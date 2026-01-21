Việt Nam đại chiến Malaysia trên sân Thiên Trường

Hà NộiLiên đoàn bóng đá Việt Nam chọn sân Thiên Trường là nơi tổ chức trận lượt về giữa Việt Nam và Malaysia ở bảng F vòng loại Asian Cup 2027.

Tại bảng F, Việt Nam đang xếp thứ hai, kém đội dẫn đầu Malaysia 3 điểm. Do đó, trận cuối vòng bảng giữa hai đội vào ngày 31/3 có tính chất quyết định chiếc vé dự vòng chung kết Asian Cup 2027. Việt Nam phải thắng đối thủ cách biệt bốn bàn trở lên để qua khe cửa hẹp.

Với tính chất quan trọng đó, chiều 21/1 VFF đã có công văn đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Bình xem xét và chấp thuận cho tổ chức trận đấu trên sân Thiên Trường (Nam Định cũ).

Sân Thiên Trường trong trận đấu Nam Định - HAGL ở Cup Quốc gia chiều 23/5/2020. Ảnh: Đức Đồng

Sân Thiên Trường có sức chứa khoảng 30.000 chỗ. Đây là một trong những sân bóng có lực lượng cổ động viên cuồng nhiệt nhất Việt Nam. Ngoài việc tổ chức các trận của đội đương kim V-League Nam Định, sân từng đăng cai tổ chức vòng bảng bóng đá nam SEA Games 31 và một số trận giao hữu của tuyển Việt Nam. Trong đó có các trận đấu giao hữu Việt Nam gặp Syria năm 2023 và gặp Ấn Độ năm 2024.

Trước khi chọn sân Thiên Trường, VFF thường chọn sân Mỹ Đình (Hà Nội), Việt Trì (Phú Thọ) để tổ chức các trận đấu của Việt Nam ở cấp độ U23 và tuyển quốc gia. Còn tại vòng bảng Asian Cup, đội chọn sân Gò Đậu (Bình Dương) tổ chức các trận gặp Lào, Nepal làm sân nhà. Và Nepal chọn sân Thống Nhất (TP HCM) làm sân nhà của họ.

Sau năm lượt ở bảng F, Malaysia dẫn đầu với 15 điểm, hiệu số +14 và ghi 15 bàn. Việt Nam được 12 điểm, hiệu số +6 và ghi 11 bàn. Hai đội tuyển sẽ chơi trận quyết định vào ngày 31/3. Lượt đi hồi tháng 6, Malaysia thắng 4-0 trên sân nhà Bukit Jalil.

Theo quy định, sau điểm số, các tiêu chí phân bậc vòng loại cuối lần lượt là hiệu số đối đầu, hiệu số bàn thắng bại và số bàn thắng. Nếu không đạt mục tiêu đầu bảng, Việt Nam vẫn còn hy vọng dự VCK khi nếu Tòa Trọng tài Thể thao (CAS) xử Malaysia thua 0-3 do sử dụng cầu thủ vi phạm tư cách thi đấu ở lượt đi thắng Việt Nam 4-0. Khi ấy, Malaysia từ 15 giảm xuống còn 9 điểm và tụt xuống nhì bảng, còn Việt Nam vươn lên dẫn đầu với 15 điểm và chắc chắn có vé dự Asian Cup 2027, bất chấp kết quả trận cuối cùng.

Asian Cup 2027 đã xác định được 20 đội tuyển tham dự. Ngoài chủ nhà Arab Saudi, 19 đội tuyển còn lại gồm Australia, Indonesia, Singapore (LĐBĐ Đông Nam Á), Iraq, Iran, Qatar, UAE, Oman, Palestine, Bahrain, Jordan, Kuwait, Syria (Tây Á), Uzbekistan, Kyrgyzstan (Trung Á), Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Triều Tiên (Đông Á).

Bốn vé còn lại sẽ được xác định sau bốn cặp đấu sinh tử tại lượt cuối vòng loại cuối, gồm Tajikiistan – Philippines (bảng A), Lebanon – Yemen (B), Thái Lan – Turkmenistan (D) và Việt Nam – Malaysia (F).

Đức Đồng