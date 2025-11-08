Cầu thủ nhập tịch gian lận Malaysia bị CLB cắt đứt hợp đồng

Gabriel Palmero, một trong bảy cầu thủ nhập tịch Malaysia bị cấm thi đấu vì gian lận hồ sơ, vừa bị hai CLB Unionistas và Tenerife (Tây Ban Nha) chấm dứt hợp đồng.

Palmero là cầu thủ đầu tiên trong nhóm này chính thức bị CLB chấm dứt hợp đồng trước thời hạn. Theo thông báo của CLB Tây Ban Nha Tenerife hôm 7/11, hợp đồng giữa họ và Palmero bị hủy "ngay lập tức và vĩnh viễn", sau khi đơn kháng cáo của Malaysia bị FIFA bác bỏ. Đội bóng cho rằng quyết định được đưa ra "sau khi xem xét kỹ lưỡng các yếu tố liên quan đến hành vi gian lận hồ sơ cầu thủ".

Hậu vệ nhập tịch Malaysia bị cấm thi đấu, Gabriel Palmero. Ảnh: NST

Trước đó, CLB Unionistas de Salamanca đã mượn Palmero ở mùa giải 2025-2026, cũng ra thông cáo chấm dứt hợp đồng, đồng thời cảm ơn cầu thủ này "vì sự chuyên nghiệp và cống hiến trong thời gian ngắn khoác áo đội bóng". Unionistas đang chơi ở hạng Ba Tây Ban Nha, cho biết việc chấm dứt hợp đồng "không gây thiệt hại tài chính nào cho CLB".

Sinh năm 2002 tại La Palma (Tây Ban Nha) với tên đầy đủ Gabriel Felipe Arrocha, Palmero trưởng thành từ lò đào tạo Las Palmas, từng khoác áo Tenisca, Gimnastica Segoviana và Tenerife. Hợp đồng cũ của anh với Tenerife có thời hạn đến ngày 30/6/2027.

Palmero được biết đến như một hậu vệ trái tiềm năng với khả năng hỗ trợ tấn công tốt. Tuy nhiên, sự nghiệp đang lên của cầu thủ 23 tuổi sụp đổ sau khi FIFA kết luận anh và sáu cầu thủ khác đã làm giả giấy tờ để được thi đấu cho tuyển Malaysia.

Palmero cùng các cầu thủ Rodrigo Holgado, Facundo Garces, Jon Irazabal, Joao Figueiredo, Hector Hevel và Imanol Machuca đã nộp hồ sơ khẳng định có gốc gác Malaysia, nhằm đủ điều kiện thi đấu cho đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, các tài liệu này bị phát hiện giả mạo. FIFA sau đó ra án phạt cấm các cầu thủ này thi đấu 12 tháng, và phạt tiền Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM).

FAM chờ bản giải trình chi tiết từ FIFA để xem xét các bước tiếp theo, trong đó có khả năng đưa vụ việc ra Tòa Trọng tài Thể thao (CAS).

Vụ bê bối nhập tịch giả này được xem là cú sốc lớn nhất của bóng đá Malaysia trong năm 2025. Các cầu thủ liên quan, từng được kỳ vọng giúp Harimau Malaya cạnh tranh vé dự vòng chung kết Asian Cup 2027, giờ đây bị cấm thi đấu và mất chỗ đứng trong sự nghiệp.

Palmero bốn lần khoác áo tuyển Malaysia, trong đó có trận ra mắt hồi tháng 5/2025 gặp Cape Verde, khi anh gây ấn tượng với khả năng lên công về thủ. Song chỉ vài tháng sau, mọi thứ sụp đổ khi hồ sơ "có bà người Malaysia" của anh bị lật tẩy.

Không chỉ Palmero, những CLB của Garces, Holgado hay Machuca cũng đang xem xét thanh lý hợp đồng. Nếu trong hợp đồng có điều khoản thanh lý với trường hợp cầu thủ bị FIFA cấm thi đấu, CLB sẽ không phải đền bù tài chính.

Hoàng An (theo Berita Harian, NST)