửi chính thức đến FAM và các cầu thủ liên quan. - 6/10/2025: FIFA gửi văn bản chi tiết 19 trang, giải thích căn cứ pháp lý, quá trình điều tra và lý do xử phạt, đến FAM cùng các bên liên quan. - 15/10/2025: Malaysia nộp đơn kháng cáo án phạt của FIFA - 3/11/2025: Ủy ban khiếu nại FIFA công bố kết quả kháng cáo. - 8/12/2025: Malaysia gửi đơn kiện FIFA lên CAS. - 17/12/2025: Malaysia bị xử thua 0-3 ở ba trận giao hữu với Cape Verde, Singapore và Palestine. - 18/12/2025: Malaysia hoàn tất bản lập luận chi tiết gửi lên CAS. - 26/1/2026: CAS chấp thuận đơn xin tạm hoãn lệnh cấm thi đấu mà FIFA áp đặt lên 7 cầu thủ nhập tịch gian lận của Malaysia. Họ được thi đấu trở lại. - 26/2/2026: Kết thúc phiên điều trần của phía Malaysia với FIFA tại CAS. Kết quả chưa được công bố.

Hiếu Lương